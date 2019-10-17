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Все про:ВР (23839) проверка (617) соцвыплаты (433) субсидия (509)

 Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи. ИНФОГРАФИКА

Парламент принял во втором чтении и в целом Закон о мониторинге государственных выплат. Он позволит обнаружить махинации при начислении субсидий и социальной помощи.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. "За" проголосовало 249 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Проект авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения", а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).

Читайте на Цензор.НЕТ: Субсидии начнут начислять с 15 октября, - Минсоцполитики

Документ определит основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.

Ожидается, что закон будет способствовать повышению адресности госвыплат, рациональному использованию бюджетных средств, минимизирует потери бюджета от мошенничества в социальной сфере и автоматизирует проверку госвыплат.

Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154473
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно все делают ..
Отменить субсидии нахер...
Платят по считам только порохоботы типа меня, а хитровыебаных Зе, мне не жалко..
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Правильное решение, а то этих пенсионеров слишком много развелось, а карман Коломойского (т.е. бюджет Украины) не резиновый.
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Бабушка стала что-то догадиваться.

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Страну меняют сразу . либо не когда .
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Чуб
Страну меняют сразу . либо не когда . Рада усилила контроль выплатой субсидий и соцпомощи - Цензор.НЕТ 3517



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ну если уже по кацапски... что есть : "не когда"?
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Вам суть , не важна , главное грамматика ? Вот так ребята определяются тролли . За частую это бывшие журналисты козломордого мира . То есть Московии .
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Лайк! Цю корупціону схему Гройсмана треба взагалі скасувати!
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стало неможливим отримувати ту супсидію - її тра відмінити!!!
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нарешті і Юлька второпала шо то за плєсєнь Зє!льона!!!
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ну не можуть на вербі рости груші!!! Не може йюде дбати за Україну!!! Його знати було коли ото перед кадиром на калєнях пращєніє прасіло! Ото коли про Україну погане публічно казало - ніззя так шутіть - про свою маму так шуті, Зє!біле паскудний!!!
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Правильно все делают ..
Отменить субсидии нахер...
Платят по считам только порохоботы типа меня, а ************* Зе, мне не жалко..
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Тут не контроль нужно усиливать, это маразм, а вернуть порядки, которые были до 2014 года, когда люди нормально жили без всех этих чертовых субсидий.
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Субсидії придумав Проффесор коли підняв ціну на газ.
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чертивня вся эта появилась при Порохе и Гнойсмане, потому они и выборы проиграли
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альоша,субсидии ввели еще в 90х для малообеспеченных людей
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норм порядки коли газ по факту закуповувався за 400 баксів а народу збувався за 100, і байдуже що різницю покривав бюджет, тобто гроші того ж таки народу. Ще блін калбасу за 2.20 згадайте.
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Обьяснение для тех "кто в зеленом море". ФОПы платят больше чем другие.
Юридическое лицо и ФОП продают один и тот же товар , например холодильник стоимостью в рознице 12000 грн. Покупали они у официального диллера по 10000 грн.

При продаже холодильника через ФОП , предприниматель заплатит единого налога 5% с оборота :

12000х5% = 600 грн.

При продаже холодильника через юридическое лицо, фирма будет иметь прибыль 12000-10000 =2000 грн. Налог на прибыль в Украине 18%. Итого предприятие заплатит налог :

2000х18%=360 грн.

У ФОПа налог существенно выше.
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Есть и такие ФОПы, которые платят 200 грн в месяц разово налогов.
Мое мнение, когда захотят действительно вывести из тени бизнес, то надо сделать так, чтобы только дурак занимался укрывательством налогов. Зачем изобретать велосипед, когда все уже изобретено? Снижайте налоги, глупцы!
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Тільки ФОП може продавати контрабас і мати прибуток в рамках ПДВ, яке закладено в ціну "білого" продавана.
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Правильное решение, а то этих пенсионеров слишком много развелось, а карман Коломойского (т.е. бюджет Украины) не резиновый.
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"карман Коломойского (т.е. бюджет Украины) не резиновый."
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А я то думал, наивный, что офшоры самая большая дыра в нашей стране.
Оказывается реально малоимущие и всякие Литвины-"чернобыльцы" из Системы.
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интересно как они собираются проверять? Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги - Цензор.НЕТ 7303 Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги - Цензор.НЕТ 7303
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неправомерной ментовкой которой 2 года нет )) Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги - Цензор.НЕТ 1850
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У граждан украли газ из народных недр. Для сокрытия кражи придумали субсидии. Теперь зрада усилила контроль за сокрытием кражи.
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МВФ и олигархи - одна жидоглобализаторская мафия. Без концептуального понимания глобализации увидеть ету связь вероятно нельзя . Содомит-парады продвигаются деньгами олигархов, полученных от обворовывания народов.
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cпеціально для йолопів напишу, газ потрібно добувати та транспортувати, а це коштує грошей, тому народним він може бути тільки в дурних совецких бошках.
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Дурные советские бошки получали свой газ по себестоимости. А продвинутые либеральные - по цене нью-йоркской биржи. Т.е. либеральная бошка в несколько раз дурнее совецкой.
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по якій собівартості? ми газ на кордоні закуповуємо по 250 вічнозелених, додай витрати на транспортування і отримаєш кінцеву ціну.
п.с. дурні ліберасти чомусь нормальнои живуть, а хомосоветікуси все мріють про шару, тільки для того щоб продукція була на шару хтось має працювати безоплатно, ну як безопланто за панельну квартиру в кінці життя та дачу....
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Себестоимость разведки, добычи и транспортировки 20 млрд. куб. м газа, находящегося в собственности народа по конституции, составляет около $100. А вы платите 300 для того чтобы олигархи получали по 100 тот газ, на который права собственности не имеют.
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в конституції написана дурня для дурнів, адже тільки Держава дає право на розробку надр.
це ви зараз процитували кулявлоба з його соткою за тис кубів. це є якісь експертні розрахунки ?). І раджу подивитись на рейтинг платників податків за рік.
тільки шкода що вони йдуть на просерання а не розвиток, через таких як ви яким потрібно все на шару.
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Право дає закон. Держава виконує закон. Держава не є власником, є розпорядником. Порівняйте рейтинг платників податків з Польщею або Францією, де олігархам не дають отримувати надприбутки з корупції держави.
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Вот как раз з данными все будет в порядке!!! шахтерам липовые регрессы пишутся скурпулезно..Молодые девочки-медсестры с утра до ночи пишут заново истории профзаболеваний..комар носа не подточит!!!А регрессы уже от 70 тыс и выше-это которые положены 50х50..ну то есть болеть не болел но много проработал..и лишние 5 тыс к пенсии не помешают ..ну а если надо повыше-и расценки повыше..так как заболевание такое что только вскрытие подтвердит правильность диагноза...И это идет с местной больницы-аж до Киева..все в доляхе )))
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Зачем трудоспособным давать субсидию ? Чтобы он получал деньги в конверте, а был оформлен на минималку . Почему налоги идут не на Армию, развитие страны, медицину, образование, а на оплату субсидии соседу - алкашу или оформленому на минималку ? Надо давать субсидии тем, кто не в состоянии заработать ( инвалидам, участникам АТО, семьям погибших в АТО , пенсионерам ). Остальные всеравно работают и зарабатывают деньги. Только « умеют жить «.
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Интересно другое,на субсидии миллиарды находятся а вот на пенсии и на минималку чтоб не давать субсидии и всякие там льготы денег НЕМА.
И я понимаю особенно маршрутчиков и вообще всех транспортников ведь их никто не заправит за то что он перевез 100 пильговикив за счет тех кто обязан им возмещять живые деньги за перевозку льготников.
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Декларации уже проверяли, вернее имитировали бурную деятельность, ничего не вышло, пшик, теперь за народ взялись, здесь будут трясти не по детски, можно всё, у "пересічних" же нема недоторконності та мильйонів, можна і познущатись.
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вас потрібно трясти, а то людей які реально потребують супсидію від сили 30 відсотків.
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