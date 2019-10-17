EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1183  77
Материалы по теме:
Все про:донос (33) Арахамия (81) НАПК (756) Слуга народа (356)

 В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу закона об обличителях коррупции и того, что некоторые называют его "законом" о стукачах".

Депутат отметил, что в настоящее время есть много людей, которые знают о коррупционных действиях, но боятся сообщать об этом в правоохранительные органы.

"Есть такая гипотеза у нас, что если материально стимулировать этих людей, то они будут меньше бояться, более тщательно собирать информацию и получать материальное вознаграждение. Сработает ли это в нашем обществе или нет - это гипотеза, гипотеза либо валидизируется, либо опровергается", - сказал Арахамия.

В то же время, говоря в контексте этого закона о возможности анонимных сообщений, депутат отметил: "С анонимами есть вопрос. И мы уже договорились, что мы внесем отдельный законопроект о внесении изменений в УПК - об усилении ответственности за предоставление недостоверной информации. Уголовную ответственность. Сейчас там штраф, 6 месяцев условно. Надо делать уголовной ответственность: три года, например, тюрьмы, если люди просто будут клевету делать".

Таким образом, считает Арахамия, это демотивирует людей, которые захотят "анонимками" решать собственные дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это закон не об обличителях, а о стукачах", - Власенко

Как сообщалось, сегодня, 17 октября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции" (№ 1010). Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо причиненный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Анонимное сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений подлежит проверке в срок не более 15 дней со дня его получения. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3154389
 
 
 Топ комментарии
 
Оказывается Порох таки был лох. Сидели бы всякие Лещенки, Шабунины, Найемы, Гнапы и прочие долго и нудно.
 показать весь комментарий
 
Арахамія це прізвище, чи психічна хвороба?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оказывается Порох таки был лох. Сидели бы всякие Лещенки, Шабунины, Найемы, Гнапы и прочие долго и нудно.
 показать весь комментарий
 
 
каждая новая влада учится на ошибках папередников

но делает свои, ещё более грубые ошибки
 показать весь комментарий
 
за которые еще больше придется отвечать
 показать весь комментарий
 
 
вначале говорят звоните нам о любом факте коррупции на наш телефон . а потом через пару дней - мы вас за это посадим . в общем надоело им про беню с богданом слушать двое суток подряд
 показать весь комментарий
 
 
Наконец то порохоботы признали что Порошок - лох.
 показать весь комментарий
 
ни..к..уёво, дквки пляшут.....
где они этого идиота достали....
 показать весь комментарий
 
 
приняли закон об обличителях. теперь о клевете обличителей хотят принять. Нужно же как то поддерживать турборежим, а тем для голосований все меньше.
 показать весь комментарий
 
 
Ну какой закон об обличителях?
Это был закон о стукачах!
 показать весь комментарий
 
 
официально он называется более благородно.
 показать весь комментарий
 
 
Соя, вот ответ на ваши сопли о стукачестве. В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету - Цензор.НЕТ 6156
 показать весь комментарий
 
 
Порохобот, ты с Зелемойским сегодня пробежался по коксовой дорожке, если стал с соей разговаривать?
 показать весь комментарий
 
 
Ты до сих пор под себя срёшься после свидания с лукашенковским ОМОНом? В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету - Цензор.НЕТ 1956
 показать весь комментарий
 
Арахамія це прізвище, чи психічна хвороба?
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь майже кожного разу в першу секунду читаю це прізвище як "Арахноморф".
Себто "павукоподібний"
 показать весь комментарий
 
 
Это просто что-то очень неприличное.
А фамилия или заболевание, да, какая разница?
Просто примите, как данность.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, сообщишь о коррупционерах и ворах .. Они договорятся , порешают, а тебя посадят за клевету на " честного человека".. А как кричал Вова , что ещё и деньги получите, если сообщите... А ха ха..
 показать весь комментарий
 
 
Різниця є. Перших обираємо ми, а другі обирають нас.
 показать весь комментарий
 
Такое очЮчение, что эти слуги смотрят тв канал госдума и черпают "умные законы" у мокшан. Следующий закон уголовка за оскробление власти )))
 показать весь комментарий
 
 
А зебобики уже карманы накладные на все свои портки нашили...10 процентов складывать...а тут такой облом...😀
 показать весь комментарий
 
 
значит привлечь с конфискацией - еще и в плюсах будут ))
 показать весь комментарий
 
 
почему этот закон вызывает такое ликование? Потому что народ за людей не будут считать, а за стукачей? Ведь стучать начнут все на всех , бинокли скоро подорожают.
 показать весь комментарий
 
 
а еще неплохо бы лимит какой - по одному стуку на рыло и не больше.
 показать весь комментарий
 
 
После первого стука пойдет за клевету... вот и песенке конец
 показать весь комментарий
 
 
А что? Призыв главЗЕбила, звонить по поводу этого черта Баканову в НАБУ себя не оправдал? В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету - Цензор.НЕТ 8616
 показать весь комментарий
 
 
А як там, щодо «проплачених мітингів україноботів»?
 показать весь комментарий
 
 
сказал, что у него есть доказательства, и они уже в СБУ
 показать весь комментарий
 
За клевету должен отвечать любой клеветник.
В чем проблема?
 показать весь комментарий
 
 
в том, что стукачи уже написали доносы на соседей и коллег по принципу "У сусіда хата біла, У сусіда жінка мила", а тут такой облом! В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету - Цензор.НЕТ 3822
 показать весь комментарий
 
 
Проблема как раз в том, что ЦРУ в 1974г. сделало доклад о 80% граждан ссср ворующих всё везде. Прежде всего там где работают. А те самые нарожали и воспитали на своём собственном примере след поколение. а те ещё следующее и потому фактически "стучать" могут часть из тех 20% и их потомков, на те 80% и их достойных потомков.
Вот в этом-то и проблема.
 показать весь комментарий
 
то есть стукач должен с доказухой к ним идти
 показать весь комментарий
 
 
и желательно не как стукач, а как обличитель
 показать весь комментарий
 
обличитель это профессия что ли, за которую деньги платят, тада да
 показать весь комментарий
 
причем здесь профессия. Срывать покровы можно при любой профессии.
 показать весь комментарий
 
стукачам платят мало, решили повысить их в должности Обличителей и зарплату поднять
 показать весь комментарий
 
просто бред если взял 10 лямов то за их часть обличителя можно посадить за клевету
 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
16 октября 2019

«Как создать покорное общество?..

Надо прекратить в нем конфликты.

Бесконфликтное общество - общество, неспособное к сопротивлению. И развитию.

Именно поэтому, начиная с "Просветителей", идёт устойчивая левая установка на снятие внешних и внутренних конфликтов, в основном, методом избегания страдания. Должен быть только fun.

Селфи-улыбки, растянутые до ушей, пялящиеся на нас из ленты - страшные маски, фиксирующие нам приговор.

У Николая Носова для таких был "Остров дураков", у психологов - эксперимент "Вселенная - 25", у Кремля - наиболее удачно эксплуатируемый после Гагарина, проект - "Слуга народа".

Но, как не лакируй действительность и не растягивай лыбу счастливого идиота, реальность всегда сильнее действительности.

Во внешнем снятии конфликта, зелёные уперлись в "Марш ветеранов", во внутреннем - в Лондонский апелляционный суд.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь fun закончился, аплодисменты стихают, начинается похмельная политическая жизнь, в которой нужно вставать на больную голову и идти работать.
А работать наши няшки абсолютно не готовы.
Уносится карета с проституткой-Европой, свинцовая реальность Российской империи наползает и заглядывает им в глаза, а вокруг - зажигаются огни гайдамацких костров.
Сразу чувствуешь себя таким маленьким и беззащитным - на огромной пустой сцене, и хочется, хочется, хочется прижаться к кому-то старшему и мудрому, по имени Игорь Валерьевич.
Но Игорь Валерьевич, ах - сами проиграли суд по своей главной конфете и едва ли не названы официально "международным преступником".
Олигарх в семье - деньги на ветер.»
 показать весь комментарий
 
 
Судя по комментам в ветке собрались потенциальные стукачи и клеветники. Обличитель отличается от стукача тем, что идет в бой с открытым забралом. Ну и доказательства конечно должны быть, а не по принципу, "щоб у сусіда хата згоріла". В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету - Цензор.НЕТ 7639
 показать весь комментарий
 
И его находят в ближайшем коллекторе уже с опухшим забралом...😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
программа защиты свидетей долдна работать
 показать весь комментарий
 
 
если с открытым забралом, от кого защищать обличителей?
 показать весь комментарий
 
это шоб обличителей не закорумпировали
 показать весь комментарий
 
этот грузинский дурачок скоро будет сидеть в карцере,крыс с руки кормит хлебушкой,но он этого ещё даже не понимает В "Слуге народа" хотят привлекать обличителей коррупции к уголовной ответственности за клевету - Цензор.НЕТ 5645
 показать весь комментарий
 
 
У коррупционера, денег на хорошего, дорогого адвоката-говоруна всегда окажется больше. Хи-хи...😀😀😀😀Мда...Ось, що буває коли отримуєш звання доктора юр.наук недержавного зразка. 😀😀😀😀Колись, наприклад, були двотижневі курси червоних командирів....😀😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
И это при том, что новая власть подмяла под себя всё.
Сами себе руки-ноги рубать будут можновладнi любители лайков и аплодисментов, ага.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, якщо умовний Гриша викриє хабарника Давида, а той відкупиться, то сяде умовний Гриша? Бачу черги з "викривачів корупції".
До речі, журналісти із Схем та Грошей, вас це також стосується. Склепали сюжет про корупціонера, готуйтесь присісти на реальний термін.
 показать весь комментарий
 
 
Там "закон о недоносительстве" ще не збираються ексгумувати з савєцького формнафталіну?
Сусід настучав, що ти (здається) щось бачив/чув, але не настучав - у СІЗО, і там доводь, що ти не бачив і не чув. А сусідові на пивас похмілитися вистачить.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. если я обвинил "честного и неподкупного" судью, дал доказательства..., а его "коллеги" потом в суде их не приняли, или следователь с прокурором накосячил (может специально, за долю малую)- то потом "честный и лживо обвиненный" судья , оправданный коллегами меня за решетку упечет, при чем думаю сроки будут идти по высшей планке!
 показать весь комментарий
 
 
Кому что не взбредет в голову - туда, в закон.Лишь бы показать свое участие в законотворчестве. Если объект обличения выкрутится, то получается, что обличитель, за правду понесет уголовную ответственность.Как говорится " не рой яму другому, сам в нее попадешь". )
 показать весь комментарий
 
Простая, но очень дельная мысль. Только вот до всех ли она дойдет?
 показать весь комментарий
 
Есть еще одна гипотеза. Те, кто знает о коррупции, стесняется о ней сообщить в силу того, что сами в ней замешаны. И вот вопрос: побегут ли коррупционеры стучат на самих себя, пусть даже и за вознаграждение?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх