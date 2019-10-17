 РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью

Кирилл назвал ПЦУ "раскольнической группировкой" и заявил, что нужно определиться с возможными действиями на случай, если и другие православные церкви признают украинскую церковь. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал", - отметил патриарх РПЦ.

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Среди постоянных членов синода РПЦ – глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.

О принятых решениях синода РПЦ пока что ничего неизвестно.

12 октября Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ. После этого в Русской православной церкви заявили, что Элладская церковь может столкнуться с "последствиями" такого решения.