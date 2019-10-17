 Россия собирается выйти из соглашения о наказании за военные преступления. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение Путина к председателю Госдумы Володину и проект закона опубликованы на сайте российского парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер, на основании статьи 80 Конституции Росийской Федерации и по предложению Правительства Российской Федерации мною издан Указ от 16 октября 2019 г. No 494 "Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)", - сказано в обращении Путина к Володину.
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Далее российский лидер поясняет, что комиссия по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах фактически не работает с 1991 года, а Россия при этом все равно платит в нее членские взносы.
"Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - отмечает Путин.
"С учетом этих обстоятельств последующее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - сказано в документе.
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Международная комиссия по установлению фактов нарушения гуманитарного права при вооруженных конфликтах была создана в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года по Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Этот протокол был ратифицирован СССР в 1989 году.
нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное оружие.других путей нету
и со временем это все поймут
Конвенции действовали во всех воевавших государствах, за исключением Советского Союза и Японии.
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С советскими пленными немцы не церемонились.
Ахаха, ну ты и высрал. А еще "план ост", основанный на паре страниц записей какого-то клерка Этим тупым фейкам сто лет в обед.
за циклон - х.з., но он вроде для вшей был. Конечно можно долго и нудно травить людей было, но это как бы тебя резать вилкой - зачем?
и правильно делало - насильно погнали воевать за палачей.
Текст же вполне ясен : Женевские конвенции меня теперь не связывают . . .
Тупорылый Запад - не остановили в своё время Гитлера малой кровью, остановили 80 миллионами жертв и страшными разрушениями. Казалось, урок выучен - Саддама замочили, Милошевича угомонили. А нового Гитлера, да ещё и с ядрёной бомбой прошляпили . . . А ведь так просто мочкануть его и сделать вид, что сам поскользнулся.
Быть беде . . .
Из этой суммы 6,259 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги, остальное - на краткосрочные.
Это 1-е повышение вложений в гособлигации США начиная с февраля.
При этом Москва по-прежнему не входит в 30-ку крупнейших держателей американских облигаций, сокращая показатели с апреля 2018.
Несущественное наращивание фиксировалось только в сентябре и октябре того же года, но уже в ноябре тенденция к снижению восстановилась.
Крупнейшим держателем госбумаг США 3-й месяц подряд остается Япония, вложения которой составляют $1,17 трлн. 2-е место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.
Гггг
порядке выходит из всех договоров, и принимая участие в будь-каком вооруженном
конфликте снимает с себя ответственность за жертвы мирного населения и их
защиту. Но медаль имеет обратную сторону: СССР перед второй мировой войной
вышел из Лиги Наций ( точнее выгнали ) и отказался подписывать Гаагскую Конвенцию. Результат
известен - миллионные жертвы гражданского населения и лагеря смерти для
военнопленных. История повторяется. Но Путин не ровня Сталину - у Сталина все-таки были
мозги , а у этого недофюрера только амбиции. Вывод - увидев кацапа в военной форме можно смело его пристрелить, военнопленного просто прибить , а с гражданскими - фантазия в помощь и никто тебя не осудит, ведь юридически русня выпадает из категории людей.
Курдские вооруженные формирования не пропустили конвой САА в город Табка в провинции Ракка. В составе колонны также двигалась российская военная полиция.
Курды отказались пропустить конвой САА, следующий в Табку. Колонна остановилась на транспортной развязке перед городом. В составе колонны находилось и подразделение российской военной полиции. Переговоры продолжались свыше7 часов, однако сторонам не удалось достигнуть соглашения продолжении движения в сторону города.
В результате колонна сирийцев и российских военных была вынуждена вернуться обратно.
Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку. Им было отказано во въезде на курдском блокпосту у пересечения Табки.
По условиям соглашения между войсками Асада и Сирийскими Демократическими силами, САА должна была войти в ключевые города под курдским контролем для защиты их от турецкого вторжения.
Курды объясняют свои действия тем, что заключенные с правительством Сирии соглашения не предусматривают ввода подразделений САА в курдские города. Согласно их заявлениям, САА должна лишь встать на пути турецких военных, проводящих операцию «Источник мира», направленную против анклава Рожава. Таким образом, курды, запросив помощи у Асада против Турции, в то же время идут на конфликт с Дамаском.