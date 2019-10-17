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Все про:бюджет (4378) Аристов Юрий (1)

 Доходную часть Госбюджета-2020 увеличили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комитета Аристов

Председатель комитета по вопросам бюджета, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов рассказал, что доходную часть бюджета на 2020 год увеличили на 18 млрд грн.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

18 октября, Рада рассмотрит проект Госбюджета в первом чтении.

Об этом Аристов сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Доходная часть увеличена на 18 млрд, которые предложено распределить на социальный сектор", - рассказал Аристов.

Он также рассказал за счет чего удалось увеличить доходную часть: "Детенизация экономики, связанная с администрированием налогов - одна статья. Доходы от Национального банка - вторая, от аренды государственных объектов, перераспределение доходной части государственных компаний в расчете 10 на 90. Тоесть 90% - основной фонд доходный, и 10% остается у предприятий на развитие".

По его словам, в проекте бюджета "на сегодняшний день макропоказатели не поменялись".

"Это поручение правительству мы вписываем как задание, и ко второму чтению они будут готовы вам доложить на какие показатели они вышли, насколько они смогут поднять пенсии, минимальную зарплату, которую требует общество", - отметил нардеп.

Он рассказал, что депутаты направили около 2300 поправок к проекту Госбюджета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154469
 
 
 Топ комментарии
 
Есть понятие БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ .
Вот про них раскажите.
А то, что решили на базар наехать- так они как тараканы разбегуться И НЕТ БЮДЖЕТА.
Вот азметов переполовинил завод ЗАПОРОЖСТАЛЬ Прекрасный был завод. Социальные темы на заводе все закрыл - все вымывается за рубеж. Кто булет на таких заводах работать?
Беня тоже все заводы уничтожил - а теперь мильярдер , блин.
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все к чему прикасаются наши т.н. "бизнесмены" превращется в руины. выживает ~ 20% производства.
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оно в курсах як выконуйеться щаз доходная часть?жюльвэрны,блеать.
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маловато будет... "рехворматоры" бени поднимут налоги и лЁгко увеличит на 40% Доходную часть Госбюджета-2020 увеличили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комитета Аристов - Цензор.НЕТ 457
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За Фопы и таксистов взялись . Доить народ уроды . Ахметов . Косюк , Свыня , вам ляжки не жет ? Рехформаторы ?
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Быдло должно быть в стойле.
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оно в курсах як выконуйеться щаз доходная часть?жюльвэрны,блеать.
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Есть понятие БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ .
Вот про них раскажите.
А то, что решили на базар наехать- так они как тараканы разбегуться И НЕТ БЮДЖЕТА.
Вот азметов переполовинил завод ЗАПОРОЖСТАЛЬ Прекрасный был завод. Социальные темы на заводе все закрыл - все вымывается за рубеж. Кто булет на таких заводах работать?
Беня тоже все заводы уничтожил - а теперь мильярдер , блин.
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все к чему прикасаются наши т.н. "бизнесмены" превращется в руины. выживает ~ 20% производства.
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А от ти зі своєю отарою й будеш працювати!)
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З іншими буде теж самісіньке. "Мотор січ" продали, начебто, китайцям. Кацапам. Що роблять кацапи з українськими виробництвами? Нищать
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не туды они полезли. визгу будет много, а шерсти мало.
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зрада！
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Пенсионер получая 2 тыс.грв.,а много ещё и вообще 1564 грв. скоро получат платёжки за услуги ЖКХ от 3 тыс.грв. и более
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Противникам ЗЕ-команды, это было заложено при Порошенко.
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