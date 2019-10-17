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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:легализация наркотиков (22) легализация (101) марихуана (96) Арахамия (81) Радуцкий Михаил (32)

 Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не в турборежиме, - Радуцкий

Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не так быстро, считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом... Не обещаем это сделать в турборежиме - мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны", - сказал Радуцкий на брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что на рассмотрении профильного комитета находятся несколько законопроектов о применении медицинского каннабиса.

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По мнению лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, легализация медицинского каннабиса является очень хорошей инициативой.

"Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль", - сказал Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3154420
 
 
 Топ комментарии
 
Решение уже давно принято и народ лечится повсеместно ... Решение о легализации медицинского каннабиса будет принято, но не в турборежиме, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8043
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Решение уже давно принято и народ лечится повсеместно ...
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зато куриться будет в турборежиме, надеюсь в этом случае законотворчествов раде выйдет на качествеено иной пик своего развития
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Потом жрать захочется в турборежиме
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и облегчаться, сантехники рады тож будут работать в турборежиме
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Да за этими засранцами хрен успеешь.лучше бы занимались делом как Кива,меньше бы вреда от их законодрочерства было.
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А как на счет ,,медицинского кокса,, для гидранта ?
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Идите вы на хер со своими запретами. Лучше бухло запретите. От него горя в 100 миллионов раз больше. Рішення про легалізацію медичного канабісу буде прийнято, але не в турборежимі, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8897
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Может кого-то удивит, но тетрагидроканнабинол (конопля), в СССР, до 1939 продавался без рецепта, как обезболивающее, и снотворное.
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ВОЗ: От алкоголя ежегодно умирают больше людей, чем от СПИДа, насилия и ДТП вместе взятых
MIGnews.com.ua

В мире каждый год умирают приблизительно 3 миллиона человек из-за употребления алкоголя. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Deutsche Welle.
Такие показатели превышают смертность от СПИДа, насилия и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых. Больше всего от последствий употребления алкоголя умирает мужчин - три четверти из зафиксированных смертей.
В ВОЗ указали, что возникновение приблизительно 200 заболеваний, в частности цирроза печени, некоторых видов рака, туберкулеза и пневмонии, связано с алкоголем.
В 2016 году из-за последствий злоупотребления алкоголем скончались 3 миллиона человек, что составляет около 5,3% всех смертей за указанный год. Из-за ДТП за тот же период умерли 2,5% человек от всех смертей, 1,8% - от СПИДа, 0,8% - из-за насилия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые из университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелинды Гейтс провели исследование о том, сколько алкоголя употребляют граждане разных стран мира.
http://mignews.com.ua/health/20689851.html

Можно ли умереть от передозировки марихуаной? Вы будете удивлены, но во всем мире показатель смертности от марихуаны стабилен на протяжении десятилетий. Этот показатель - 0!
В Америке марихуану легализовали в 24 из 50 штатов. Но несмотря на то, что ее потребление стабильно растет, количество умирающих от передозировки американцев наверняка удивило вас.
Согласно данным, опубликованным в декабре прошлого года Центром по контролю и профилактике заболеваний США, за 2015-ый, как и за предыдущие годы, не было ни одного летального случая от передозировки марихуаной. http://www.gapp.az/news/307258-vot-skolko-lyudey-umerlo-ot-peredozirovki-marihuanyi

Вот так вот, господа. Курите на здоровье. Рішення про легалізацію медичного канабісу буде прийнято, але не в турборежимі, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1963
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Не сомневаюсь, все наркопритоны будут теперь АПТЕКАМИ! Совершенно официально...
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тоість, продавати землю тра в турборежимі - тут ашипкі нє страшни, а канабіс нада тщатєльно взвєшивать, бо мона передати куті меду???
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