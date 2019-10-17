 Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновники лесхоза наладили незаконную вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину нелегально реализовывали. Под видом санитарных рубок чиновники уничтожили более 20 гектаров лесонасаждений дуба и сосны.
Проведенная Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им. Бокариуса комплексная экономическая и инженерно-экологическая экспертиза установила нанесенный государству ущерб в размере 6,2 миллиона гривен.
Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности.
Сейчас пяти должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Ведь она вырубывала леса, воровала миллиардами с бюджета, продавала наркотики, и лично убила минимум 20 несовершеннолетних детей! Когда преступница Лариса будет посажена, вместе со всей ее семьей? Вот в чем вопрос... А также любой член ее семьи, является прямым соучастником преступлений должен быть посажен, с конфискацией всего имущества!
Наш "великий ЗЕ", когда это будет сделано?
Ведь он вырубывал леса, воровал миллиардами с бюджета, продавал наркотики, и лично убил минимум 20 несовершеннолетних детей! Когда преступник Kravchenko будет посажен, вместе со всей его семьей? Вот в чем вопрос... А также любой член его семьи, является прямым соучастником преступлений должен быть посажен, с конфискацией всего имущества!
Наш "великий ЗЕ", когда это будет сделано?
Украина правовое государство, ну ок, пока еще правовое, хотя вчера и сегодня оно уже практически разрушено клоуном и его командой! И обвинения должностному лицу, или гражданину Украины/другого государства выдвигает прокуратура, устанавливает вину - суд, а не президент.
Оно то конечно понятно, что все избиратели ЗЕ - умалишенные, как и сам ЗЕ, но зачем же так открыто выставлять это на всеобщее обозрение?
Мне абсолютно пох на Порошенко. Если он виновен, значит должен сидеть в тюрьме, емли совершал преступления - должен ответить по всей строгости закона.
Но виновность или невиновность, человека должен определить суд, а не боты на форуме. Все должно быть, в рамках закона. Иначе если клоун начнет вмешиваться в судебную ветвь власти, и садить своих политических оппонентов, без хотя бы притянутых доказательств, наши союзники посчитают это политической расправой и политическими преследованиями.
Если = это не дай Бог произойдет, то вместо поддержки, Украина получит санкции, вместо помощи, и отказ от сотрудничества с ключевыми нашими кредиторами(МВФ, ****, МБ).
Это в свою очередь, во-первых приведет к неизбежному дефолту уже в 2020, так как в В Украины физически нет возможности погасить долг без рефинансирования/реструктуризации. А занять денег, кроме как в МВФ - негде! Постоянно продавать ОВГЗ под 16% не получится! Вернее есть где взять необходимые 5-7 миллиардов$, но условия которые выставят неприемлемы для большинства Украинцев. И это путь к реальной гражданской войне.
Во-вторых, если от нас откажутся наши союзники, и оставят нас один на один с россией, приведет к тому, что нынешняя Сирия, покажется детсадом, и жертв здесь будет миллионы, в самом лучшем случае. Но скорее всего десятки миллионов и с очердной утратой страны на десятилетия или века.
Вот к чему все это приведет, если президент, вместо возложенных на него обязанностей и фунцкций Конституции Украины, будет кого-то сажать и поределяь виновность человека. Странно, что приходится объяснять элементарные вещи, на уровне логики 9-10 класса.
не губите дерева,не губите..."(Любэ")
Пиляють Все найкраще, без обліку. Залишають лише тонкі дерева, що не підуть на розпил.
Там де випиляли весь дуб він вже не буде ніколи рости бо немає з чого (сам він не може вирости) бо температура така влітку, що все засихає.
Не, ну составы леса на запад сыньоносого, то нормально