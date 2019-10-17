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 РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ

Русская православная церковь решила разорвать отношения с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), после того, как они признали предоставление Константинополем автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Решение было принято на заседании Священного синода РПЦ. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сообщил он.

Кроме того, РПЦ уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла больше не упоминать главу ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в богослужении, если предстоятель Элладской церкви начнет молитвенное общение с представителями Православной церкви Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Архиерейский собор ЭПЦ признал право Константинопольского патриархата предоставить ПЦУ автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3154455
 
   
 Топ комментарии
 
Что такое рпц? Томоса нет?
А что за секта тогда - кто знает?
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Давайте, давайте, сидите в мокшанских болотах КИКИМОРЫ МАЦКОВСКИЕи нос не высовывайте 😀😀😀
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Что такое рпц? Томоса нет?
А что за секта тогда - кто знает?
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Нах . Всё очень хорошо , ваш бог - гундяй .
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Давайте, давайте, сидите в мокшанских болотах КИКИМОРЫ МАЦКОВСКИЕи нос не высовывайте 😀😀😀
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Ещё одно доказательство что Бог есть . Секта рпц должна быть изолевана от православия , и этот процесс идёт
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Це так по-рашківські: сидіти хоч з голою дупою, на самоті в ізоляції і пухнути з холоди, зате СКРЄПИ всі на мєсте!
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К сожалению, они не пухнут ни с голоду, ни с холоду.
И пока ЕС будет платить за их нефть и газ, так будет продолжаться.
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налякав..."йожика" голою сракою...ви стільки років просто секта, без "ліцензії"...
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кататься на яхте гундяйкина с девахами задарма неполучиццо!

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Патриарх Московский и Всея Кацап Орды.
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Незаконная Ордынская Сталинская РПЦ как всегда быкует
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В то время как в христианстве наоборот по максимуму положено молиться за тех кого считаешь врагом, Христос призывал «благословлять врагов наших», в РПЦ какие-то язычники, которые отказываются молиться за тех, кто думает иначе

Око за око просто какое-то. Ну уже официально объявили бы себя иудаизмом, чего врать-то
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коли всі попи здохнуть світ стане краще без "духовних" пасрєдніков...
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Ты мне больше не дружок ......
и не писай в мой горшок........
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Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн : https://charter97.org/ru/news/2019/10/17/352266/
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приятно смотреть как орда самоизолируется...
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Эх! Не удалось балалаечным примазаться к Руси.
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Интересно а чем на эти демарши ответят румынская, болгарская или грузинская церкви ? Как то сразу даже боязно стало РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 5976
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Тоесть кацарское КГБ шные попы не будут теперь ездить на Афон?
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РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ

Хорошо-то как!
Хоть одна хорошая новость
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А нехай згадають, яким чином вони отримали автокефалію і патріархію...
Хіба це було канонічно? Навіть Андрій Кураєв в своїх лекціях підкреслював, що Ієремія ІІ півроку просидів у підземеллі за те, що визнав неканонічну масковію патріархією, а Київську митрополію в Константинопольського патріархату масковія купила за два вози 0утра соболів ...
Якось так...
І що вони тепер хочуть?
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Всё!... Капец гречихе, лимонам и грецким орехам... Плодоносить перестанут...
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переименуют на хречиху и хрецкие орехи, но жарать не перестанут )))
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хахаха ОЧКО СЕБЕ ЛУЧШЕ ЧМОШНИКИ ГУНДЯЕВСКО КРЕМЛЁВСКИЕ РАЗОРВИТЕ А НЕ ОТНОШЕНИЯ С ЭЛЛАДСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ... УЖЕ РАЗОРВАЛИ ОТНОШЕНИЯ СОВСЕМ МИРОМ И СВОИМИ СОСЕДЯМИ ШИЗОИДЫ... ДО ЧЕГО СМЕШНОЙ НАРОДЕЦ *******... РПЦ заявила о прекращении общения с архиереями Элладской церкви после признания последними ПЦУ - Цензор.НЕТ 6327
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Росссійські попи повернуться додому, чи в Греції будуть губи дуть?
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Вот это поворот.А что греки говорят про УПЦ,которую вчера признавали во главе с митрополитом Онуфрием
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Я аж розридався, що ж це таке, мокшанців знов прокинули, ай яяй!!! За кого ви себе маєте, монголоїди???
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