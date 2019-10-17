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Все про:ООН (2858) права человека (815) сайт (250) Разумков Дмитрий (250)

 Рада не может закрывать сайты, - Разумков ответил на предложение ООН закрыть "Миротворец"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на предложение замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека Бенджамина Моро закрыть сайт "Миротворец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайте. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде", - сказал Разумков.

В то же время он призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта ("Миротворец". - Ред.): кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Відкритий лист Зеленському В.О. від Колективу Центру "Миротворець"

Накануне, заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро выступил на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова. Он предложил депутатам инициировать закрытие сайта "Миротворец". По мнению представителей организации, то, что сайт содержит личные данные, является нарушением законодательства и представляет опасность.

Источник: https://censor.net.ua/n3154418
 
   
 Топ комментарии
 
Це якийсь сюр . Дані про вбивць можуть загрожувати жертвам) Ідіть до дупи імпотенти
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Предлагаю вместо Миротворца закрыть ООН. Как абсолютно бесполезную, импотентную организацию-кормушку с нулевым авторитетом,которая представляет опасность для разумных людей и несет своим существованием угрозу здравому смыслу.
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ООН куплена кацапами,абсолютно регульована і корумпована орнанізація ! Це те ж саме,що вказівка закрити Миротворець із Московії
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Достатньо упереджений сайт. Але там багато і корисної інформації. А місія ООН хіба не за свободу слова? Чого закривати?
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Потому что там содержатся личные данные а сейчас бум с защитной персональных данных
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Тоді хай спочатку мордокнигу з твітерами і інстаграмами позакривають. Там теж персональні дані.
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Хоч би раз помогла та інформація. Ходять і далі смердять. А нарити інформацію з соцмереж до паспорту, ІН, адреси - не так вже і складно.
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Отож толку от этого Миротворца

А ФБ недавно штрафовали за утечку персональных данных
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Борьба за права врага в условиях войны, называется коллаборационизм и в большинстве стран преследуется по закону
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В стране существует закон и правоохранительная система, а врагов народа отменили ещё в 60-х
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прикольно читати про "коллаборационизм" від людини , яка підживлює свій комп електрикою виробленою з кацапського вугілля , а машину свою заправляє також пальним з РФії ... Рада не может закрывать сайты, - Разумков ответил на предложение ООН закрыть "Миротворец" - Цензор.НЕТ 3272
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В условиях войны часть прав и свобод гарантированых Конституцией прекращают действовать. Если правоохранительная система не справляется, то народ вполне может взять правосудие в свои руки, да это называется "суд Линча", но с другой стороны это так же и высшее проявление демократии (когда народ напрямую реализует свою власть, а не через представителей (т.н. 3 ветви власти))
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Раду никто не заставляет закрывать сайт, она должна обеспечить законодательство, позволяющее его закрыть, если существующего недостаточно, или назначить вместо руководителей МВД, не выполняющих закон, таких, которые будут его выполнять.
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А чего вдруг Рада должна обеспечить законодательство, позволяющее его закрыть? Это с чего?
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Розумков бы уже постеснялся быть бабой базарной на руцком базаре
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С того, что там противозаконно публикуют личные данные, но если действующие законы не позволяют обеспечить прекращение таких публикаций и наказание публикаторов, то нужно принять дополнительные, или воздействовать в рамках полномочий Рады на Авакова, если он недостаточно использует те законы, что уже есть.
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Забота о персональных данных участников НВФ. Тебя это действительно беспокоит? Одним из авторов сайта(если не ошибаюсь) был Геращенко. Сейчас он зам. Авакава, который на данном этапе исторического развития один из главных людей в стране, может поважнее Коломойского с Зеленским вместе взятых. Неужели ты думаешь, что Рада попрет против него?
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таки преступников в розыске тоже нельзя показывать вместе с ихними данными ? с чего бы такие переживания за тварей убивающих наших солдат ? не из них лугандонов случайно ?
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Це якийсь сюр . Дані про вбивць можуть загрожувати жертвам) Ідіть до дупи імпотенти
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Чё то застеснялись ооновцы. Людоедов покрывают. К чему бы это? Доход имеют с убийства украинских граждан или стесняются своих контактов с убийцами?
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Там еще не разобрались откуда у русских координаты сирийских больниц.
Как разберутся весь секритариат пойдет в Гаагу за соучастие военных преступлениях.
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Не ну это мне кажется очевидным: росия постоянный член сб оон фактически один из руководителей этой организации.
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Ну они же не на совбез посылали эти координаты.
Есть какая то там комиссия специальная при ООН или отдельчик по Сирии.
Там есть люди которые отвечают за эту инфу.
Как она попала к русским ВВС?
Пусть выясняют...
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Честно говоря я не в курсе как в оон это организованно. Но судя по тому что в наблюдательной миссии обсе в Украине в 2018г было 40 росиян, которые с позволения нашего правительства шляются где попало и явно передают своим войскам данные о наших, то такая ситуация вполне возможна и в оон.
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Откуда? Вам известно такое понятие - разведка...))))))))
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"Миротворец" - отрада патриота! Не лишайте последнего....
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Цей Бенджамин Моро - натуральний фашист. Це додуматися треба у 21 столітті закривати сайти.
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сырожа прикинулся тушкой, типа, дурачок, ничего немогу. ничего не знаю, своего мнения не имею. креативлю тока после каннабиса
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Необходимо было выразить обеспокоенность наличием сайта миротворец, это в будет в духе Организации Обеспокоенных Наций.
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може краще ООН нам придложить як нам вигнати кацапів з нашої землі,чи ця структура вже настільки скотилася що здатна тільки займатися закриттям сайтів? це ганьба друзі
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ООН куплена кацапами,абсолютно регульована і корумпована орнанізація ! Це те ж саме,що вказівка закрити Миротворець із Московії
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ООН ПУСТЬ МИРОТВОРЦЕВ ПРИШЛЕТ В ЛУГАН ДОН .
и какое чмо вопрос с сайтом там проталкивает? всем странам по нулям.НО ВОТ ОДНО АДСКОЕ ТВОРЕНИЕ ЭТОТ САЙТ МУЛИТ - ЭТО РАША
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Не известно, в какой ещё стране мог бы существовать ресурс аналогичный "Миротворца"... Возможно, в третьем Рейхе...
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Истома Луговской 4980fe61, ты чего это козломордый с бутылки чеченской слез? А я то думаю чего это тут на цензоре малофьей и стекломоем кацапским так несет? А ну в спам лишнехромосомное, а то ща злой чечен вернется и тебе атата анально сделает.
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Предлагаю вместо Миротворца закрыть ООН. Как абсолютно бесполезную, импотентную организацию-кормушку с нулевым авторитетом,которая представляет опасность для разумных людей и несет своим существованием угрозу здравому смыслу.
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Кому вы это предлагаете?
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Ну уж не тебе козлорылый лаптеног. Тебе ********** уже на опохмел давно пора, лахтинские наливайки с ароматной боярой ждут. Насрал тут рузьге, убери за собой тихонько и в спам.
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Или условием закрытия Миротворца поставить разгон ООН.
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Все больше и больше развенчиваются мифы про международные структуры, говорящие красивые слова Сорри за пафос..
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Ужк вксь цивилизованный мир сказал что этот сайт это позорише. Но нет украинцы этого не слышат. А потом удивляются почему ЕС строит СП-2 а потом и санкции отменят.
Сайт Миротворец это сталинизм.
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Позорище это когда русские бомбардировщики бомбят сирийских детей и стариков.
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Аліна,сильно перепрошую,але...! Поясніть будьласка, чому ви вважаєте,що соромно показувати людям ***** ворогів?
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Alina Petrova ac981043, позорище это когда рузьге лоботомированная самка прячясь с помощью прокси под латвийским флажком несет парашной вонью из чресел будучи многократно оприходованной толпой чеченов. Пойди сплюнь белок и крикни "Чечня-сила!" авось полегчает. Лазят здесь подстилки разные аквафрешные..
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Бесполезный сайт, для этого есть база СБУ и инфа должна быть закрыта.
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Народ не має права знати своїх ворогів, ви так вважаєте?
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Так враги тоже знают, что они под колпаком, а так бы ехал он в Украину за пенсией, а его хвать за задницу.
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власне,мають сидіти рівненько і боятись,в тому і сенс!
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Глупость это, а не сенс. Такая инфа должна быть закрыта.
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я би запропонувала закрити всіх тих,що хочуть щось закривати і приховувати.
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Разумков молодець - міг би запросто (як це 100% зробили б соєві...) закрити той сайт - але він зробив розумніше - заявивши що зараз в Україні все буде робитися по закону !
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ООН скоро сама потрапить у Миротворець, як посібник агресора.
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Розумкову треба було виразити занепокоєння - і все.
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Блин, бестолковая организация такие же бестолковые идеи генерирует.
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Так справа в тому що миротворець це не медіа ресурс.
Це перелік осіб, які на думку інших осіб чимось завинили.
Там зазначені персональні дані людей, в тому числі громадян України, які не давали згоду на їх обробку. Що прямо порушує їх права. Спочатку сама ідея була правильною, але згодом вся двіжуха з цім сайтом перетворилась в засіб зведення рахунків і відвертої заказухи. Дружина президента також там була, до речі. На сьогодні це помийна яма, медійна значимість якої близька до рівня вокзального сортиру. Тому що людина, яка стоїть за цією вже помийкою, лиже блюда як голодний собака і не тільки блюда а й ноги і дупи) Рада не может закрывать сайты, - Разумков ответил на предложение ООН закрыть "Миротворец" - Цензор.НЕТ 3666


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Утопись в колодце вата. Благодаря Миротворцу сжимаются яйца у многих сепаров.
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А як ти ті яйця перевіряєш? Невже руками мацаєшь? Та й до колодязя не підступитись, звідтіля твоя гола срака стирчить)
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я думаю в совете ООН есть дела поважнее, допустим, оккупация Крыма или, допустим, развязанная росисей война на востоке Укрины
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Господин Моро, у нас правовое государство. Если чьи-то права нарушил "Миротворец" - милости просим с иском в суд. А подавлять свободу слова по "телефонному праву" - это на дремучий совок очень похоже.
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Выражаю обеспокоенность средней степени. Рада не может закрывать сайты, - Разумков ответил на предложение ООН закрыть "Миротворец" - Цензор.НЕТ 352
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Сгочно верните компагтию!!! Камунисты впегет!
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"и не вредили интересам нашего государства."

==============
когда зелёные так говорят, то меня напрягает всегда. Они про СССР или про РФ говорят?
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К сожалению, ООН в многих вопросах - импотент. Совбез не может принять значимых решений по оккупированных территориях, зато мониторят Миротворец.
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Сайт Миротворец должен существовать, так как это открытая информационно-аналитическая база о нашем враге - русских тварях и сепаратистах.
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