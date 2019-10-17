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Все про:Арахамия (81) Медяник Вячеслав (1)

 Переписка нардепа от "СН" Медяника станет предметом рассмотрения спецгруппы, - Арахамия

Переписка народного депутата Вячеслава Медяника из "Слуги народа" станет предметом рассмотрения специальной группы, которая соберется в пятницу, 18 октября.

Об этом заявил журналистам лидер фракции "СН" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы вчера договорились на фракции провести заседание в пятницу, у него есть своя версия. Он нам ее вчера полчаса озвучивал", - заявил Арахамия.

"Я не могу вам ничего сказать, потому что я не знаю, что это такое. Может, это у него собака Сахар", - добавил он.

Арахамия не стал долго общаться с прессой, поскольку на 14:30 его позвали на встречу к президенту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Источник: https://censor.net.ua/n3154400
 
 
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так там уже все порешали в переписке все сказано))))))
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зебилы всё схавают.. любой идиотизм из зомбоящика)) они мышебратья расеяйских ватников, кули)
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Сдаётся мне ,что Арахамия это загримированный Парубий ...
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А потім зібрати групу, яка буде розглядати групу, яка розглядає переписку медяника... Зе-тварі, коли ви почнете працювати?
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Эта ара хамия ещё та глиста,из любой жопы вылезет не заморавшись.
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Может, это у него собака Сахар", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3154400

Такое впечатление, что Арахнид и прочие слуги считают, что в стране одни зебилы.
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надо прямо писать кокс и всё. сразу видно .что человек к зиме готовиться
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