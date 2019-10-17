Заседание состоялось 17 октября 2019 года под председательством епископа Римско-Католической Церкви Виталия Кривицкого, сообщает Институт религиозной свободы.
Заместитель директора Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Иван Папаяни и представитель Офиса по разработке гуманитарной политики для Украины Денис Коляда рассказали о состоянии создания Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, реорганизации министерства, внедрении "единого окна" по регистрации религиозных организаций.
Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций рассмотрел вопрос о делегировании представителей в рабочую группу для налаживания практического взаимодействия Совета Церквей с реорганизованным Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.
Представители конфессий проанализировали публичные мероприятия Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, проведенные в течение последних месяцев, и договорились о совместных инициативах до конца года.
Представители Совета Церквей предостерегли, особенно руководителей учебных заведений, учителей и родителей, от внедрения празднования Хэллоуина как духовно опасной и чуждой для Украины традиции.
Как сообщал ИРС, накануне Председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций встретился с родными без вести пропавших граждан, пленных и заложников, заключенных вследствие российской агрессии против Украины.
Совет Церквей налаживает взаимодействие с реорганизованным Минкультуры
Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудил реорганизацию государственного органа по делам религий и законодательного обеспечения религиозной деятельности.
Заседание состоялось 17 октября 2019 года под председательством епископа Римско-Католической Церкви Виталия Кривицкого, сообщает Институт религиозной свободы.
17 жовтня 2019, 14:09 | Храми, церковне майно | | Код для блогу | |
Фонд державного майна України продав на аукціоні за 30 тис. грн недіючий костел Пресвятої Трійці у Магерові, що в Жовківському районі. Аукціон відбувся 15 жовтня, і його переможцем став підприємець з Дніпра.
Клоуны в платьях конечно бы хотели чтобы их "духовно неопасные" и не чуждые(иудейские - свои же, да?) сказочки про геноциды и убийства пленных и другие вещи от которых обосрался даже Сралин, спокойно преподавались в школах. А потом когда попа убивает маньяк, которому свело крышу набекрень от этих комиксов - оставшиеся визжат: Вот, вот до чего довели хелоуины, запретить! Не пущать! Только мощи, только хардкор.
Жаль что Ленин был таким добрым
Натуральные упыри упиваются властью над стадом и алчут уже с пеленок зомбировать.