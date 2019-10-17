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 Гладковский объявил голодовку

Задержанный сотрудниками НАБУ бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский объявил голодовку в знак протеста против "произвола правоохранительных органов".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу корпорации "Богдан", президентом которой является Гладковский.

"По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Я все время сотрудничал с детективами НАБУ давая показания и необходимые пояснения", - сказано в сообщении пресс-службы.

"За последние полгода, с тех пор как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - цитирует пресс-служба самого Гладковского.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гладковский задержан сотрудниками НАБУ. ФОТО

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154467
 
 
 Топ комментарии
 
вот млять, еще и оздоровится, шлаки выгонит
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Порохобіты! Усе на Майдан!!! Не допустит зелёного произвола!!! Зеля, хватит морить голодом патриотов! Такого не было про мародёре!!! Хотим как при мародёре!!!
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свиненок свиновальца невиноват? онжыдети?
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Гладковський - серйозний мужик, зелебобам і всяким портновим не по зубах.
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Вы этого хотите?.....Ну поизмываются над ним и пашинским ......мы хотим им за место икры миску баланды и нары а не Канары
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Жирная свЫня - Полтава объявляет всукраинскую акцию "Накорми патриота". Объявлен сбор продуктов по всей Неньке...
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Вот и посмотрим на примере Гладковскогокакие у новой власти яйца,но что то подсказывает,что они такие же из папье маше как и у предыдущей.
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На сухой голодовке он много не сбросит , а вот копыта - может .

Надеюсь ему дисцилированную воду доставляют самую дорогую ...
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хахаха я чет в голос заржал от заголовка)))
Тащите клетчатое одеяло Гладковский объявил голодовку - Цензор.НЕТ 2833
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Все ЗЕбанутые боты отправлены в спам. Скажите спасибо мне, калоеды ЗЕленые Гладковский объявил голодовку - Цензор.НЕТ 8440
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поддерживаю. свиняке нужно срочно похудеть.
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Скоро все похудеем от теперешней власти.
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терпець народа урветься, та вiн ще пошкодуе що презедент.
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Пашинский, Гладковский -Соевая элита...
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Юрій Бірюков

Весь 2019 год каждый утюг, фен, а также все остальные предметы интерьера, нам рассказывали про возможное соучастие Гладковского в каких-то схемах контрабанды.
А задержали его почему-то по какому-то делу с закупкой машинокомплектов МАЗ. Которые и сейчас закупаются в интересах МВД/НГУ. И еще, говорят, что по делу о какой-то картине.
Картина, КАРЛ! А расследование как? Я сейчас не про Гладковского, вот совсем, я про расследование. Которое уже много лет, которое с 2015 или 2016 года, которое футболили между ГПУ и НАБУ и это все.

Так что с расследованием? При чем здесь МАЗ? Какая картина? Где дубленка? Почему собачонка?
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убийцу Аль Капоне посадили за неуплату налогов, тут будет та же история
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А он убийца? За неуплату налогов можно посадить и твоего работодателя, и 99% всех кто хоть что то делает. Сегодня приняли закон про стукачей. Впечатление, что самое удобное сегодня, сидеть дома, ныть про зубожиння, фабрику, Панаму, Мальдивы, офшоры, ниуя не делать, получать субсидию.
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Это не важно, Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Это самое главное.
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Умеет человек искать плюс в любой ситуации Гладковский объявил голодовку - Цензор.НЕТ 396
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Трішки жирів і холестерину вийде, а так здоровий як бик.
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Ухаха! мля, я ору!! Фух, голодовку он объявил! Отощает бедолага, ишь ты мордяку *учара отел!
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помню югик за гратами тож пытался , похудел бедняга , одни очки из клетки блестели , а женщина из третьего тысячелетия все блеяла " у негож печень , печень ... " - а потом отошел , на поправку пошло , да и женщине очень намного намного полегчало ! Гладковський оголосив голодування - Цензор.НЕТ 1705
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Гладковский объявил голодовку

Так это же то , шо надо . Нехай здохне падло в медленных муках . Не давайте ему жратвы , сделайте приятно всей Украине .
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Все ЗЕбанутые боты отправлены в спам. Скажите спасибо мне, калоеды ЗЕленые Гладковський оголосив голодування - Цензор.НЕТ 2232 Гладковський оголосив голодування - Цензор.НЕТ 2232
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Не верю . Требую круглосуточную онлайн трансляцию голодовки свинорчука
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