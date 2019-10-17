 Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения Пашинскому.

Желание взять Пашинского на поруки также изъявили действующие и бывшие народные депутаты Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук.

Суд удостоверился, присутствуют ли указанные лица в зале и заслушал их аргументы. Позже будут проверены их документы.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.