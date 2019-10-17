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 Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд

Дело о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы будет рассматривать Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом "Думской" сообщила Ольга Галина, пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы, куда изначально поступило обвинительное заключение, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", — рассказала Ольга Галина.

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Напомним, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины — декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год — на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.

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Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.

Источник: https://censor.net.ua/n3154405
 
   
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У Труханова на голові корона із люстри. Це мабуть зняв весільний фотограф Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 4563
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Роботи суддям добавляється. В 2029 році зрозуміємо, який з цього був толк.
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За нещасні 2 ляма зєлєні таку поважну людину по судах тягають....
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Еще одна зрада подкралась!

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Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 6028
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легче просто пристрелить,дохлые не откупаются Дело Труханова о недостоверных е-декларациях передали в Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 696ну это же правовое государство или где?
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