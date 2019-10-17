 Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

Своим указом Зеленский поручил Кабинету министров создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего бизнеса. За две недели этот совет должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об упрощении условий ведения бизнеса ФЛП.

"Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО", - говорится в сообщении Офиса президента.

15 октября состоялось консультации в Офисе президента, по итогам которых Зеленский объявил о введении двухлетнего моратория на проверку ФЛП (кроме занимающихся рисковыми видами деятельности). После консультаций переговорная группа от предпринимателей сообщила о том, что они не удовлетворены предложениями Зеленского.

Отмечается, что законами вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с этим, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.

Также законами вводится механизм кэшбека. Этот механизм предусматривает, что потребители смогут получить кэшбек в размере 100% стоимости приобретенного товара, если обнаружат, что продавец продал им этот товар не по фискальным чеком (то есть, такая продажа не зарегистрирована в налоговой).

"Законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов," серого "товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями", - сообщают в Офисе президента.

Напомним, что указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Ранее сообщалось, что ФОПы задолжали государству около 6 млрд. гривен налогов.

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