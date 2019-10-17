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Все про:Укрпочта (130) День защитника Украины (108) Смелянский (11)

 Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский

Одно из почтовых отделений Донецкой области не считает 14 октября праздничным днем.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

"14 октября я поздравил коллег по "Укрпочте" с праздниками и в ответ получил от одного из наших отделений в Донецкой области такое сообщение: "Не надо наше отделение поздравлять с тупыми праздниками!"

Свой ответ делаю публичным - никого увольнять и наказывать не стал. Принципиально", - написал он.

По словам Смелянского, так он поступил, чтобы "люди чувствовали разницу".

"За такое сообщение в Почте России, "ЛНР" или "ДНР" с вами бы уже разговаривали люди в погонах. Так что рекомендую ценить то, что имеете", - пояснил он.

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Напомним, 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника: День защитника, День украинского казачества и Покрову Пресвятой Богородицы.

Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября тупым праздником. Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154419
 
   
 Топ комментарии
 
Він придурок. Лугандонці таке вважають ознакою слабкості. Він для них став однозначно ТЄРПІЛОЙ.
Це раз.
А по друге, та сволота плюнула в душу мільйонів українців і бійців ЗСУ.
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Тупое кацапское быдло,вроде тебя,точно нельзя назвать умным.
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Зря не наказали, так не дойдёт до ватников.
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а шо, разве его можно назвать вумным?
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Тупое кацапское быдло,вроде тебя,точно нельзя назвать умным.
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неча, тебе, старче. на зеркало пенять, коли рожа крива
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и шо, ты был собачкой павлова?
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Шо для тєбя там «многабукаффф»? Папрасі свою собачьку, пусть тебє прочітаєт.
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ну, почитай, я не против
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Та я прочитав. А от ти судячі по твоєму посту, ні.
От де там в тексті про «собачку павлова»?
Чи ти «рюсскій чюрка пісатєль»?
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ну, так читай дальше вслух, а я послухаю
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лауреат Нобелевской премии академик Иван Павлов поставил очень точный диагноз:

этот ДИАГНОЗ - на веки веков ..
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Белецкий уже выехал на защиту лугандонцев от украинских праздников?
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Кацапам що в лоб що по лбу. Тільки в деревяному макінтошу 2*2*0,5
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Вал , ров , на валу пять рядов колючей проволоки .
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Зря не наказали, так не дойдёт до ватников.
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Респект.
Завжди з повагою до розумних русскіх\русскоязичних українців.
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Він придурок. Лугандонці таке вважають ознакою слабкості. Він для них став однозначно ТЄРПІЛОЙ.
Це раз.
А по друге, та сволота плюнула в душу мільйонів українців і бійців ЗСУ.
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С ним всё понятно , но вот почтовое отделение на Донетчине тоже не удивило .
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Что взять с лишнехромосомных? Разве что анализы
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Та куда же можно уволить дальше почтового отделения ?
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🤣🤣это точно там же за копейки работают
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лист рекомендований 15 грн, копійки?
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так а причом к 15 грн работники почты?🤣🤣
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дебілу з америки нех..й пояснювати Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский - Цензор.НЕТ 4742
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🤣🤣так кому 15 грн идут?тупой 8% пастух
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Отправить на вашу зелёную ботоферму за пачку мивины копытами по клавишам стучать.
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ты это давай на майдан там свинарчука закрыли🤣
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Да, осквернить Покрова...ладно со всякими надуманными деятелями хунты и государственного переворота- придет время их и так расстреляют...
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Рефлекс как у мышей у любителей 23 февраля! Идиотам праздник , выходной , а им 23 хвевраля подавай, хоть и рабочим днем....
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Да смелянский довел Укрпочту до такого состояния , что он рад тому , что за такую зарплату там работают колоборанты и сепары Теперь оно за укроборонпром взялось - делайте выводы
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А вот ценить они не будут, они поняли, что им это можно, значит будут дальше на голову лезть!
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"14 октября я поздравил коллег по "Укрпочте" с праздниками и в ответ получил от одного из наших отделений в Донецкой области такое сообщение: "Не надо наше отделение поздравлять с тупыми праздниками !!! "

Поскольку наша Украина - это демократическое государство с настоящей реальной свободой слова, то, скрепя сердце, я признаю право тупых совковых упырей-упырих из почтового отделения Донецкой области не праздновать наш святой праздник Покрова и Защитников Украины.
Источник: https://censor.net.ua/n3154419
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А яке це відділення, чому немає посилання???? Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский - Цензор.НЕТ 7799
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действительно.

посылки иногда портятся и очень воняют, если их долго не забирать
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вычесть у них из зарплаты праздничный день
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услиштє Донбас!!!! треба особий статус!
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Пусть это даунбассовское почтовое отделение выходит на работу 14 октября, а 7 ноября пусть они отдельно от всех нормальных людей дружно празднуют тупой совково-уродский "праздник" Великой Октябрьской социалистической революции с кумачовыми знамёнами, с красными гвоздиками, с портретами Ленина-Бланка, с коллективной однодневной экскурсией в Донецк, к самому Большому памятнику Ленина(ботинок тамошнего вождя больше человеческого роста).

И будет тупырям упырям полное щастье...
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А внизу это даные ( фамилии и имена) этих лишнехромосомных?
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Пусть сообщит номер отделения, он не смог, другие "смогут".
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Согласен увольнять не надо, а вот предать суду можно.
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Та зачем бороться с сепаратистами? Мы же не РФ, мы идиоты.
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ничего, зеля скоро сделает им разведение, к ним придут сепары с заблудившимися трактористами и тогда они научатся любить наши праздники
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ага, тіпа увольнять нє буду - проглочу, утрусь - прінціпіально. А то шо нахамили не йому лічно, а надругались над державними символами та над державою, воно не тямить?
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Саме час подумати - а чи взагалі потрібно , в Україну , поверти кільки мільйонів Лугандонівських ватанів ? Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский - Цензор.НЕТ 2083
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це кому як.

нашим ватанам, шо при владі, дуже потрібно.

то ж їх електорат.
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И сам, в "лднр", написал бы пост в ФБ по-украински, будучи на такой должности, тоже уже бы говорил с орками в погонах.

А ведь смелые орки - прямо обосрали своего биг-босса, видать хотели спровоцировать шоб Путин напал. Братьев-почтальонов защитить, или что там.
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а надо было бы не только эту 3,14доту,но и всю родню на мороз выставить - лугандон уважает только тех,кто бьёт его в рыло..
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А каким образом день создания УПА может стать праздником на Донбассе?
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а каким образом день рождения Казимира Малевича там стал праздником ?
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в мордорі за таке не увольняют - а на 24 года строгого рєжима в заполяр'ї. А тих дамбасят тра теж в заполяр'я - мона свободними посєлєнцамі. Бо бєзнаказанность тяне усугублєніє - зараз воно нахамило, а наступного разу фугас під час маршу взірве
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"Почтовое отделение на Донетчине назвало 14 октября "тупым праздником". Увольнений не будет, мы не РФ, - Смелянский" - да, ничего удивительного, там проживает львиная доля духовных кастратов, да ещё надо учесть, что они запуганы совковыми уголовниками, и боятся они их гораздо больше, чем цивилизованной, демократической Украины, надо учесть, что в оккупированной части полно кремлёвских рабов и провокаторов, как и было в ссср, а стах у них заложен в генах, и это гораздо сильнее (для человекоподобных), чем демократия и свобода слова.
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Посмотрите на ютуб лекцию Портников в Одесском универе для будущих журналистов Украины... на просьбу встать к тем, кто выехал бы сразу же из Одессы, займи ее РАШИСТСКИЕ войска - из 50 штук зевающих и смотрящих в смартфоны встало 6 и быстро сели...А вы о Донецке ...
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а какие вопросы ему задавали !!! НА ЧИСТО!!! УКРАИНСКОМ ...
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Они все решили в партизаны записаться 😀
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Да, измельчали руководители. Раньше на праздники и поздравления были и премии(обязательно).
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А цікаво, коли цього поца в дирку тр..ть він теж скаже,мол, "...всьо ОК, ". Мда, країна рабів народжених рабами.
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К сожалению они разницу не почуствуют, да и не нужна им єта разница, им нужно, что бьі их трахнули как в РФ или дьіре, вот о чем они мечтают.
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