 Рада создала комиссию по деоккупации (обновлено)

Об этом из парламента сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты поддержали проект постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины (№2268) за основу и в целом.

"За" проголосовали 316 парламентариев.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

"После резонанса по формуле Штайнмайера много было дискуссий в парламенте. И парламент говорит, практически все политсилы, что надо привлекать парламент больше к этому процессу, чтобы мы были в курсе, потому что мы отчитываемся каждый день перед нашими избирателями, и надо для этого иметь какой-то формальный инструмент ", - рассказал журналистам в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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В состав ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии "Голос"), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", — говорится в тексте постановления.

Также в комиссию назначили:

Арахамию Давида Георгиевича,

Кравчук Евгению Михайловну,

Герасименко Игоря Леонидовича,

Геращенко Ирину Владимировну,

Завитневича Александра Михайловича,

Потураева Никиту Руслановича,

Лубинца Дмитрия Валерьевича,

Соболева Сергея Владиславовича,

Ткаченко Максима Николаевича,

Яременко Богдана Васильевича.

Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.

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