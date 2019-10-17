 Национализация ранее проданных предприятий отпугнет инвесторов, - Безлюдько

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Дениса Безлюдько.



Эксперт подчеркивает, что ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, также является негативным сигналом для инвесторов.



"Дело в том, ФГИ, год за годом проваливающий план поступлений от приватизации, пытается вернуть в госсобственность "Укртелеком". Ума не приложу, что государство будет делать с компанией, главная специализация которой – стационарная связь. Впрочем, если национализировать "Укртелеком", то и тех пяти миллиардов может не быть – инвесторы не жалуют страны, где у них отбирают собственность", - пишет эксперт.



По словам автора, с приватизацией "Укртелекома" в Украине и так затянули, поскольку пик спроса на телекоммуникационные компании в мире прошел еще в 2007-2008 годах.

"Так, если в 2008 году его акции стоили 1,2 грн, то в 2009 году упали до 0,25 грн. Чистый убыток по итогам 2009 года составлял 462 млн. грн, по итогам 2010 года - 29 млн. грн. В таких условиях продажа "Укртелекома" в 2011 году за 10,575 млрд. грн стала большим успехом", - напомнил Безлюдько.



Как писали СМИ, в Украине было два примера успешной приватизации госимущества. Металлургический комбинат "Криворожсталь" в 2005 году и "Укртелеком" в 2011 году. Первый ушел за 24,2 млрд грн, "Укртелеком" же за почти 10,6 млрд грн.