 Год со дня стрельбы в оккупированной Керчи: родные погибших не пришли на траурные мероприятия

На траурных мероприятиях в Керченском политехническом колледже, посвященных годовщине трагедии, не было родственников погибших, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Студенты колледжа отказались общаться с журналистами, а в само здание учебного заведения никого не пускали.
По номерам телефонов родственников погибших, которые были в распоряжении корреспондента "Крым.Реалии", никто не отвечал.
Журналист из Керчи, член Крымской правозащитной группы Елена Лысенко отметила, что прошлогоднее массовое убийство в Керченском колледже отразилось на местных жителях, которые до сих пор опасаются обсуждать эту тему.
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На территории Керченского политехнического колледжа, где год назад при взрыве и стрельбе погибли 22 человека, установили памятную табличку.
В четверг, 17 октября, в оккупированной Керчи объявлен день траура в связи с годовщиной трагедии в Керченском политехническом колледже.
Ранее стало известно, что увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Одна из раненых педагогов Ольга Грищенко умерла после продолжительного лечения.
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Напомним, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
понятно, что не все там овощи и понимают, что с приходом руцкава мира начался террор....
Беслан, ночные взрывы домов, массовые убийства и т.д. - все для того, что бы держать плебс в страхе....
Какие американские джинсы?
Вот, когда уже миллионы на фарш пущены, то можно ходить маструбировать на братские и безымянные могилы дедовоевалов.
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его... И тот же стержень - с ним...
и так, круговорот говна в природе..