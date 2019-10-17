 Гладковский объявил голодовку

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу корпорации "Богдан", президентом которой является Гладковский.
"По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Я все время сотрудничал с детективами НАБУ давая показания и необходимые пояснения", - сказано в сообщении пресс-службы.
"За последние полгода, с тех пор как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - цитирует пресс-служба самого Гладковского.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гладковский задержан сотрудниками НАБУ. ФОТО
Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского
О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Надеюсь ему дисцилированную воду доставляют самую дорогую ...
Тащите клетчатое одеяло
Весь 2019 год каждый утюг, фен, а также все остальные предметы интерьера, нам рассказывали про возможное соучастие Гладковского в каких-то схемах контрабанды.
А задержали его почему-то по какому-то делу с закупкой машинокомплектов МАЗ. Которые и сейчас закупаются в интересах МВД/НГУ. И еще, говорят, что по делу о какой-то картине.
Картина, КАРЛ! А расследование как? Я сейчас не про Гладковского, вот совсем, я про расследование. Которое уже много лет, которое с 2015 или 2016 года, которое футболили между ГПУ и НАБУ и это все.
Так что с расследованием? При чем здесь МАЗ? Какая картина? Где дубленка? Почему собачонка?
Так это же то , шо надо . Нехай здохне падло в медленных муках . Не давайте ему жратвы , сделайте приятно всей Украине .