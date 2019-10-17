 Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков

Об этом он сказал во время брифинга после утреннего пленарного заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня нет закона о референдуме. И наша позиция была и остается такой, что надо не закон о референдуме, а о народовластии, или пакет законов о народовластии. Сегодня ими занимается Руслан Алексеевич Стефанчук. Я надеюсь, что в ближайшее время мы уже сможем его представить", - сказал Разумков.

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Он выразил надежду, что это произойдет до Нового года.