 Год со дня стрельбы в оккупированной Керчи: родные погибших не пришли на траурные мероприятия

На траурных мероприятиях в Керченском политехническом колледже, посвященных годовщине трагедии, не было родственников погибших, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Студенты колледжа отказались общаться с журналистами, а в само здание учебного заведения никого не пускали.

По номерам телефонов родственников погибших, которые были в распоряжении корреспондента "Крым.Реалии", никто не отвечал.

Журналист из Керчи, член Крымской правозащитной группы Елена Лысенко отметила, что прошлогоднее массовое убийство в Керченском колледже отразилось на местных жителях, которые до сих пор опасаются обсуждать эту тему.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россияне снимут кино о стрельбе в колледже в оккупированной Керчи, продюсером станет режиссер комедий "Горько!" и "Елки"

На территории Керченского политехнического колледжа, где год назад при взрыве и стрельбе погибли 22 человека, установили памятную табличку.

В четверг, 17 октября, в оккупированной Керчи объявлен день траура в связи с годовщиной трагедии в Керченском политехническом колледже.

Ранее стало известно, что увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Одна из раненых педагогов Ольга Грищенко умерла после продолжительного лечения.

Также на Цензор.НЕТ: Керченский стрелок подвергался травле из-за одежды. Оказывается, сейчас важно ходить в американских джинсах, - глава Следкома РФ

Напомним, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.