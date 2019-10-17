 Рада не может закрывать сайты, - Разумков ответил на предложение ООН закрыть "Миротворец"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайте. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - сказал Разумков.
В то же время он призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.
"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта ("Миротворец". - Ред.): кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер.
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Накануне, заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро выступил на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова. Он предложил депутатам инициировать закрытие сайта "Миротворец". По мнению представителей организации, то, что сайт содержит личные данные, является нарушением законодательства и представляет опасность.
А ФБ недавно штрафовали за утечку персональных данных
Как разберутся весь секритариат пойдет в Гаагу за соучастие военных преступлениях.
Есть какая то там комиссия специальная при ООН или отдельчик по Сирии.
Там есть люди которые отвечают за эту инфу.
Как она попала к русским ВВС?
Пусть выясняют...
и какое чмо вопрос с сайтом там проталкивает? всем странам по нулям.НО ВОТ ОДНО АДСКОЕ ТВОРЕНИЕ ЭТОТ САЙТ МУЛИТ - ЭТО РАША
Сайт Миротворец это сталинизм.
Це перелік осіб, які на думку інших осіб чимось завинили.
Там зазначені персональні дані людей, в тому числі громадян України, які не давали згоду на їх обробку. Що прямо порушує їх права. Спочатку сама ідея була правильною, але згодом вся двіжуха з цім сайтом перетворилась в засіб зведення рахунків і відвертої заказухи. Дружина президента також там була, до речі. На сьогодні це помийна яма, медійна значимість якої близька до рівня вокзального сортиру. Тому що людина, яка стоїть за цією вже помийкою, лиже блюда як голодний собака і не тільки блюда а й ноги і дупи)
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когда зелёные так говорят, то меня напрягает всегда. Они про СССР или про РФ говорят?