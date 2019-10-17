 Зеленский подписал закон о концессии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, у президента отмечают, что вступление в силу закона позволит расширить сотрудничество государства и бизнеса в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и других сферах.

"Закон имеет целью усовершенствования правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы презмдента.

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Напомним, что 3 октября Верховная Рада приняла закон о концессии. За него проголосовало 257 депутатов.

Этим законом предусматривается урегулировать условия передачи государственного и коммунального имущества в частную собственность. Депутаты надеются, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность Украины и позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов, в частности портов, аэропортов, дорог и тому подобное.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

12 сентября в Украине официального объявили конкурсы на концессию первых двух морских портов - "Ольвия" и "Херсон", а 1 октября начал принимать заявки на их концессию от инвесторов.

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