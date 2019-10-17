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Все про:Пашинский (665) Турчинов (3187) Сюмар (318) поруки (7)

 Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, а также несколько действующих и бывших народных депутатов готовы взять на поруки экс-нардепа Сергея Пашинского, арестованного на два месяца по делу о стрельбе в Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, где рассматривается апелляция на меру пресечения Пашинскому.

Желание взять Пашинского на поруки также изъявили действующие и бывшие народные депутаты Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук.

Суд удостоверился, присутствуют ли указанные лица в зале и заслушал их аргументы. Позже будут проверены их документы.

Смотрите также: Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154404
 
 
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Звісно,одна банда,заговоре Пашинський,сядуть усі.
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беню посади за вывод 5,5 млрд из Привата.
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После 31 декабря вступит в силу отмена неприкосновенности и сядут все.
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Пусть берут, если в одной камере сидеть будут.
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Русскоязычный - чемодан, вокзал, мордор.
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Турчинов и Парубий, ну конечно, боятся чтоб Пашинский лишнего не сказал.
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ага,вдруг признається що не в ногу стріляв гопніку а цілив йому в п'ятку
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да куда там он даже святее самого парашенка🤣🤣🤣
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Боятся, расскажет кто убивал небесную сотню. Чтобы не тянуть одному за всех.
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до чого тут небесна сотня,якщо Пашинського судять за те що стріляв гопнику в ногу Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 532 тепер вам ясно чому вас всі називають ЗЕбіли,ви навіть не в темі)))
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одни мрази садят других,которых потом третьи садить будут.
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Як в старому анекдоті.
Треба перестріляти ватажків мафії. А потім перестріляти тих, хто прийде на їхній похорон.
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А потім перестріляти тих, хто їх перестріляв і пропонував, думав стріляти у депутатів.
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Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Всех мордой в землю , браслеты на руки и обыск по хатам провести . Тщательный обыск .
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Из Саранска . Зарабатываю себе пригоженский стекломой .
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квартиры Зебилов можно отключить от отопления.. они себя обогревают систематичным разрывом пуканов..
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а ты их боготворишь😀
Сам догадаешься, кто боготворит дебилизм?😀
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Я когось боготворю? Доведи свою брехню.
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У Тетерука є досвід побиття пані Кужель пляшкою.. От якби пані Кужель йому пострілом з глоку кістку ноги роздробила при цьому - що б він заспівав?
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о, а вот и подельнички заерзали.
Шо, свыни соевые, жрите сыньоносый патриотизм
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Начинается.
Потом свинарчука надо на поруки брать
Потом ещё и пэтю.
Столько дел появилось внезапно )))
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После 31 декабря поруки закончатся - самм как бы не сесть.
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Сюмар хочет вызволить великого патриота гоблина-пашинского и при этом смокталась в дёсна в ВР за кулисами с Шуфричем)),в этом их ВСЁ,этих псевдопатриотов-мразей... Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 9718
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а почему бы это все кулявлобно-свинское кодло на посадить сразу к плешинскому стрелку в камеру?
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