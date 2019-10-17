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 Экономика, Происшествия
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Все про:приватизация (899) Укртелеком (179)

 Национализация ранее проданных предприятий отпугнет инвесторов, - Безлюдько

Статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов. Риск национализация раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Дениса Безлюдько.

Эксперт подчеркивает, что ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, также является негативным сигналом для инвесторов.

"Дело в том, ФГИ, год за годом проваливающий план поступлений от приватизации, пытается вернуть в госсобственность "Укртелеком". Ума не приложу, что государство будет делать с компанией, главная специализация которой – стационарная связь. Впрочем, если национализировать "Укртелеком", то и тех пяти миллиардов может не быть – инвесторы не жалуют страны, где у них отбирают собственность", - пишет эксперт.

По словам автора, с приватизацией "Укртелекома" в Украине и так затянули, поскольку пик спроса на телекоммуникационные компании в мире прошел еще в 2007-2008 годах.
"Так, если в 2008 году его акции стоили 1,2 грн, то в 2009 году упали до 0,25 грн. Чистый убыток по итогам 2009 года составлял 462 млн. грн, по итогам 2010 года - 29 млн. грн. В таких условиях продажа "Укртелекома" в 2011 году за 10,575 млрд. грн стала большим успехом", - напомнил Безлюдько.

Как писали СМИ, в Украине было два примера успешной приватизации госимущества. Металлургический комбинат "Криворожсталь" в 2005 году и "Укртелеком" в 2011 году. Первый ушел за 24,2 млрд грн, "Укртелеком" же за почти 10,6 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3154464
 
 
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Международных спекулянтов, мошенников и всяких "лыжных инструкторов"? - да,отпугнёт. Я не против.
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Они и так обходят десятой дорогой и мы знаем благодаря чиьим комментария по поводу и без повода
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вот где они их берут,Безлюдько,что не говорите а фамилия тоже играет роль )
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Сейчас в моде Бухарест
1. Рядом с Украиной
2. Евросоюз и европейские банки с понятной политикой
3. Понятная налоговая политика - никаких налоговиков зарабатывающих на компроматах.
4. Никто не устраивает маски шоу
5. Да и с убийством Чаушеску отогнали коммуняк во власти
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А с чего это взяло, шо укртелеком репреватизируется?
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Да,да,караул,у ахметки отбирают ворованное,все инвесторы толпившиеся вложить в Украине разбегаются и больше не придут.
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Як раз навпаки, засилля компрадорського та іноземного капіталів і відлякує серйозних інвесторів.
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