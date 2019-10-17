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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (665) суд (22629) Турчинов (3187)

 Оснований держать Пашинского под арестом нет. Дело политически заангажировано, - Турчинов

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов убежден, что арест экс-нардепа Сергея Пашинского безосновательный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в зале суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения Пашинскому.

Турчинов отметил, что нет оснований держать Пашинского под арестом, а само дело является политически заангажированным.

"Он защищал свою жену. Потом его ударили по голове, он не имел другого выбора", - отматил он.

"Мы увидели, как Печерский районный суд возвращается к грустной практике времён Януковича", - добавил Турчинов.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154424
 
   
 Топ комментарии
 
Да на вас бля..й , клейма не где ставить - мародер!
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мародерили по политическим мотивам?
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Пидор лысый пастер, выгораживает другого пидора
Вас козлов обоих на нары
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У Турчинова коррупция прет из ушей. И давно.
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это надо делать, я имею ввиду,грехи отмаливать, только сидя в одной камере с пашинским уродом.
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🤣🤣надо все стволы раздать пусть люди себя от таких политикиков защищают
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Да на вас ***..й , клейма не где ставить - мародер!
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Коломойскому причинное места защемила? Защемила. Большой молодец эта Гонтарева.
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я занимаюся спортивною рыбалкой ... (с)
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да да да ...заангажировано так , политически , шо комерсант главковский аж в бега подался ...не надо путать коммерцию с политикой , а то вы там все уже давно распознать не можете , где государственная а где личная шерсть
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Он всего лишь чуть не убил человека. Какие основания для ареста могут быть? Оснований держать Пашинского под арестом нет. Дело политически заангажировано, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5678
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100% - і тому раби так вперто захищають своїх господарів Пашинських - Свинарчуків ! Оснований держать Пашинского под арестом нет. Дело политически заангажировано, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4325
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Крым профукал, комсюк краснопузый, должен рядом сидеть.
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Но не сходится причина-следствие ,в версия подозреваемого. Если потерпевший нанес удар, то что останавливал подозреваемый . Поставьте их рядом, и сразу все вопросы отпадут У потерпевшего кулак больше головы подозреваемого .
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Жена пашинского сказала, что химикус назвал её женским половым органом. Это влагалищем, что ли?
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і що за правду , на її думку , треба стріляти в людей ?!
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как он вообще мог бы ее разглядеть ночью в машине, если бы она не выскочила на дорогу и не начала гавкать?
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А как она могла ночью разглядеть их машину в лесу?
Я ничего не хочу сказать об умственных способностях толкателей автобуса но почему из за этого должны страдать другие люди?
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Это точно ,мародёров держать под арестом смысла ноль ,обычно их просто расстреливают ! Оснований держать Пашинского под арестом нет. Дело политически заангажировано, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2664
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Тут я, немного согласен, НО, за другие дела ему сидеть, минимум, ПЯТЬДЕСЯТ. Так пусть, хоть за хулиганку отбарабанит. И желательно в обыкновенное учриждение.
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***** лысый пастер, выгораживает другого ******
Вас козлов обоих на нары
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обозвалась **** сдавшая Крым вот его нада раньше пшинского на 15 засандалить
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Учитесь у пети , он хоть апазицию из себя корчит , а вы простого коммерца за политического выдаёте, не катит
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Подельнички пришли мазу потянуть за арестанта. А тут на тебе и свиньи прилетели. Я думаю эта компашка теперь по разным сизо будет мотаться и пытаться вохру подогреть) Постепенно их ряды будут редеть пока не останется один... самый потужно-хитрожопый))
И этот кабанчик тревожный - самое оно)) Оснований держать Пашинского под арестом нет. Дело политически заангажировано, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7117
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Хватит нам уже втирать про оскорбление жены этого порохобота,оскорблениям предшествовали события о которых хитрожопый бутусик умалчивает,и почему это у пашинского есть право носить оружие и им защищаться,а у миллионов украинцев его нет,что это за сегрегация по фашистски.
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Слушай ты, турчинов, расскажи, как колона рашистской техники проехала Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области и попав в крысм, его захватили? Почему таможня пропустила? Почему ты сопли жевал на посту и.о. преза?
Договорняком это все отдает. Договорняком с ******！
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Вы все помните . как собирали консервацию по селам , сигареты у универсамов , церкви украинского патриорхата отправляли машины на фронт с продуктами . В это время племя свинорылых поцтриотов выводило миллионы в офшоры и распределяло должности своим сынкам . Когда гибли добровольцы , эти скоты налаживали пути контробанды .
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