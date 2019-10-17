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 РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью

В Москве состоялся внеочередной синод Русской православной церкви. Глава РПЦ патриарх Кирилл собрал его из-за признания Православной Церкви Украины сначала Константинопольским Патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

Кирилл назвал ПЦУ "раскольнической группировкой" и заявил, что нужно определиться с возможными действиями на случай, если и другие православные церкви признают украинскую церковь. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Данная тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и ее негативное развитие может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством и епископатом мы должны принять сегодня решение по тем вопросам, о которых я сказал", - отметил патриарх РПЦ.

Читайте также: РПЦ угрожает Элладской церкви из-за признания ею ПЦУ и обещает "последствия"

Среди постоянных членов синода РПЦ – глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.

О принятых решениях синода РПЦ пока что ничего неизвестно.

12 октября Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ. После этого в Русской православной церкви заявили, что Элладская церковь может столкнуться с "последствиями" такого решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3154421
 
 
 Топ комментарии
 
Торочили, що Томос не важливий? А як завивають ... РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью - Цензор.НЕТ 6178
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Не синод, а партійний з"їзд.
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Кацапи завили. Може в старообрядці ломануться, в несторіанство
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Вместо турецких помидор греческие оливки давить будут? Так греки их и сами неплохо давят! РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью - Цензор.НЕТ 4096
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Світовий конгрес українців (СКУ) подякував Грецькій Церкві за визнання самостійності Православної Церкви України (ПЦУ). Про це йдеться на сайті СКУ. РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою - Цензор.НЕТ 1017

«Світовий конгрес українців висловлює щиру вдячність Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнішому Архиєпископу Афінському і всієї Еллади Єроніму та всім Архиєреям, які на засіданні Собору єрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату визнанням незалежності Православної Церкви України», - йдеться у повідомленні.

Урочисте визнання відбудеться у Салоніках 19 жовтня 2019 року за участю архиєпископа Єроніма та Митрополита Православної Церкви України Епіфанія.
Як повідомлялося, 12 жовтня під час засідання Священного Синоду Грецької Церкви було визнано самостійність Православної Церкви України.
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РПЦ провела экстренный синод

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И шо,насинодились сектанты самозванные? РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою - Цензор.НЕТ 3227
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И что ? Приказала Элладской церкви отменить признание ПЦУ?
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кризис-менеджмент, *** РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью - Цензор.НЕТ 7896 у кацапов пердак подгорает
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Неканонічні на канонічних бочку котять. РПЦ провела экстренный синод из-за признания ПЦУ Элладской церковью - Цензор.НЕТ 8947

Прес-служба РПЦ поширила заяву, в якій сказано, що Синод РПЦ не вірить, що вся Еладська Церква визнала ПЦУ і пригрозили не поминати Главу Церкви Греції у разі спілкування і згадування на Літкургіях Предстяотеля ПЦУ Митропрлита Епіфанія.

Поскольку возглавляемая митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием самоуправляемая Украинская Православная Церковь, объединяющая 95 архиереев, более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей и десятки миллионов верующих, пребывает в каноническом единстве с Русской Православной Церковью и ни к кому не обращалась за автокефалией, очевидно, что речь идет о признании раскольнических сообществ в этой стране.
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Ці придурки у платтях тепер не знають в який бік крутити кадилом.
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теперь бы, когда так поперло, еще бы и петю канонизировать
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Торочили, що Томос не важливий? А як завивають ...
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Я б на месте Вселенского патриарха подарил бы Зеле термос. Он один хрен разницы не видит...
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попы дерутся за бабло от верующих. Одна только радость, шо кацапские истерят, себе нервы портят.
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Для начала пускай свой ТОМОС предьявлят СЕКТАНТЫ НЕ КАНОНИЧНЫЕ))))
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Томос дословно это право на КУСОК!!!))
МАМА ЦЕРКОВЬ дает куски на управление...
Закрепляет территории за Церьквями...
Это как билет в ВЫСШИЙ КЛУБ!!!))))

при этом у сатаната РПЦ МП...билета НЕТ!!!)))
они Самосвяты и сектанты....
Их место у парашы
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Томос Пети Липецкого-дьячка МП себе присвоять и станут легитимными.В этом ведь изначально и заключалась вся суть действия барыги-через Турцию связь держать,ровно как и торговать через китайские и белорусские прокладки.
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Повышенная температура у тебя? Прочитай позже, что ты написал.
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Я пока что против легализации каннабиса.
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) церковь с непредсказуемыми проведениями синодов.
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Надо импичмент ЗЕ, т к он точно побоится вернуть украинцам Киево Печерскую Лавру.
А ШО ТАМ СЕКТА мацковская делает? Гнать в шею !
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цікаві ці створіннячка -порохоботи.. РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою - Цензор.НЕТ 8633

Порошенко навіть не заїкався про те,щоб відібрати ЛАври(три) у кацапських сектантів..

А претензії і звинувачення до зе.
причому наперед ))
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Я не знаю в каком вы живете руцком Мухосранске, а я имеют жилье в центре Киева и часто вижу шествия ЮРОДИВЫХ ( в прямом смысле) по Ул Грушевского от ЛАВРЫ. Это убогие дикари - сектанты бае Томоса и им не место в европейской стране.
А вы тут сразу по методичке - " порохоботы". Сидите в Мухосранске и не выступайте , троляка кацапская
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Это ослячье дело "Импичить"-поросячье-"Визжать"-козлячье-"Блеядь".Украина-поросятину просто обожает,а какая поросятина без Зелени-так что мечтателям реванша свиноты во власть-визжать и визжать.
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Вот кому интересен ваш ветеринарный высер?
Вопрос стоял О ЛАВРЕ. ТАКШО нечего прикидываться дурачком - хотя кто знает 😀😀😀?
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Онуфрій заявляв, що УПЦ МП - найнезалежніша церква у світі, але це не заважає йому на перший свисток Кіріла бігти до Москви, де активно підхіхікувати і піддакувати.
РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою - Цензор.НЕТ 8875

РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою - Цензор.НЕТ 1625
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...заседание политбюро в лучших традициях комми-фашиков, а не синод...ф топку бесов.! РПЦ провела екстрений синод через визнання ПЦУ Елладською церквою - Цензор.НЕТ 3219
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КирГун, подкинь монетку. Если Яхве есть, то можно загадать - признаешь Епифания сам(он же тебя на шабашах "поминает", так в Тутмасе написано)/или повесишься. Что? Не подкинешь? Нету? Кого, Яхве нету? Аааа, нет дураков, вон он как.....
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Да н@срать на "решения" этих полудурков. Их секта с 1448 года неканонична
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Кацапська секта, про що гавкаєш, орді Томос не дають, киш в будку.
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чертям масковским православным ПРИПЕКАЕТ
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МП УПЦ уже переименовались, или ждут Второго Пришествия?
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а ведь Зеленский так ржал с "термоса", шо ж такое?
извиняться будет?
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Приняли решение очень громко пукнуть в сторону Греции,а перед этим,отведать скрепного гороха.
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Крещение Руси было, когда еще ни мацквы ни Питера не существовало.
ВЕРНУТЬ Лавру украинцам.
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Не ***************. Это вернется. Бог не наказывает, сами себя накажете
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