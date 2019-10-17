EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Общество
  1819  28
Все про:звание (149) реформы (3419) ВСУ (369)

 Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов

Верховная Рада внесла изменения в перечень воинских и корабельных званий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЛБ

Этот законопроект был принят в первом чтении еще прошлым созывом. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 278 депутатов.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом этот ряд меняется на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.

Напомним, в 2016 году в украинской армии ввели новые знаки различия с погонами без советских звезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко присвоил звание "генерал армии" главе ГПСУ Цигикалу. Новые генеральские звания получили и другие руководители пограничников

Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154441
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если не будет прапорщиков, то кому тогда придётся Родину расхищать?
 показать весь комментарий
 
 
Помню , как наш прапор порчу фуфаек сотнями списывал на мышей . У него даже была кликуха - Щелкунчик .
 показать весь комментарий
 
 
Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України здійснили у Лісабоні ознайомчі польоти на легких турбогвинтових штурмовиках Embraer ***-314 Super Tucano. ссыль

Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов - Цензор.НЕТ 7967

Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов - Цензор.НЕТ 7281
 показать весь комментарий
 
 
Я не думаю что это решение вопроса . У нас есть Антонов , который обязан выплевывать безпелотники на поток . Но у нас есть и мародеры , которым наплевать на страну.
 показать весь комментарий
 
шо, Зеленский уже мародер?!..
ЗЫ. для своих задач, это хорошая машина.. обращаю внимание, для своих задач..
 показать весь комментарий
 
 
зачётные раритеты для киностудии Довженко. ну ещё можно браконьеров на речке гонять
 показать весь комментарий
 
правильно...будут голобородьки первой,второй и третьей степени...чы ступини?
 показать весь комментарий
 
Как так ,без прапорщиков жизнь в армии станет скучна и неинтересна ... Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов - Цензор.НЕТ 347
 показать весь комментарий
 
 
Прапорщик это в армии был кусок,он крал все что мог утащить
 показать весь комментарий
 
 
Не только для себя . Это бесплатная доставка склад-генерал .
 показать весь комментарий
 
 
Мирослав cc3bc9d6 - ага... Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов - Цензор.НЕТ 8471

помню когда я служил а совке наш прапор воровал со склада тушенку с сгущенкой, и складывал временно в свою каптерку..., ну а мы воровали уже у него вдоволь......
Так он год не замечал.., такой у него был крупный оборот...
Спалились случайно....(один молодой москвич стуканул)..
 показать весь комментарий
 
 
Ого сколько сержантов.
Младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.
Какой из них будет соответствовать прапору? Наверное три последних.
 показать весь комментарий
 
У нас генералов шо в Сирии . И все важные .
 показать весь комментарий
 
 
скока ни переставляй кровати в борделе смысл заведения от этого не поменяется Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов - Цензор.НЕТ 5175
 показать весь комментарий
 
как же на продслужбе без куска, верней - прапора? ))
 показать весь комментарий
 
Тепер поступово піде в небуття цілий шар мілітарного гумору про типаж прапора.
 показать весь комментарий
 
 
Курица - не птица, прапорщик - не офицер.
 показать весь комментарий
 
Прапорщик:
- Товарищ курсант, если вы дебил и ничего не запоминаете, заведите себе записную книжку, вот такую, как у меня...
 показать весь комментарий
 
ну всьо, з крадіжками у армії покінчено!
не буде прапорщиків - нікому буде красти!
ура!
 показать весь комментарий
 
 
Один прапорщик, услышав от жены о том, что та за весь день ни разу не присела, заставил ее присесть 50 раз.
 показать весь комментарий
 
Мій знайомий, по прізвищу Голіцин, запитує: поручики будуть? Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов - Цензор.НЕТ 1071

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх