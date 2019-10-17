 Оснований держать Пашинского под арестом нет. Дело политически заангажировано, - Турчинов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в зале суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения Пашинскому.
Турчинов отметил, что нет оснований держать Пашинского под арестом, а само дело является политически заангажированным.
"Он защищал свою жену. Потом его ударили по голове, он не имел другого выбора", - отматил он.
"Мы увидели, как Печерский районный суд возвращается к грустной практике времён Януковича", - добавил Турчинов.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.
Я ничего не хочу сказать об умственных способностях толкателей автобуса но почему из за этого должны страдать другие люди?
Вас козлов обоих на нары
И этот кабанчик тревожный - самое оно))
Договорняком это все отдает. Договорняком с ******！