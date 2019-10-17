 Рада утвердила новую систему званий в ВСУ без прапорщиков и мичманов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ЛБ
Этот законопроект был принят в первом чтении еще прошлым созывом. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 278 депутатов.
Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.
Законопроектом этот ряд меняется на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.
Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.
Напомним, в 2016 году в украинской армии ввели новые знаки различия с погонами без советских звезд.
ЗЫ. для своих задач, это хорошая машина.. обращаю внимание, для своих задач..
помню когда я служил а совке наш прапор воровал со склада тушенку с сгущенкой, и складывал временно в свою каптерку..., ну а мы воровали уже у него вдоволь......
Так он год не замечал.., такой у него был крупный оборот...
Спалились случайно....(один молодой москвич стуканул)..
Младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.
Какой из них будет соответствовать прапору? Наверное три последних.
- Товарищ курсант, если вы дебил и ничего не запоминаете, заведите себе записную книжку, вот такую, как у меня...
не буде прапорщиків - нікому буде красти!
ура!