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 Политика Украины
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Все про:Герасимов (225) ГБР (635)

 Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту

Фракция "Европейская Солидарность" выступает категорически против принятия законопроекта 2116 и 2116-1 о Государственном бюро расследований, ведь этим законопроектом Государственное бюро расследований Украины превращается в совершенно автономный орган, подконтрольный исключительно Президенту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов с трибуны парламента.

"Законопроект предусматривает серьезные риски влияния на ГБР, а именно, прямого влияния президента. Так, даже положение о совете общественного контроля ГБР и порядок его формирования будет утверждать президент Украины", - сказал он.

Парламентарий отметил, что данным проектом закона директор ГБР получает полномочия, лишающие независимости дисциплинарную комиссию, которая должна контролировать деятельность Бюро.

"Данный законопроект наделяет директора ГБР столь широкими полномочиями, что они будут иметь авторитарный характер. А его административные полномочия позволят ему создавать аппарат директора ГБР, который может делать все что угодно, никому не быть подконтрольным и выполнять указания только одного человека.

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Также этим законопроектом лишена независимости дисциплинарная комиссия ГБР. Ведь количество членов комиссии увеличено с 5 до 7, из которых 4 - назначаются лично директором ГБР", - подчеркнул политик.

Герасимов обратил внимание на то, что расследование "дела моряков" ГБР ставит под сомнение возможность удержать позицию относительно решения международного трибунала о том, что Россия неправомерно задержала украинских моряков и Украина действовала в пределах собственного и международного законодательства.

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"Если посмотреть, как сегодня работает Государственное бюро расследований, то стоит в названии этого органа убрать слово Украина. Ведь мы видим много кейсов, когда действиями ГБР, поддерживается полностью российская риторика. В частности, когда украинское ГБР делает шаги для того, чтобы изменить предварительное заключение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, который в пользу Украины", - сказал парламентарий.

Подытоживая он отметил: "Возникает вопрос, на какую страну работает это бюро расследований".

Источник: https://censor.net.ua/n3154413
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР будет подвластно лично Богдану, и будет использоваться в интересах Каломоцского..
но НАБУ и ГБР не видят здесь политической коррупции..
а Зеленскавага будут постоянно держать в заграничных поездках и 14часовых прессконференциях..
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Тю. Так все в Украине теперь делается для подконтрольности только Коломойскому.

Все ветви власти полностью узурпированы Днепровской ОПГ, как в свое время все обсели и подчинили себе донецкие.
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А этот парламентарий не уточнил в своём выступлении, чьим указом был создан этот орган и кто назначал его главу?
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ГБР будет подвластно лично Богдану, и будет использоваться в интересах Каломоцского..
но НАБУ и ГБР не видят здесь политической коррупции..
а Зеленскавага будут постоянно держать в заграничных поездках и 14часовых прессконференциях..
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ти втомлюєш брехнею і маячнею,порохоботе..
пи..дуй у спам
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Тю. Так все в Украине теперь делается для подконтрольности только Коломойскому.

Все ветви власти полностью узурпированы Днепровской ОПГ, как в свое время все обсели и подчинили себе донецкие.
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А этот парламентарий не уточнил в своём выступлении, чьим указом был создан этот орган и кто назначал его главу?
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За него голосовали! Уже стопятьсот раз говорили лю этом и только тогда Порошенко подписал.
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В данном случае идет разговор об ИЗМЕНЕНИЯХ в деятельность и подконтрольность ГБР.
Большими буквами - чтобы Вы еще раз статью перечитали, а не жили воспоминаниями
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Его главу назначил конкурс. И это учереждение создавалось именно как независимое. Но да, для зебилов это слишком сложно.
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"Государственное бюро расследований получило первого в своей истории руководителя. В четверг вечером конкурсная комиссия по отбору руководства бюро, а также его территориальных управлений единогласно избрала на эту должность экс-прокурора Львовской области Романа Трубу, которого связывают с группой секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова. Ему удалось обойти экс-помощника президента Украины Петра Порошенко Алексея Горащенкова и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, долгое время считавшихся главными претендентами на кресло. Впрочем, заместителями Трубы стали Ольга Варченко и Александр Буряк, которых, в свою очередь связывают с окружением президента, что должно уравновесить интересы двух коалиционных сил. 112.ua узнавал, почему Госбюро расследований возглавил Труба и кто он такой"
https://112.ua/statji/truba-i-kompaniya-kto-budet-rukovodit-gosbyuro-rassledovaniy-420993.html
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Тоесть выбрала коммисия. И что сказать то хотел?
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и правильно надо же как то это кодло парашенковское сажать🤣
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Уголовный кодекс слабый, а за старое по новому не получится
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Мешает жить новоросам это кодло, не дает ***** здаться.
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Ну на майдан выходят. Протестуют против капи туляции. нам просто повезло, что шмаркля еще и ссыкло, и боиться все же.
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🤣🤣капитуляция это слово вам баранам вбили в голову
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А ты шо хотел, что бы контролировал Порошенко? С головой все в порядке?
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Ппц! Порошенко уже как пять месяцев не президент!
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тоесть чтобы был независимый орган и главу назначали по конкурсу - ты не расматриваешь?
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У герасима щільно звузився анус от авторитаризма.
От раніше лафа була... Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 4656
Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 3507
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Да Герасим ,пора тебе на нары заезжать .. Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 7617
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Артурчик в істериці. Тепер по ночах можуть ходити до... іншого гідранта.
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Я представляю, если бы это при Порошенко принимались такие законы, что бы было)
Интересно, где эти нацжены, сааки, семенченки?
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странно шо артурка ще не позеленел от зависти. с таким цветом лица он бы автоматически стал народным холуем Герасимов: Законопроект о ГБР делает его подконтрольным исключительно президенту - Цензор.НЕТ 6343
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Герасимову.
І тебе не омине чаша сія... :
Герасимов: Законопроєкт про ДБР робить його підконтрольним лише президенту - Цензор.НЕТ 5977
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