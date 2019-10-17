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 Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение ценных пород древесины в ГП "Красноградское лесное хозяйство" Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ 01

Чиновники лесхоза наладили незаконную вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину нелегально реализовывали. Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более 20 гектаров лесонасаждений дуба и сосны.

Проведенная Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им. Бокариуса комплексная экономическая и инженерно-экологическая экспертиза установила нанесенный государству ущерб в размере 6,2 миллиона гривен.

Смотрите: СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье. ФОТО

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.

Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ 02

Сейчас пяти должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Сотрудники ГП "Киевоблагролес" задержаны при получении 40 тыс. грн за незаконную продажу древесины, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3154478
 
   
 Топ комментарии
 
За кого нас держат ? Вы на Карпаты после свыни офшорной посмотрите . Пустыня Гоби .
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Та всі лісгоспи перевірте,особливо на заході.В рівненській області ліс пиляють так що дерева стогнуть. Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6477
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За кого нас держат ? Вы на Карпаты после свыни офшорной посмотрите . Пустыня Гоби .
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Порошенка только за это можно посадить с конфискацией. Но разве Зеленая плесень посадит настоящего махрового преступника? Конечно нет.
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Тут да , рехформаторы .
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Хочется спросить у Зеленского когда будут посажены по тюрьмам все, кто выпотрошил леса Украины за 28 лет и особенно при Порошенке? Во всех регионах страны и сейчас происходит бесконтрольная вырубка деревьев. Никого это особо не волнует. Полиция этим не интересуется,законы лояльные к вырубщикам, деревья не учтены, голые участки земли не засаживаются новыми деревьями. Когда будет прекращение этого беспредела? Когда преступники будут посажены с конфискацией того что накрали? Когда будет усилена ответственность за быдлячье отношение к природе,загрязнение мусором лесов,рек, парков и городов? Или слуг народа не волнуют эти проблемы и они сами свинячат и относятся к природе как быдло? Прошу преступный мир не спамить. По этому спаму сразу видно кто есть кто.
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Приобрети флаг украинский, а потом будешь спрашивать.
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Напиши свой ник украинскими буквами, а потом будешь писать чушь собачью.)
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Не хами. Просто так прячут свою принадлежность только "друзья" наши с мокшанских болот.
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Я тут пишу уже много лет и всем известно мое отношение к мокшанским болотам, а тебе советую сначала почитать мои комментарии, а потом царапать тут всякую чушь.
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вы ещё ссыклобородькам завидовать запретите...
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Хочется спросить у Зеленского когда будут посажены по тюрьмам все, кто выпотрошил леса Украины за 28 лет и особенно при Порошенке? Во всех регионах страны и сейчас происходит бесконтрольная вырубка деревьев. Никого это особо не волнует. Полиция этим не интересуется,законы лояльные к вырубщикам, деревья не учтены, голые участки земли не засаживаются новыми деревьями. Когда будет прекращение этого беспредела? Когда преступники будут посажены с конфискацией того что накрали? Когда будет усилена ответственность за быдлячье отношение к природе,загрязнение мусором лесов,рек, парков и городов? Или слуг народа не волнуют эти проблемы и они сами свинячат и относятся к природе как быдло?
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Скока вопросов? Вы журналист или активист?
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Меня как гражданку Украины интересуют все вопросы, все до одного. А вы считаете,что только журналисты и активисты хотят жить в нормальной стране, а остальных ничего не должно волновать и они должны как рабы и олигофрены ничем и никем не интересоваться?
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Ну якщо тебе цікавлять усі питання, то це не означає, що ти не олігофренка. Мабуть навпаки.
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Если тебя так раздражают вопросы наказания преступников за преступления, то ты и есть тот самый преступник и еще хамло в интернете.
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Ух ты, новость для меня. Мои комментарии обычно раздражают криминал. Твое гражданство - криминалитет Украины.
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Меня раздражают комментаторы без флага, які паплюжать Україну, яким ВСЕ не так.
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Ты пьяный? Откуда ты тут взялося? Сначала почитай комментарии человека, а потом неси пургу. А то я тебя сейчас так спаплюжу, что не отмоешься.
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Куда интереснее спросить у Зеленского, когда будет посажена Лариса fb3d953c ?
Ведь она вырубывала леса, воровала миллиардами с бюджета, продавала наркотики, и лично убила минимум 20 несовершеннолетних детей! Когда преступница Лариса будет посажена, вместе со всей ее семьей? Вот в чем вопрос... А также любой член ее семьи, является прямым соучастником преступлений должен быть посажен, с конфискацией всего имущества!
Наш "великий ЗЕ", когда это будет сделано?
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Куда интереснее спросить у Зеленского, когда будет посажен Alexander Kravchenko ?
Ведь он вырубывал леса, воровал миллиардами с бюджета, продавал наркотики, и лично убил минимум 20 несовершеннолетних детей! Когда преступник Kravchenko будет посажен, вместе со всей его семьей? Вот в чем вопрос... А также любой член его семьи, является прямым соучастником преступлений должен быть посажен, с конфискацией всего имущества!
Наш "великий ЗЕ", когда это будет сделано?
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БОТ! А чего тебя разрывает? Ты же обвиняешь человека в совершении преступления, не имея для этого доказательств, и требуешь от президента совершить преступления, предусмотренное ст.365 Уголовного Кодекса Украины и ст.109 Уголовного Кодекса Украины. Нарушить раздел V ст.106 Конституции Украины, вмешаться в судебный процесс, Нарушить раздел 1 ст.6 Конституции Украины, и прямо повлиять на решение суда. Ты ляпнул, ляпнула или ляпнуло полную чушь, и это ясно любому здравому человеку. Чего же тебе не нравится, когда обвиняют также тебя и твою семью, высказывая такую же чушь, как и ты?
Украина правовое государство, ну ок, пока еще правовое, хотя вчера и сегодня оно уже практически разрушено клоуном и его командой! И обвинения должностному лицу, или гражданину Украины/другого государства выдвигает прокуратура, устанавливает вину - суд, а не президент.
Оно то конечно понятно, что все избиратели ЗЕ - умалишенные, как и сам ЗЕ, но зачем же так открыто выставлять это на всеобщее обозрение?
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Брехло и хамло, я требую наказать тех, кто вырубил лес. А то что ты написало, говорит о том, что у тебя рыло в пуху по этому вопросу. Что касается Порошенка, то естественно у него мала куча преступлений, о которых говорили и депутаты и журналисты и общественные деятели и пусть его наказывают после предъявления доказательств.Это понятно и дураку.
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Ну вот видишь, для тебя естественно, что у Порошенко куча преступлений, а для меня очевидно, что у тебя и твоей семьи куча преступлений! Именно для этого, в любом государстве есть обвинения в виде прокуратуры и других органов, которые собирают и предоставляют доказательства, а независимый суд определяет виновность/невиновность человека! Именно это государственные структуры, в рамках Уголовно-процессуального кодекса Украины, и другого законодательства должны заниматься обвинением и определять виновность/невиновсть человека! Не ты, не я, не "журналист", даже если поверить в чудо и допустить невероятное, что журналистика и журналисты существуют в Украине! И никакого президента, в этой структуре нет.
Мне абсолютно пох на Порошенко. Если он виновен, значит должен сидеть в тюрьме, емли совершал преступления - должен ответить по всей строгости закона.
Но виновность или невиновность, человека должен определить суд, а не боты на форуме. Все должно быть, в рамках закона. Иначе если клоун начнет вмешиваться в судебную ветвь власти, и садить своих политических оппонентов, без хотя бы притянутых доказательств, наши союзники посчитают это политической расправой и политическими преследованиями.

Если = это не дай Бог произойдет, то вместо поддержки, Украина получит санкции, вместо помощи, и отказ от сотрудничества с ключевыми нашими кредиторами(МВФ, ****, МБ).
Это в свою очередь, во-первых приведет к неизбежному дефолту уже в 2020, так как в В Украины физически нет возможности погасить долг без рефинансирования/реструктуризации. А занять денег, кроме как в МВФ - негде! Постоянно продавать ОВГЗ под 16% не получится! Вернее есть где взять необходимые 5-7 миллиардов$, но условия которые выставят неприемлемы для большинства Украинцев. И это путь к реальной гражданской войне.

Во-вторых, если от нас откажутся наши союзники, и оставят нас один на один с россией, приведет к тому, что нынешняя Сирия, покажется детсадом, и жертв здесь будет миллионы, в самом лучшем случае. Но скорее всего десятки миллионов и с очердной утратой страны на десятилетия или века.

Вот к чему все это приведет, если президент, вместо возложенных на него обязанностей и фунцкций Конституции Украины, будет кого-то сажать и поределяь виновность человека. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи, на уровне логики 9-10 класса.
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Если я буду публичным человеком и обо мне будут все говорить и писать, тогда будешь делать свои заключения. А пока что ты тупой фантазер, доморощенный экстрасенс - ясновидящий, баба Ванга да и только.И хватит тут писать свои необъятные ОПУСЫ, я их не читаю.
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Это заметно, что не читаешь. Причем, не только посты на форуме, а даже букварь. Хотя, для избирателей клоуна - это типично!
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Кравченко, мне твою ересь читать не интересно. Я тут новости читаю и комментарии умных людей, а не тупых брехунов, потому что ты тут брешешь хуже собаки, например, про то, что я голосовала за Зеленского.
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Он брехло и преступник, которого раздражают вопросы наказания преступников.Естественно.
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Тупа 3,14да!!! Мамку твою б посадити було б колись, щоб таких тупих не родила...
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порубили все дубы на гробы?классика,блеать,однако.
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"Не рубите мужики,не рубите,
не губите дерева,не губите..."(Любэ")
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Та шо уж там... увольте их просто... делов то.
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Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 4801Перевірте Жовтневе та Дергачівські лісництва Харківської області, ось що вони роблять. Пиляють ВСЕ Найкраще, ніякого обліку не ведуть!!!
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Перевірте Жовтневе та Дергачівське лісництво Харківської області.
Пиляють Все найкраще, без обліку. Залишають лише тонкі дерева, що не підуть на розпил.

Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 1563
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Ну і що тут такого? Рубають, бо потрібна сировина. Тонке не рубають - нехай росте...
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Рубають весь дуб та ясень залишають липу, інші породи, що не користуються попитом на пилорамі.
Там де випиляли весь дуб він вже не буде ніколи рости бо немає з чого (сам він не може вирости) бо температура така влітку, що все засихає.
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Свинарчуківська система , свиночолого мародера🐷 ,працює на всх парах ! А тут про якихось самотніх лісників городять !😆
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Вандалы！ твари！
Не, ну составы леса на запад сыньоносого, то нормально
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Та всі лісгоспи перевірте,особливо на заході.В рівненській області ліс пиляють так що дерева стогнуть. Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6477
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А Ви подивіться на ж\д вокзалах Івано-Франківська І Чернівців, по скільки составів з лісом там стїть.Що не знають?? Знають , а можливо накажуть лісника...
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такое в каждом лесхозе. там подряд можно садить.
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На Карпаты гляньте!!!! Там патриоты Украины скоро и кусты вырубят, с криком Слава Украине!!!!!
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открою вам секрет 6 лямов это пыль 1 фура это 80-90 кубов.куб дуба кругляка от 10000 тыс. это примерно всего лишь 5 фур
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Скоро не буде на чому , москаля та коггупціонера , повісить ! Бережіть природу мать вашу !😈
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