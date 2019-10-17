 Совет Церквей налаживает взаимодействие с реорганизованным Минкультуры

Заседание состоялось 17 октября 2019 года под председательством епископа Римско-Католической Церкви Виталия Кривицкого, сообщает Институт религиозной свободы.



Заместитель директора Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Иван Папаяни и представитель Офиса по разработке гуманитарной политики для Украины Денис Коляда рассказали о состоянии создания Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, реорганизации министерства, внедрении "единого окна" по регистрации религиозных организаций.





Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций рассмотрел вопрос о делегировании представителей в рабочую группу для налаживания практического взаимодействия Совета Церквей с реорганизованным Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.



Представители конфессий проанализировали публичные мероприятия Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, проведенные в течение последних месяцев, и договорились о совместных инициативах до конца года.



Представители Совета Церквей предостерегли, особенно руководителей учебных заведений, учителей и родителей, от внедрения празднования Хэллоуина как духовно опасной и чуждой для Украины традиции.



Как сообщал ИРС, накануне Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций встретился с родными без вести пропавших граждан, пленных и заложников, заключенных вследствие российской агрессии против Украины.



