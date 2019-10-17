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Все про:ВР (23839) референдум (1244) Разумков Дмитрий (250) Стефанчук Руслан (90)

 Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сейчас работает над законопроектами о народовластии.

Об этом он сказал во время брифинга после утреннего пленарного заседания Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня нет закона о референдуме. И наша позиция была и остается такой, что надо не закон о референдуме, а о народовластии, или пакет законов о народовластии. Сегодня ими занимается Руслан Алексеевич Стефанчук. Я надеюсь, что в ближайшее время мы уже сможем его представить", - сказал Разумков.

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Он выразил надежду, что это произойдет до Нового года.

Источник: https://censor.net.ua/n3154414
 
 
 Топ комментарии
 
Один вже "народовласник" в Мавзолеї-зікураті лежить непохований Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 983
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Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - і всі знають про який народ буде у цьому законопроекті.
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ето должно быть мощно, под стать разработчику!
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Один вже "народовласник" в Мавзолеї-зікураті лежить непохований
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Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - і всі знають про який народ буде у цьому законопроекті.
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Свій до свого по своє... Знаєте, хто власник Kyiv Food Market, у якому 14-ти годинний 3,14здун встановий Новий Світовий Рекорд? Правильно - адєсские жидовствующие. А шо ж, влаштовувати шоу у не кошерній "Пузатій Хаті"Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 9953
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ето должно быть мощно, под стать разработчику!
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Оте мурло поросяче буде розробляти... що? "Закони про народовладдя"? ***, ржунемагупадстулом - у нього ж мізки жиром запливлиСтефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 5480
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Ну цей свинохряк такого ще нарозробляє... Але зєбіли будуть всі в екстазі
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как не назови, а от нормальніх людей не скроешь, что реально єто будет про референдум!!! Просто опять за терминологией хотят скрыть раздражающий референдум!!!
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Да здравствует народовластие!!!
Ура!Ура!Ура!
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Не треба словоблудій. Прийміть Закон про Референдум. Коли всі основоположні питання щодо державного багатства, стратегічного напрямку країни, членства у міжнародних організаціях буде вирішувати більшість. Тільки перший всеукраїнський референдум повинен стосуватись права голосу населення на окупованих територіях.
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так они и примут про референдум, только это раздражающее слово скроют в термине "народовластие" Народ схавает, а потом будут разводить руками, что єто не мі, а народ на референдуме решил....
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А что потом? Народные республики? Почему подобного бреда нет например в сша? В европе? никто не задумывался? Даже в голландии отменили этот бред.
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Швейцарія, Швейцарія... Ось приклад. Цікаво, а як там з дозволом на зброю буде? Як у ШвейцаріїСтефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 2695
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Что есть в швеции? Швейчария - это маленькие общины, которые просто живут по старым законам. именно как исключение. так что да, мало. Почему этого нет в больших странах? В развитых.
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УРА товарищи ,ВСЮ власть СОВЕТАМ ,землю крестьянам ,фабрики рабочим ! Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 1149Кипит наш разум возмущённый ... Стефанчук разрабатывает законопроекты о народовластии, которые вскоре презентует, - Разумков - Цензор.НЕТ 3517
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такое необдолбаное море креатива радует не по децки, надо скорее легализовывать каннабис, шоб впечатления от беспримерных инициатив были еще ярче и забористей
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Класс мне нравится идея народовластия как в Швейцарии
Имхо эта модель будет постепенно везде прорастать
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А может надо еще и быть швейцарией? Жить в уникальных условиях. где много гор и мало народу? Почему до этого не дошли в остальных странах?
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Дофига где проводят референдумы в мире
Даже совок развалили после референдума

А чтобы стать Швейцарией надо внедрять модель как в Швейцарии
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Лалала,
Что бы стать Швейцарией нужно еще и менталитет менять........
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Нужно
И в первую очередь не бояться брать на себя ответственность за принятие решений а не ждать пока за тебя это сделает очередной царёк на троне
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😀Закон о народовластии....а отрыве от другого законодательства Швейцарии ничего не даст...даже если его скопировать один в один...
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Тут всё просто.
Если большинство людей в стране образованные, успешные и богатые - к их мнению обязательно нужно прислушиваться, так как они сами успешные и богатые - и поэтому точно
знают, что нужно, чтобы родная страна стала успешной и богатой.

А если большинство людей в стране нищие и глупые - то к их мнению нужно прислушиваться только если вам нужно в результате получить нищую и неадекватную страну.
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Соя шо вы так возмущаетесь
Не нравятся референдумы - не будете в них участвовать
Отдадите свой голос Пете, он за вас проголосует, раз сами не в состоянии выбор сделать
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У нас тут недавно было 2 "референдума". Хотя да текущая власть же копирует все оттуда.
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Казали, що вже "прутка настя" закінчилась, а ні, ще пучить
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Пока народ Украины под зад пинка не даст законодатели пытаются претворить в жизнь законы не отвечающие требованиям народа. Вы же там соцопросы делаете, чтобы знать чем дышит народ, а не использовать институт соцопроса для брехливых рейтингов, чтобы в очередной раз обмануть народ. Создайте сайт всеукраинского соцопроса по законодательству с входом через электронную подпись и возможность ставить оценку тому или иному закону, тогда будет видно, что у нас країна в смартфоні, яка враховує думку громадян.
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Если(!) не ошибаюсь, то Ленин уже такое предлагал........😬
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Это потому что у чЛенина был сифилис мозга...похоже у стефанчука тоже...
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Там скорей всего ожирение мозга.........
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Очередная "божья роса" в морды зебобикам...
Что бы там эта жирная свинья не написала...будет как законом об импичминте....то бишь не выполнимо...
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Народавластіє, када кухарка будєт пісать закони, - це мікс Лєніна і Салазара. Приїхали.
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Ну, "усьо", "капець"... На обрії сходить "нова зоря світового правознавства" - "Джордж Вашингтон-2"!!!... "Возславим Творця!!!"
От тільки здається мені, що це буде новий "холодний коваль"... Є такий персонаж з української казки, з тією ж, назвою...
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Тут вообще довольно нехорошая перспектива вырисовывается.
Большинство населения - будем откровенно говорить - люди глупые и не имеющие своего собственного мнения, навязать которое им особого труда не составляет.
И при наличии некоего механизма когда референдумы приравняют к законам - можно будет через него проталкивать реально страшные вещи, вплоть до введения федеративной системы управления, или, например, государственного регулирования цен на продукты.
И делать эти вещи смогут не какие-то там партии, элиты или олигархи, а небольшие группы людей, которые умеют быстро и эффективно провести рекламную кампанию.
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А ублюдков набежало поумничать на сайте.
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Народовластию быть, истинному, не на бумаге.
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Тепер можна буде винести на референдум питання "Чи треба перестати стріляти?"
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