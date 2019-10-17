 Россия собирается выйти из соглашения о наказании за военные преступления. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение Путина к председателю Госдумы Володину и проект закона опубликованы на сайте российского парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер, на основании статьи 80 Конституции Росийской Федерации и по предложению Правительства Российской Федерации мною издан Указ от 16 октября 2019 г. No 494 "Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)", - сказано в обращении Путина к Володину.

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Далее российский лидер поясняет, что комиссия по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах фактически не работает с 1991 года, а Россия при этом все равно платит в нее членские взносы.

"Кроме того, в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - отмечает Путин.

"С учетом этих обстоятельств последующее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным", - сказано в документе.

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Международная комиссия по установлению фактов нарушения гуманитарного права при вооруженных конфликтах была создана в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года по Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Этот протокол был ратифицирован СССР в 1989 году.



