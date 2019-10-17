 Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не в турборежиме, - Радуцкий

"Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - сказал Радуцкий на брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского каннабиса.

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По мнению лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, легализация медицинского каннабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", - сказал Арахамия.