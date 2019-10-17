 Рада усилила контроль за выплатой субсидий и соцпомощи. ИНФОГРАФИКА

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. "За" проголосовало 249 депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Проект авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева призван повысить адресность и эффективность госвыплат, содействовать развитию "справедливой системы социального обеспечения", а также обеспечить эффективное использование бюджетных средств.
Верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).
Читайте на Цензор.НЕТ: Субсидии начнут начислять с 15 октября, - Минсоцполитики
Документ определит основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.
Ожидается, что закон будет способствовать повышению адресности госвыплат, рациональному использованию бюджетных средств, минимизирует потери бюджета от мошенничества в социальной сфере и автоматизирует проверку госвыплат.
Страну меняют сразу . либо не когда .
«В Украине происходит антиукраинский шабаш». Тимошенко требует остановить сдачу украинской ГТС. Видео
Отменить субсидии нахер...
Платят по считам только порохоботы типа меня, а ************* Зе, мне не жалко..
Юридическое лицо и ФОП продают один и тот же товар , например холодильник стоимостью в рознице 12000 грн. Покупали они у официального диллера по 10000 грн.
При продаже холодильника через ФОП , предприниматель заплатит единого налога 5% с оборота :
12000х5% = 600 грн.
При продаже холодильника через юридическое лицо, фирма будет иметь прибыль 12000-10000 =2000 грн. Налог на прибыль в Украине 18%. Итого предприятие заплатит налог :
2000х18%=360 грн.
У ФОПа налог существенно выше.
Мое мнение, когда захотят действительно вывести из тени бизнес, то надо сделать так, чтобы только дурак занимался укрывательством налогов. Зачем изобретать велосипед, когда все уже изобретено? Снижайте налоги, глупцы!
Оказывается реально малоимущие и всякие Литвины-"чернобыльцы" из Системы.
п.с. дурні ліберасти чомусь нормальнои живуть, а хомосоветікуси все мріють про шару, тільки для того щоб продукція була на шару хтось має працювати безоплатно, ну як безопланто за панельну квартиру в кінці життя та дачу....
це ви зараз процитували кулявлоба з його соткою за тис кубів. це є якісь експертні розрахунки ?). І раджу подивитись на рейтинг платників податків за рік.
тільки шкода що вони йдуть на просерання а не розвиток, через таких як ви яким потрібно все на шару.
И я понимаю особенно маршрутчиков и вообще всех транспортников ведь их никто не заправит за то что он перевез 100 пильговикив за счет тех кто обязан им возмещять живые деньги за перевозку льготников.