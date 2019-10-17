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Все про:МИД РФ (1263) Россия (74073) Олифер (231) Захарова (198) Трехсторонняя контактная группа (158)

 Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова

В МИД РФ заявили, что ориентируются только на заявления глав государств и людей, "которые официально уполномочены решать вопросы внешней политики", а не на слова пресс-секретаря Кучмы.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", - заявила Захарова.

"Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе "Минска", никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и <...> приближению к формированию некоей обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах", - добавила дипломат страны-агрессора.

Также на Цензор.НЕТ: У "Слуги народа" будет спецзаседание фракции о войне и переговорах, - Арахамия

Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/n3154429
 
 
 Топ комментарии
 
А ви тут - яким боком?! Вас же там "нет"?
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Похоже, что нет.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
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Совет форумчанПравила форума
 
Все правильно.
Этот Кучма поломался несите нового.
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Я б послав Ківу, на цих переговорах всі як Ківа. Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 6971
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Після памятних звіздюлін Майдану певно і Гарант поміняв свою думку. Якщо не змінив - не перші звіздюлі, але точно не останні.
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Да срать мы хотели на то, что моцква воспринимает !
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Что для невосприимчевых и тупых два раза повторять?
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Тобто примирення та розводу військ не буде.
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Похоже, что нет.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
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Оружие , армия , единство народа - это весомый аргумент в переговорах с ордой
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Так зачем переговоры, если это весомый аргумент?
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Действительно , можно взять пример с маленьких , но гордых Израиля или Грузии .
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да там теперь так - шо ни выступление, то реприза или скетч, прям юморина какая то Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 6996
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Ну что Зе, стрелять перестал, миротворец хренов?
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?

Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
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С РФ не о чем говорить! РФ не сделает ни одного шага назад! Они ни в одном конфликте не сделали шаг назад! Украине нужно отказаться вообще от разговоров с РФ! Нужно требовать вывода войск со всех захваченных Россией территории и требовать санкции не снимать ни одной до тех пор, пока войска РФ не выведут с Крыма!
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"И словно мухи тут и там,
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносят по углам..."
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Якось не понятно, а що таке масква та якась захерова, що це таке?? може лайно собаче чи щось таке...))
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Единственное как можно убедить потомков хана Батыя вернуть украденное , набить ***. о !
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Вони не рідня хану Батию. Це просто Івани, які нічого не знають про свою рідню.
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Ну , я один конечно не справлюсь . А два . три , батальйона как в 14 г , то и до моцквы дойдем.
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Ми також підтримуємо виникнення Сибірської Народної Республіки,Чеченської,Бурятсбкої,********,Берібіджанської!
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Кацапія взагалі не сприймає будь-що, що не має зайвої хромосоми з скрєпами і кокошніком.
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Кацапье такое не красивое , пахан ***** плешивое , захарова , как будто ее имели все таджики москвы , одновременно .
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Украина может сильнее Путина и РФ демонизировать и нужно это делать очень мощно, чтобы для мира Путин и РФ - это были Гитлер и 3 Рейх! Демонизация или дегуманизация врага - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника. Украина в демонизации врага сильно не дорабатывает! Больше РФ и Путин демонизирует Украину, чем Украина Россию, хотя РФ напала на Украину и по логике Украина должна сильнее демонизировать РФ. РФ в пропаганду вкладывает демонизации Украины, а Украина вообще нифига не делает! Это позор всей власти и службам! Это преступное бездействие!
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Маня, хлебни бояры и расслабься, пока взрослые разговаривают...
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А слабо вместе с международными наблюдателями провести референдум о статусе ОРДЛО, хотят они быть под бандитами как сейчас или вернутся под контроль Украины?
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