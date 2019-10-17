 Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.
"14 октября я поздравил коллег по "Укрпочте" с праздниками и в ответ получил от одного из наших отделений в Донецкой области такое сообщение: "Не надо наше отделение поздравлять с тупыми праздниками!"
Свой ответ делаю публичным - никого увольнять и наказывать не стал. Принципиально", - написал он.
По словам Смелянского, так он поступил, чтобы "люди чувствовали разницу".
"За такое сообщение в Почте России, "ЛНР" или "ДНР" с вами бы уже разговаривали люди в погонах. Так что рекомендую ценить то, что имеете", - пояснил он.
Напомним, 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника: День защитника, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.
От де там в тексті про «собачку павлова»?
Чи ти «рюсскій чюрка пісатєль»?
этот ДИАГНОЗ - на веки веков ..
Завжди з повагою до розумних русскіх\русскоязичних українців.
Це раз.
А по друге, та сволота плюнула в душу мільйонів українців і бійців ЗСУ.
Поскольку наша Украина - это демократическое государство с настоящей реальной свободой слова, то, скрепя сердце, я признаю право тупых совковых упырей-упырих из почтового отделения Донецкой области не праздновать наш святой праздник Покрова и Защитников Украины.
Источник: https://censor.net.ua/n3154419
посылки иногда портятся и очень воняют, если их долго не забирать
И будет тупырям упырям полное щастье...
нашим ватанам, шо при владі, дуже потрібно.
то ж їх електорат.
А ведь смелые орки - прямо обосрали своего биг-босса, видать хотели спровоцировать шоб Путин напал. Братьев-почтальонов защитить, или что там.