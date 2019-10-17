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 Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое громкое дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа"

Экс-нардеп Сергей Пашинский заявил, что против него "на скорую руку формируются какие-то дела", имеющие целью упрятать его за решетку.

Об этом заявил экс-нардеп Сергей Пашинский в своем выступлении в ходе судебного заседания во время рассмотрения апелляции на избранную ему меру пресечения, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За последние пять лет против меня было много обвинений. То миномёт, который якобы собирался у меня в гараже. То одно демократическое издание написало, что я покупал технику по одной цене, а продавал по другой... Все эти факты мы рассматривали на комитете, который я возглавлял. Но это был вал публикаций. И я понимаю, что они были инспирированы из РФ. Но теперь я слышу обвинения уже не в том, что я якобы организовывал коррупцию в "Укроборонпроме", а оказывается, что я наоборот делал так, чтобы армия покупала детали не у "Укроборонпрома", - заявил Пашинский.

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Он отметил, что по всем этим делам длится расследование. По некоторым он сам подал в суд за клевету.

"И второй момент, который развязали против меня - это спецоперация, которая началась с 2016 года. (По ней внедрялось мнение), что война, оказывается, идёт не потому что Путин напал, а потому что "на войне наживаются", - отметил он.

Теперь, по словам Пашинского, "на скорую руку формируются какие-то дела", имеющие целью упрятать его за решетку.

Пашинский обратился к Генпрокурору Рябошапке: "Дело Пашинского - это ваше первое громкое дело. Я вас очень прошу найти время и изучить четыре документа: постановление о закрытии дела, постановление о составе преступления, постановление о возобновлении и аргументы моих адвокатов".

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154425
 
 
 Топ комментарии
 
Дуже не хочеться сидіти "патріоту" сірожі - а доведеться.
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Все на майдан! Корупция в опасности!
Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 4716
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"За последние пять лет против меня было много обвинений. То миномёт, который якобы собирался у меня в гараже. То одно демократическое издание написало, что я покупал технику по одной цене, а продавал по другой... Все эти факты мы рассматривали на комитете, который я возглавлял. Источник: https://censor.net.ua/n3154425
Ну тогда точно не виноватый 😁
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🤣🤣стрелять в людей нельзя или ты не знал ?
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ну конечно. пора всу-шников сажать .
они стреляют в граждан украина, порою безоружных..)))
какие вы все ублюдочные, господа зебильчики..)))
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так надо тогда пашинского на передок там пусть стреляет сколько хочет🤣🤣дебил 8%
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ну это не тебе решать...
ты слишком ничтожен... займись трампушей...
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трамп меня полностью устраивает🤣🤣
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До сих пор дрочишь в макеевском общественном туалете, свинособака?
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Ніколи людина не напише в цій країні УКРАЇНА з маленької букви. Спалився кацап з свиноферми.
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а с розочкой ночью возле лесопосадки на прохожих ходить - можно?
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🤣тогда всем разрешите оружие почему это депутату можно а простому жителю нет?
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А если это - зебил? Что? Оппа и задачка нашла решение
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ну хорошо что зебилов 74% а порохосвиней только 8%😁😁
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эту мразь не за решетку, а на два метра ниже земли отправить нужно
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про Портнова поддерживаю
а Пашинского надо судить
но не за стрельбу в быдлана,а за коррупцию в Укроборонпроме
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О, уже просить недоносок начал ,а раньше только требовал ...
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Дуже не хочеться сидіти "патріоту" сірожі - а доведеться.
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а скільки кримінальних проваджень порушено проти Поронова за 5 років правління офшорників ?
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Когда дело Насалика , Свыни , Медвейчука , Ахметова , Матиуса , Вилкула ? Менять Украину нужно сразу !
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100% одна две посадки погоды не сделают , массовые должны быть - только так
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"За последние пять лет против меня было много обвинений. То миномёт, который якобы собирался у меня в гараже. То одно демократическое издание написало, что я покупал технику по одной цене, а продавал по другой... Все эти факты мы рассматривали на комитете, который я возглавлял. Источник: https://censor.net.ua/n3154425
Ну тогда точно не виноватый 😁
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нужно было Рябошапке сказать-стрелял,стреляю и буду стрелять-это было бы по-пацанячьи
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Пашинскому - 14 лет с конфискацией . Лолиботы , вас всех передавят как клопов ... аха Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 6592
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Все на майдан! Корупция в опасности!
Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 4716
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кавопивці , раптово , збудилися ..? Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 5286
а фотка класна - одразу видно ЧИМ ******* заробляють на життя ! ..))
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Топовая картинка . А хде Мырослав Гей ? Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 9990
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Пашинський - гарний він, чи поганий, але він правий в цій частині:" спецоперация, которая началась с 2016 года. (По ней внедрялось мнение), что война, оказывается, идёт не потому что Путин напал, а потому что "на войне наживаются"! І ця спецоперація досі триває!
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не нужно передергивать. речь всегда шла об обоюдной выгоде войны для ***** и мальдивского миротворца.
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"То одно демократическое издание написало, что я покупал технику по одной цене, а продавал по другой... Все эти факты мы рассматривали на комитете, который я возглавлял" Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 9177
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Ты ба , раскукарекался , шо там , уже свой в определённых кругах
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Судова реформа Зеленського несе великі ризики для незалежності суддів - західні послиhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/17/7101959/
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А чого воно згадало інші справи? Ти стріляв в людину. Пересічний громадянин вже б давно сидів, по Закону, якого ви не змінили, за перевищення самооборони.
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Все эти факты мы рассматривали на комитете, который я возглавлял.Источник: https://censor.net.ua/n3154425

бу-га-га....Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 5813
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як пуляти водителю по ногам. так перший. а як сидеть у турме, так мученик зеленаго режима Пашинский - Рябошапке: "Это ваше первое ручное дело. Я вас прошу найти время и изучить четыре документа" - Цензор.НЕТ 9997
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А шо не так? Зеля официально сказал, что у него полностью ручной генпрокурор, ну, плюс ручной Баканов в телефоне и ручной Труба конечно. Так что, теперь это не операция тупина, а операция под названием "независимое прависудие" его местного зелёного кореша.
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Не распыляться по мелочам обученному в университете Соломона Рябошапке а сажать вора Коломойского.Пока он не смародёрил землю у воюющей Украины./ Задолженность Коломойского и Боголюбова по кредитам ПриватБанка выросла до 209,5 млрд грн, - отчет банка
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Чего-ж, ты падла, собирал Молот в гараже?
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Не берусь судить в целом, но никого не настораживает, что Портнов теперь БЕЛЫЙ и ПУШИСТЫЙ, а Пашинский - исчадье ада... Я писал, Пашинский неприятная и неоднозначная личность. НО, разве не видно, как Портнов буквально из штанов выскакивает и он уже без пяти минут новы глава то ли Офиса Президента, то ли Верховного Суда... Единственный его промах - "нетерплячка", так хочеться ему всему Майдану отомстить!
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пока он только мстит сволочам, присвоившим героизм и самопожертвования Майдана в личное пользование для набивания карманов. Так, что пусть себе мстит, если зеленки ни на что не способны.
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нужно у Пашинского спросить про майдан и про его стрелка. https://www.youtube.com/watch?v=YVEMhf0N4CA
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Да, нет... Как то это все напоминает сценарий реакции царской верхушки в 17 веке на московский бунт. Выдали вначале дьячка Шекловитова, народ его порвал (в прямом смысле), потом выдали еще кого-то с той же участью, а потом народ разошелся, самых буйных стрельцы повязали... Не с Пашинского надо начинать (!) если всерьез бороться с КОРРУПЦИЕЙ, а с тех, кто РЯДОМ и СЕЙЧАС "у трона"! Как-то так...
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Поставьте рядом, потерпевшего и подозреваемого, и сразу все вопросы отпадут У потерпевшего кулак больше головы подозреваемого .
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