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 Экономика, Общество
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Все про:предприниматели (985) проверка (617)

 Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении благоприятных условий ведения бизнеса физических лиц-предпринимателей, предусматривающий установление запрета на проверки ФЛП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

Своим указом Зеленский поручил Кабинету министров создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего бизнеса. За две недели этот совет должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об упрощении условий ведения бизнеса ФЛП.

"Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО", - говорится в сообщении Офиса президента.

15 октября состоялось консультации в Офисе президента, по итогам которых Зеленский объявил о введении двухлетнего моратория на проверку ФЛП (кроме занимающихся рисковыми видами деятельности). После консультаций переговорная группа от предпринимателей сообщила о том, что они не удовлетворены предложениями Зеленского.

Отмечается, что законами вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с этим, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.

Также законами вводится механизм кэшбека. Этот механизм предусматривает, что потребители смогут получить кэшбек в размере 100% стоимости приобретенного товара, если обнаружат, что продавец продал им этот товар не по фискальным чеком (то есть, такая продажа не зарегистрирована в налоговой).

"Законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов," серого "товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", - сообщают в Офисе президента.

Напомним, что указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Ранее сообщалось, что ФОПы задолжали государству около 6 млрд. гривен налогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

Источник: https://censor.net.ua/n3154447
 
 
 Топ комментарии
 
Он больше двух лет не продержится .
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Лайк! Бидло повинно страждати!
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в законе нет маратория! мараторий введен указом! поэтому как ввели указом так и отменят указом!! а платить за кассы и проверки и поборы то да это ЛОХИ будут платить по закону!!
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Встречаются как-то двое в Офисе президента,
- Слушай, есть просьба.
- Говори.
- Подскажи... А как правильно пишется, Иран или Ирак?
(C)
@Punisher_Cat
🤔
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Литва, Латвия... Да какая нахрен разница

Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 6249

Вот мне просто интересно: есть хоть что-то, в чем они компетентны, эти узеленские? Хоть что-то................
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Платите налоги, платите...

Пока шум да дело с Приватбанком, в апелляционном суде Киева тихонечко приняли решение по другому делу - выплатить Портнову компенсацию в 7 млн грн за ущерб репутации. Плательщик - гос-во Украина, то есть наши с вами налоги. Степень моего ох.......вания зашкалила...

https://nv.ua/ukraine/politics/portnovu-vyplatyat-7-mln-griven-novosti-ukrainy-50048344.html
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Почему он не принял такое решение за 5 предидущих лет? Или может быть до 14 года у нас был хороший суд, а потом только испортился?
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А базар так голосовал за ЗЕ. Так они теперь при кассовых аппаратах будут?
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Это касается только тех у кого доход от 2,5 млн.
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Та їй відповідь не потрібна, так- повітря зіпсувати.
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Соя, мені на твоїй історичній батьківщині нецікаво, сиди сама!
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Обязательно же! Готовьте карманы принимать чеки!
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А вот на одесской трассе по сто ларьков с дынями и арбузами - торгуют за нал , люди кавказской национальности с руцкими паспортами.
Вопрос - когда с них будут брать налоги ? Или они ПРЯМО В КАРМАН АВАКОВУ ?
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вы обращались в полицию? В прокуратуру?
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А полиция прямо не видит?
А на фера тогда содержать такую полицию на налоги, если она не видит? Все , кто едет по трассе, видят , а вот полиция слепая 😀😀😀
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Ну а если там прикорменные менты стоят? Почему лично вы только на цензоре возмущаетесь? Сделайте что-нибудь для страны
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Цензор- единственный сайт , который власть ШТУДИРУЕТ С КАРАНДАШЕМ
БУДЕМ ждать реакцию. Правда и горячий сезон прошел - наличка с кавказцами уже в раше
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Добьют, блд, малый бизнес. Если кто из олигархов маскировался под упрощенцев , - проверяйте и наказывайте, фискалов вон сотни тысяч! Зачем же с нарушителями и честных тружеников, с большим трудом зарабатывающих для семьи и регулярно платящих налоги, выплескивать...
Надеюсь ЭТИ пришли не надолго.
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Дивні у нас люди - хочуть жити як у Європі але не платити податків
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Это 63% жителей Львовской области, голосовавшие за Порошенко. Работают в Польше, налоги не платят, зато все за европейское будущее.
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а чому ті, хто працює в Польщі, мають платити податки в Україні, зєбобіку?
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А чого всі інші повинні платити податки? Точніш за що?
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Вообщето все другие платят в Украине - потому что работают в Украине. А если ты работаешь в польше - то платишь в польше. Вроде же вссе просто. Но нет, зелебобики даже такой минимум не могут освоить. Что поделать, неделя церковно-трускавской школы образованиия.
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Ага, що за дурь? ФОПИ якраз і платять! Це ж не бурштинокопачі, дорубувачі смерек або контрабаси цигарок. Тих сцикотно торкати, а ФОПИ ось вони - всі офіційно зареєстровані...
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Не платити? В мене фоп , працюемо з жінкою в двох ,налогів в місяць 2100 ,скільки і за що я ще повинен платити?
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указ об обеспечении благоприятных условий ведения бизнеса физических лиц-предпринимателей
 Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 6227
Что бы не болели зубы: Стоматологи начали отрубать головы!
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Какая то,,борьбасалигархами,, зебильноватая
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Я знаю кого испугался Вофка . Он понял что если к нему в охвис придут тысячи таких пидприемцив , то его разберут на атомы .. Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 2652 .

См на видео - чувак из налоговой потребовал показать кассовый апврат .. Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года - Цензор.НЕТ 500 ..
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157332942503801/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo0ODE3MTEyNjI2ODQ0MDQ/
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Очень жаль. Будем требовать отмену.
От этого закона экономика Украины ничего не выиграет, а только проиграет.
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Для государственного бюджета Украины стоимостьпервой официальной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где он принял участие в Генеральной ассамблее ООН 23−26 сентября, составила 7,3 млн гривен. Как передает replyua.net, отчет касаемо расходов на поездку был предоставлен Государственным управлением делами на запрос «Українських Новин». В том числе, отмечается, что по курсу НБУ на 23 сентября в общей сложности расходы на визит составили в пределах 7 млн 340 тыс. гривен.
Львиная доля средств была израсходована на обеспечение перелета - авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации равен 3 млн 883 тыс. гривен. Что касается проживания, то оно обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации - 6,4 тыс. долларов, оплата отеля - 56,7 тыс. долларов.

В соответствии с программой визита, украинский глава остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле «Park Hyatt», который находится в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер. Также на командировочные расходы делегации потратили примерно 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.
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Ну что, товарищи ФОПы рыночные, магазинные и прочий зебилоочарованный предпринимательский класс, хе...вый вам был Порошенко?
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Многие ФОПы реально не работают, но налоги платят ради будущей пенсии. Сейчас около 200000 закроются и ежемесячно с бюджета будет до 400 млн. грн. минуса.
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скоРО эту зеленую соплю будем гнать на ростов!
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Вот и вся борьба с солигархами! Тварь моника зеленская!
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