 Доходную часть Госбюджета-2020 увеличили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комитета Аристов

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
18 октября, Рада рассмотрит проект Госбюджета в первом чтении.
Об этом Аристов сообщил журналистам в кулуарах парламента.
"Доходная часть увеличена на 18 млрд, которые предложено распределить на социальный сектор", - рассказал Аристов.
Он также рассказал за счет чего удалось увеличить доходную часть: "Детенизация экономики, связанная с администрированием налогов - одна статья. Доходы от Национального банка - вторая, от аренды государственных объектов, перераспределение доходной части государственных компаний в расчете 10 на 90. Тоесть 90% - основной фонд доходный, и 10% остается у предприятий на развитие".
По его словам, в проекте бюджета "на сегодняшний день макропоказатели не поменялись".
"Это поручение правительству мы вписываем как задание, и ко второму чтению они будут готовы вам доложить на какие показатели они вышли, насколько они смогут поднять пенсии, минимальную зарплату, которую требует общество", - отметил нардеп.
Он рассказал, что депутаты направили около 2300 поправок к проекту Госбюджета.
Вот про них раскажите.
А то, что решили на базар наехать- так они как тараканы разбегуться И НЕТ БЮДЖЕТА.
Вот азметов переполовинил завод ЗАПОРОЖСТАЛЬ Прекрасный был завод. Социальные темы на заводе все закрыл - все вымывается за рубеж. Кто булет на таких заводах работать?
Беня тоже все заводы уничтожил - а теперь мильярдер , блин.
Вопрос ЗНАТОКАМ - А, как они дальше будут жить, я про одиноких говорю???