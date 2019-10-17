 Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.
Своим указом Зеленский поручил Кабинету министров создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего бизнеса. За две недели этот совет должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об упрощении условий ведения бизнеса ФЛП.
"Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО", - говорится в сообщении Офиса президента.
15 октября состоялось консультации в Офисе президента, по итогам которых Зеленский объявил о введении двухлетнего моратория на проверку ФЛП (кроме занимающихся рисковыми видами деятельности). После консультаций переговорная группа от предпринимателей сообщила о том, что они не удовлетворены предложениями Зеленского.
Отмечается, что законами вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с этим, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Также законами вводится механизм кэшбека. Этот механизм предусматривает, что потребители смогут получить кэшбек в размере 100% стоимости приобретенного товара, если обнаружат, что продавец продал им этот товар не по фискальным чеком (то есть, такая продажа не зарегистрирована в налоговой).
"Законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов," серого "товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", - сообщают в Офисе президента.
Напомним, что указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Ранее сообщалось, что ФОПы задолжали государству около 6 млрд. гривен налогов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей
- Слушай, есть просьба.
- Говори.
- Подскажи... А как правильно пишется, Иран или Ирак?
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@Punisher_Cat
🤔
Вот мне просто интересно: есть хоть что-то, в чем они компетентны, эти узеленские? Хоть что-то................
Пока шум да дело с Приватбанком, в апелляционном суде Киева тихонечко приняли решение по другому делу - выплатить Портнову компенсацию в 7 млн грн за ущерб репутации. Плательщик - гос-во Украина, то есть наши с вами налоги. Степень моего ох.......вания зашкалила...
https://nv.ua/ukraine/politics/portnovu-vyplatyat-7-mln-griven-novosti-ukrainy-50048344.html
Вопрос - когда с них будут брать налоги ? Или они ПРЯМО В КАРМАН АВАКОВУ ?
А на фера тогда содержать такую полицию на налоги, если она не видит? Все , кто едет по трассе, видят , а вот полиция слепая 😀😀😀
БУДЕМ ждать реакцию. Правда и горячий сезон прошел - наличка с кавказцами уже в раше
Надеюсь ЭТИ пришли не надолго.
Что бы не болели зубы: Стоматологи начали отрубать головы!
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См на видео - чувак из налоговой потребовал показать кассовый апврат .. ..
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo0ODE3MTEyNjI2ODQ0MDQ/
От этого закона экономика Украины ничего не выиграет, а только проиграет.
Львиная доля средств была израсходована на обеспечение перелета - авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации равен 3 млн 883 тыс. гривен. Что касается проживания, то оно обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов, оплата отеля - 56,7 тыс. долларов.
В соответствии с программой визита, украинский глава остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле «Park Hyatt», который находится в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер. Также на командировочные расходы делегации потратили примерно 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.