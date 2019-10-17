 ЕС выделил Украине на культуру и образование 12,2 млн евро

Об этом рассказал руководитель проекта House of Europe Кристиан Димер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"House of Europe вчера запустил сайт, на котором размещена информация о возможностях, которые предоставляет наша программа и не только она, мы постоянно расширяем нашу базу с такой информацией. Также у нас будет отдельное представительство, в которое можно будет прийти и узнать, как реализовать ту или иную идею. Мы работаем с программами в шести секторах: культура и креативная экономика, образование, СМИ, социальное предпринимательство, медицина и работа с молодежью. На это у нас есть бюджет в размере 12,2 миллиона евро, которые нам были предоставлены представительством Европейского Союза в Украине", - заявил Димер.

Он добавил, что программа охватывает стажировки, учебные поездки, участие в симпозиумах, которые необходимы для реализации идей или проектов в указанных отраслях. По его словам, в рамках проекта Украину также будут посещать европейские художники для обмена опытом и лучшего понимания нашей страны.

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Димер рассказал, что вчера, 16 октября, уже были запущены первые 11 конкурсов на получение грантов и участие в международных программах, на которые украинцы уже могут подавать заявки.

Вторая "волна" конкурсов начнется в январе 2020 года. Всего планируется, что новые конкурсы будут начинаться каждые 6 месяцев в течение трех последующих лет.

Реализацию программы возглавляет Goethe-Institut в Украине, а партнерами проекта выступают Британский Совет, Французский институт и Чешский центр.

Глава House of Europe отметил, что этот проект направлен не только на Киев, но и на регионы.

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"House of Europe должен быть там, где поддержка и информация нужны больше всего: в регионах и маленьких городках, в частности, на Востоке Украины. Мы стремимся ехать туда, где больше всего нужны, стремимся работать вне "киевского пузыря". Мы доберемся до самых отдаленных регионов. Мобильный павильон House of Europe будет постоянно путешествовать по украинским городам", - отметил Димер.