 Апелляцию на меру пресечения Пашинскому продолжат рассматривать завтра. ВИДЕО

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала суда.
Этот перерыв необходим прокуратуре для того, чтобы уточнить юридический и фактический адрес центрального офиса ГБР. Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду.
Вопрос о подследственности поставил адвокат Пашинского Андрей Федур. Он считает, что дело его подзащитного должен рассматривать Шевченковский райсуд. Ведь центральный аппарат ГБР находится по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе. Прокуратура же подала заявление по адресу управления ГБР по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.
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Во время судебного заседания прокурор не смог ответить на вопросы судьи об адресе центрального аппарата ГБР и о том, рассматривал ли Печерский райсуд когда-то ранее дело по заявлению ГБР.
В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно неправомерным.
Видео - Олег Богачук
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на рассмотрение апелляции на меру пресечения Сергею Пашинскому пришли ряд бывших и действующих народных депутатов. О готовности взять Пашинского на поруки заявили Александр Турчинов, Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук.
Все они, выступая в суде, говорили о том, что дело против Пашинского политически ангажировано.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
Скажи что по русски не понимашь ничего и вообще твой благородный слух оскорбляется от свинособачьей.
Перевiримо? 😁
та в тебе навіть мабуть і шрифт український не встановлено))))
10 ч. ·
Порассуждали с Виталием Портниковым и Виктором Трегубовым на тему:
- зачем Зеленский так настойчиво хочет встретиться с Путиным лично?..
Радиоэфир.https://youtu.be/mxExt2-QZU8
а я ж так на это понадеялся)))) никому нельзя верить))))
(просто оно не хотело...сопротивлялось-упиралось, мотивируя угрозой для бесценной жизни))) как будто для других там дом отдыха))))
хто вам мешал упаковать портновых?чы усыпить...товарыство захысту тварын обицяло санкции?