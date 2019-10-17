 Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов с трибуны парламента.

"Законопроект предусматривает серьезные риски влияния на ГБР, а именно, прямого влияния президента. Так, даже положение о совете общественного контроля ГБР и порядок его формирования будет утверждать президент Украины", - сказал он.

Парламентарий отметил, что данным проектом закона директор ГБР получает полномочия, лишающие независимости дисциплинарную комиссию, которая должна контролировать деятельность Бюро.

"Данный законопроект наделяет директора ГБР столь широкими полномочиями, что они будут иметь авторитарный характер. А его административные полномочия позволят ему создавать аппарат директора ГБР, который может делать все что угодно, никому не быть подконтрольным и выполнять указания только одного человека.

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Также этим законопроектом лишена независимости дисциплинарная комиссия ГБР. Ведь количество членов комиссии увеличено с 5 до 7, из которых 4 - назначаются лично директором ГБР", - подчеркнул политик.

Герасимов обратил внимание на то, что расследование "дела моряков" ГБР ставит под сомнение возможность удержать позицию относительно решения международного трибунала о том, что Россия неправомерно задержала украинских моряков и Украина действовала в пределах собственного и международного законодательства.

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"Если посмотреть, как сегодня работает Государственное бюро расследований, то стоит в названии этого органа убрать слово Украина. Ведь мы видим много кейсов, когда действиями ГБР, поддерживается полностью российская риторика. В частности, когда украинское ГБР делает шаги для того, чтобы изменить предварительное заключение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, который в пользу Украины", - сказал парламентарий.

Подытоживая он отметил: "Возникает вопрос, на какую страну работает это бюро расследований".