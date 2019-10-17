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Все про:апелляция (411) Пашинский (665) прокуратура (3701) суд (22629) Богачук Олег (913) мера пресечения (63)

 Апелляцию на меру пресечения Пашинскому продолжат рассматривать завтра. ВИДЕО

Киевский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на меру пресечения бывшему нардепу Сергею Пашинскому до 12:30 пятницы, 18 октября.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.

Этот перерыв необходим прокуратуре для того, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса ГБР. Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду.

Вопрос о подследственности поставил адвокат Пашинского Андрей Федур. Он считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд. Ведь центральный аппарат ГБР находится по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе. Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое громкое дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа"

Во время судебного заседания прокурор не смог ответить на вопросы судьи об адресе центрального аппарата ГБР и о том, рассматривал ли Печерский райсуд когда-то ранее дело по заявлению ГБР.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно неправомерным.

Видео - Олег Богачук

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на рассмотрение апелляции на меру пресечения Сергею Пашинскому пришли ряд бывших и действующих народных депутатов. О готовности взять Пашинского на поруки заявили Александр Турчинов, Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук.

Все они, выступая в суде, говорили о том, что дело против Пашинского политически ангажировано.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154477
 
 
 Топ комментарии
 
всех- кто хотел взять на поруки- та же свынячья банда и их место рядом с плешивой чмой
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Ще одна темна ніченька в СІЗО "патріоту" сірожі - тільки на користь.. Сподіваюсь, співкамерники не дуже глумляться над ним..
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Чупакабра за решеткой. Класс！
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всех- кто хотел взять на поруки- та же свынячья банда и их место рядом с плешивой чмой
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а передернул ли ты на ***** сегодня положенное количество раз, или все же сачконул?
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Ще одна темна ніченька в СІЗО "патріоту" сірожі - тільки на користь.. Сподіваюсь, співкамерники не дуже глумляться над ним..
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вспоминаешь свой петушиный угол с любовью? Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 6538
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Не пропукуй диван в своїй жагучій гріховній пристрасті до сірожі - запропонуй себе в камеру замість цього потужного петіного реформатора.
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чмонька, единственный твой плюс, это то , что по старости здохнешь скоро
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Зараз налетять ***********, з Лугандона і Лахти-2.
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лашка из алтер запором уже тут как тут, босой пи дарм он еще подтянуться обещал
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Свободу Пашинському, посадіть краще Портнова і К°!
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Не не, это ценный кадр. Он слишком много знал (с)
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Будут советоваться, сколько с него слупить, что-бы выпустить)
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Тут бы активистам под суд выдвинуться чтобы тот к выходным не вздумал эту падлу выпустить
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но, ты на эти выходные к сожалению занята на окружной
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Как там на оккупированных территориях живётся? Платишь налоги «молодым республикам»?
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лаша, ты когда оказываешь "усные" услуги клиентам не увлекайся, можешь повредить моск Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 5251
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ты свой предлагаешь? не, мне это гавно без надобности
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Я тебе предлагаю слиться в тот унитаз из которого ты вылезло и не отсвечивать тут своим кацапским паспортом и ИНН
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плечевая, ты мамке своей будешь про унитазы рассказывать, а то она по ошибке тебя там купала в детстве, сделай замечание
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Ты ее попроси на украинском языке писать.
Скажи что по русски не понимашь ничего и вообще твой благородный слух оскорбляется от свинособачьей.
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та то мокша многостаночница гансов обсолуживает и спереди и с сзади, у нее язык не для тех опций устроен Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 5567
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Я можу писати українською, а ти, кацапура, нi

Перевiримо? 😁
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а, шо плечевых разве в гугл-переводчике не забанили еще?
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ги-ги, а що, реально не можеш українською??? ха-ха! поцріот хрінов
та в тебе навіть мабуть і шрифт український не встановлено))))
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Реально, блин, тупые... Как они кнопки находят без подсказки???
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Багатий у тебе, дивлюсь, життєвий досвід.. Побило тебе життя..
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ленька, ну чего ты стесняешься, ну было разок, раз не передаст
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А чому мені перейматися твоїми гріхопадіннями ? Ти не зупиняйся, якщо це тобі до вподоби..
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да, у вас , зебилов, это сейчас модно, не переймайся, я же понимаю, вы или в моск трааетесь или ниже, хотя у вас и моск там
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Не треба приписувати свої модні уподобання іншим.. Ми люди толерантні - ганьбити тебе за це не будемо.. Ти - такий , який є.. Ким ти є - форум вже давно знає..
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зебил, ты толернтен у петушарию, это мы вкурсе. Есть у вас общая черта между ягодицами Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 3030
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Зачем нужны такие судьи, которые апелляцию на меру пресечения за день рассмотреть не могут
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Алексей Арестович
10 ч. ·

Порассуждали с Виталием Портниковым и Виктором Трегубовым на тему:
- зачем Зеленский так настойчиво хочет встретиться с Путиным лично?..
Радиоэфир.https://youtu.be/mxExt2-QZU8
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ну вот...а говорили что в СИЗО есть угроза жизни плешивой чупакабре...
а я ж так на это понадеялся)))) никому нельзя верить))))
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там угроза не жизни Пашинскому, а его девственности. Но она уже миновала. Не знаю тока с вазелином или без.
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да, не стясняйся ты, среди зебилов это сейчас модно
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и в каком углу этого зала тебя впервые отпетулшили?
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Здрасьте, а показания дать, а слить подельников, а показать, по каким офшорам попрятал награбленное? Там ещё большая программа впереди
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та тут без возражений!
(просто оно не хотело...сопротивлялось-упиралось, мотивируя угрозой для бесценной жизни))) как будто для других там дом отдыха))))
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Кстати да. Сам же тюрьмы и реформировал, будучи депутатом. Ну теперь награда нашла героя
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ты, гляди кто то из твоих клиентов твою фотку выложил; лашка на работе Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 2301
Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 1030
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шоколадники теперь второпалы к чему приводит лояльность к рыглу?
хто вам мешал упаковать портновых?чы усыпить...товарыство захысту тварын обицяло санкции?
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фюрер зебилов и есть рыгло...типа помиркованэ.
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Чому смердючі порохоботи захищають Пашинського

Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 7407
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зебилы появились на этот свет из жопы. Моск у них не превышет размера греческого ореха, и тот ниже копчика
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Запад задумался, нужно ли прессовать Россию и терять огромные средства, если украинская власть власть преследует майдановцев .....
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По сути - вы гоните против Пашинского, без всяких на то оснований! Просто вам вбили (кто? Портнов), что он виновен даже в поедании младенцев. А на самом деле - просто является бизнес-недругом Портнова.
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зебилы, что такое необходимая самооборона они не знают, что такое превышение той самой самообороны они также не знают, какая санкция за это престпление они тоже не вкурсе, основания для применения меры пресечения - о, а что это? Зебилы короче, што опарыши. Но, куесосить их после трудового дня приятно Апеляцію на запобіжний захід Пашинському продовжать розглядати завтра - Цензор.НЕТ 5529
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Что самое прикольное - большинство здесь "за" свободное владение огнестрелом. Но уточни у зебилов, а когда можно стрелять в "оппонента", я думаю, 99,9% скажут - "ну, если он криво посмотрел, то уже можно!"
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Правильно. Пусть эта падла сидит. Просрать тако1 исторический шанс для страны только для того, чтобы набить карманы. Мне фиолетово за что его посадят.
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Чтобы не "просирать" шанс, не надо было клоуна выбирать в Цари!
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Интересно как это : сначала он выстрелил в ногу а потом другой ударил бутылкой. Представьте. Второй вариант: одновременно .пуля таки догоняет быстрее и после шока уже не попадешь по голове. Вариант отпадает. А как это у гражданина оказалась бутылка в руках. Бухал ? И был бухой. "
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Да, все это "дело" выеденного яйца не стоит. Уже по роже Химикуса ясно, что он - гопарь. И то что он уже неоднократно "замечен" был в хулиганке - тоже доказательство. Ну, вот если я трезвый и добрый самаритянин, и вылазит быдло-депутат, махает стволом, я что - самоубийца переть на ствол??? Или ужран в такой хлам, что уже "планка упала"
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Это хорошо но цензор впал в молчанку и сделал вид что Свынярчук простой базарный воришка и не достоин "высокого" внимания такого "уважаемого" новостного ресурса...я согласен он быдло помойное, но молчать или гавкать за деньги это не good!!!
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