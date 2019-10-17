 РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью

Кирилл назвал ПЦУ "раскольнической группировкой" и заявил, что нужно определиться с возможными действиями на случай, если и другие православные церкви признают украинскую церковь. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
"Данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал", - отметил патриарх РПЦ.
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Среди постоянных членов синода РПЦ – глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.
О принятых решениях синода РПЦ пока что ничего неизвестно.
12 октября Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ. После этого в Русской православной церкви заявили, что Элладская церковь может столкнуться с "последствиями" такого решения.
«Світовий конгрес українців висловлює щиру вдячність Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнішому Архиєпископу Афінському і всієї Еллади Єроніму та всім Архиєреям, які на засіданні Собору єрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату визнанням незалежності Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.
Урочисте визнання відбудеться у Салоніках 19 жовтня 2019 року за участю архиєпископа Єроніма та Митрополита Православної Церкви України Епіфанія.
Як повідомлялося, 12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької Церкви було визнано самостійність Православної Церкви України.
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И шо,насинодились сектанты самозванные?
Прес-служба РПЦ поширила заяву, в якій сказано, що Синод РПЦ не вірить, що вся Еладська Церква визнала ПЦУ і пригрозили не поминати Главу Церкви Греції у разі спілкування і згадування на Літкургіях Предстяотеля ПЦУ Митропрлита Епіфанія.
Поскольку возглавляемая митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием самоуправляемая Украинская Православная Церковь, объединяющая 95 архиереев, более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей и десятки миллионов верующих, пребывает в каноническом единстве с Русской Православной Церковью и ни к кому не обращалась за автокефалией, очевидно, что речь идет о признании раскольнических сообществ в этой стране.
МАМА ЦЕРКОВЬ дает куски на управление...
Закрепляет территории за Церьквями...
Это как билет в ВЫСШИЙ КЛУБ!!!))))
при этом у сатаната РПЦ МП...билета НЕТ!!!)))
они Самосвяты и сектанты....
Их место у парашы
А ШО ТАМ СЕКТА мацковская делает? Гнать в шею !
Порошенко навіть не заїкався про те,щоб відібрати ЛАври(три) у кацапських сектантів..
А претензії і звинувачення до зе.
причому наперед ))
А вы тут сразу по методичке - " порохоботы". Сидите в Мухосранске и не выступайте , троляка кацапская
Вопрос стоял О ЛАВРЕ. ТАКШО нечего прикидываться дурачком - хотя кто знает 😀😀😀?
извиняться будет?
ВЕРНУТЬ Лавру украинцам.