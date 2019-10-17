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 Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь", должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не предпринимал попытку покинуть территорию Украины, сообщила пресс-служба "Богдана".

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации "Богдан" сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами ", - сообщили "Интерфакс-Украина" в корпорации, приложив скан-копии приглашений, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154401
 
 
 Топ комментарии
 
Знаємо ці закордонні виставки по лєрці та югку-поліглоту.. Потім не витягнеш в Україну..
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Вот и вся алярма от НАБУ.

Узнают о том, что Гладковский должен куда-то по делам ехать и устраивают бурю в стакане. Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана" - Цензор.НЕТ 1535
Дешевые понты клоунов.
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Мечтай в одну руку и сри в другую ,увидиш какая наполнится быстрее
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Олежці волю! Олежці волю! Всі на майдан!!!Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана" - Цензор.НЕТ 415
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гладковский ехал поупражняться во французком языке
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Вот и вся алярма от НАБУ.

Узнают о том, что Гладковский должен куда-то по делам ехать и устраивают бурю в стакане. Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана" - Цензор.НЕТ 1535
Дешевые понты клоунов.
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я б повірив, якби це сказав Бас Ворлд у Брюсселі. Але ж не прес-служба Богдану
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Все правильно, а вдруг он останется допустим в Берлине немецкий учить, нет уж пусть тут сидит.
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Знаємо ці закордонні виставки по лєрці та югку-поліглоту.. Потім не витягнеш в Україну..
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Беню когда посадят за вывод миллиардов из Привата?
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Після петі, свинарчуків , лєрки та ахметова - можна й беню.. Нікому ніяких індульгенцій не повинно бути..
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чому "після"? От бени ущерб для Украины поболее!
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Он давно по зоне летать должен с дрючком в анусе ...
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в "Богдане" напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела. Все это так показовоИсточник: https://censor.net.ua/n3154401
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А вот интересно, что он пытался вылететь, как будто зная о возможном аресте. Еде успели за филейную часть схватить. Скорее всего у них есть свои люди в НАБУ, и они их сейчас прикрывают.
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ваши Богданы визжат тормозами, как и вы сами....
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«25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь" Источник: https://censor.net.ua/n3154401

А серія, про те що з тією військовою технікою для Української Армії, яка в результаті всього цього, невідремонтована, буде?
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Ты меня не понял, я же пошутила,

Я же на минутку уходила... (с)
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А Беню они не хотят задержать за вывод 5,5 млрд из Привата? Или за воровство миллиардов зелебобики своих не садят?
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Дай боже, щоб хоча б 2 млрд баксів з бюджету зелєні Валєричу не віддали. А то ви нари, та нари...
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там и нацбанк весь в грязи, если копать по глубже скамейки не хватит для вип персон.
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Свинарчук хотел вылететь, но не успел.
Пичалька
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может так и есть его пригласили, но гарантий нет, что он вернется. сколько их таких уже было...
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Пусть в лукьяновское сизо теперь летит. Там у него с Пашинским своя выставка будет.
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все закономерно,падает рейтинг у Президента и Слуги Народа-начинают хватать коррупционеров
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Ну так хорошо что не честных людей и добробатовцев. Это шоколадники и рыги , переживают за коррупционеров .
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Покажите выставку где "Богданы" на стенде. Могу предположить что под рубрикой- так делать не надо .
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ось досить вже тут яйцями теліпати...вже морозили з усіх каналів про "збагачення" Пороха, про "торговлю на крові"...Вчора Панамський суд послав нах бєніни канали з його лайнофейковими "новинами" з вуст мусійчучки, що мову на хліб намазати не може...Бо все брехня!!!!Зате мовчать, сссцуки про 5 мільярдів баксів(!!), вкрадених і виведених Бєнєю з України! Також доведено НЕ продажними слідчими США та Боританії!! Чому мовчите? Не вірю ні суддям українським, ні слідчим в цих продажних та корумпованих установ. І тільки вчора зєлєтушки прийняли закони, що дозволяють керувати і судом і слідчими на свій розсуд по наказам та розпорядженням "прібліжонних к тєлу" зєлєЧМОніки та ним самим в "ручному режимі", по дзвінкам та вказівкам "свєрху"!!! І це правосуддя??? Всі закордонні інвестори та союзники в шоці від цієї маячні, яку приймають зєлєтушки...
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Настало время удивительных историй🤣🤣🤣
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один экс, второй экс...не удивлюсь, если Турчинов с Гладковским мутили на благо секты.
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Пресс служба фирмочки,которая ещё совсем недавно выпускала путинские автомобили тем самым поддерживая экономику врага,решила комментировать действия антикоррупционного бюро,охренели совсем рашкинские агенты.
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