 Апелляцию на меру пресечения Пашинскому продолжат рассматривать завтра. ВИДЕО

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

Этот перерыв необходим прокуратуре для того, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса ГБР. Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду.

Вопрос о подследственности поставил адвокат Пашинского Андрей Федур. Он считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд. Ведь центральный аппарат ГБР находится по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе. Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

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Во время судебного заседания прокурор не смог ответить на вопросы судьи об адресе центрального аппарата ГБР и о том, рассматривал ли Печерский райсуд когда-то ранее дело по заявлению ГБР.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно неправомерным.

Видео - Олег Богачук

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на рассмотрение апелляции на меру пресечения Сергею Пашинскому пришли ряд бывших и действующих народных депутатов. О готовности взять Пашинского на поруки заявили Александр Турчинов, Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук.

Все они, выступая в суде, говорили о том, что дело против Пашинского политически ангажировано.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.