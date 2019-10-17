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 Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов

Заявления обличителей коррупции будут обязательно подлежать проверке уполномоченными лицами компетентных органов, подчеркивает заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Чтобы их не "заваливали" анонимными безосновательными сообщениями. И дать ответ обличителю, является ли он таковым, или он просто хочет донести "пустую" информацию", - сказал он журналистам в четверг, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта президента №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смирнов отметил, что после изучения информации компетентный орган будет принимать решение об открытии уголовного производства и определении процессуального статуса заявителя как обличителя.

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"Уже по итогам рассмотрения производства и после того, как обвинительный акт передается в суд, во время судебного рассмотрения судом также определяется процессуальный статус лица как обличителя, который по результатам рассмотрения дела в суде и после вступления приговора в законную силу может претендовать на получение денежного вознаграждения", - пояснил он.

Он отметил, что обличитель может получить "поощрение в размере 10% от суммы, которая была направлена в доход государства в виде компенсации того ущерба, который был нанесен", и закон предусматривает, что это не может быть больше 12 млн грн.

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Замглавы ОП указал, что в законе прописаны базовые гарантии безопасности для обличителя как участника уголовного производства, в том числе, пользоваться возможностью изменения анкетных данных и места проживания.

Смирнов подчеркнул, что закон установил четкие механизмы и критерии защиты прав обличителей и имплементации их сообщений в процессуальное законодательство.

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"Мы уверены, что этот закон будет работать", - убежден замглавы Офиса Зеленского.

Напомним, Рада приняла во втором чтении законопроект про обличителей коррупции. Согласно закону обличители смогут получить вознаграждение, сообщив о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более.

Источник: https://censor.net.ua/n3154428
 
 
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в незалэжной выросло поколение очень активных громадян
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Работаю у очень хорошего человека . Зарплата достойная . У него есть одно условие - кто будет мне стучать на сотрудника , сразу увольняю . Отличное правило .
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А якщо повідомлення про корупцію буде фейковим, то що буде з цим "облічітєлєм"?
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Эх хорошо бы конечно ,но как говориться Свежо придание ....
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Проверяйте - все инспектора гоструда взяточники,все (ВСЕ) крышуют за процент неплательщиков ЕСВ отправляя долю наверх начальству.
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Треба знизити поріг хабаря до 100 грн.
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не, Али, так нельзя, бо качество "услуг" за такую взятку снизится до 100 грн,
а в етом не заинтересован ни дающий ни берущий
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Так тоді буде більше можливостей писати і отримувати гроші. Маю надію, що цим займеться вся країна замість роботи Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов - Цензор.НЕТ 5967
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