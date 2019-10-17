 Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова

Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
"Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, - дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату", - заявила Захарова.
"Подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе "Минска", никому не известно. На наш взгляд, подобные заявления наносят удар именно по первичной задаче, а именно реализации минских договоренностей и <...> приближению к формированию некоей обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины в различных регионах", - добавила дипломат страны-агрессора.
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Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.
Этот Кучма поломался несите нового.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?
Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносят по углам..."