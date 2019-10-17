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 Политика Украины
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Все про:ВР (23839) ВСК (185) территориальная целостность (132)

 Рада создала комиссию по деоккупации

Парламент поддержал создание ВСК по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины.

Об этом из парламента сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты поддержали проект постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины (№2268) за основу и в целом.

"За" проголосовали 316 парламентариев.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции. ВИДЕО

В состав ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии "Голос"), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", — говорится в тексте постановления.

Также в комиссию назначили:

  • Арахамию Давида Георгиевича,
  • Кравчук Евгению Михайловну,
  • Герасименко Игоря Леонидовича,
  • Геращенко Ирину Владимировну,
  • Завитневича Александра Михайловича,
  • Потураева Никиту Руслановича,
  • Лубинца Дмитрия Валерьевича,
  • Соболева Сергея Владиславовича,
  • Ткаченко Максима Николаевича,
  • Яременко Богдана Васильевича.

Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154472
 
 
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Комиссия будет проводить слушания в закрытом режиме.

Тайная ложа. Или, точнее, лажа.
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Надеюсь туда войдут ; батальен прокуроров , батальен судейского корпуса , сыновья депутатов .
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бронежилетами стражей галактики обеспечьте...
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А комиссию по выплате ущерба за уничтоженный бизнес, заводы, сетевые магазины МЕТРО, ЭПИЦЕНТР и др создать слабо? КТО ВЕРНЕТ УЩЕРБ????
Кто вернет ущерб за разгромленных частные дома? Погибших животных?
Я НЕ ГОВОРЮ УЖЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОГИБШИХ.
ИСТРЕБОВАТЬ через европейский суд материальный ущерб с раши и плюс МОРАЛЬНЫЙ ущерб
МОРАЛЬНЫЙ УШЕРБ ОЦЕНИТЬ В СУММУ ВОСТАНОВОЕНИЯ РЕГИОНА. И оттуда брать деньги. А украинского налогоплательщика хватит наклонять
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Деоккупанты демотиваторы...Гыыыыыыыыыыыы!
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Следующий шаг создание комиссии по улучшению погоды и противодействию ветру засухе и торнадо.
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