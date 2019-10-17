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Все про:неприкосновенность (945) Дубневич (38) Рябошапка Руслан (144)

 Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, - ГПУ

В четверг, 17 Октября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича ("За будущее").

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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"Следствием собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, находясь на посту Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця", в частности о его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления. Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами Филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця", - констатировали в ГПУ.

"В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами из-за согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению", - утверждают в ГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов

В соответствии со ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины особый порядок уголовного производства применяется в отношении народного депутата Украины, письменное сообщение народному депутату Украины о подозрении осуществляется Генеральным прокурором. Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины.

"Следовательно, Генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины", - резюмировали в ГПУ.

Отметим, что председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта в парламенте 8-го созыва был нардеп от БПП Ярослав Дубневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3154387
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре. Сподіваюсь , наступний - сивочолий..
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"снаряды рвутся всё ближе и ближе" Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Ярослава Дубневича, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1613
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свынарчук, теперь вот дубневич...сивочолый уже собирается учить английский в Лондон
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Це добре. Сподіваюсь , наступний - сивочолий..
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Вот и понеслась.
Скорей бы всё это дерьмо воровское оказалось там, где ему место.
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Ничего не почалось, картинка для тв и народонаселения
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Апеляційний суд щойно залишив в силі рішення Печерського суду м. Києва. Тепер рішення набрало законної сили і наші пенсіонери та вчителі дружно поділяться своїми 4000 доларів з Портновим. 8 млн йому більше потрібні. Зробили себе разом
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страна порвет все баяны, когда свыночола свыня возглавит стадо на скамье подсудимых
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Твоя срана мокшандия
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так його не чіпатимуть,нехай опиниться в ростові,-то буде цікавіше..
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.... определяющее слово в написанном Вами...**сподіваюсь**. В начале избрания Зе многие надеялись... а почему то сейчас проценты надеющихся резко уменьшились.... Начали думать......??? Вы же ещё не думаете... а надеетесь. Разочарование будет очень горьким. Вместо сывочёлого может его место занять маленький с Кривого Рога...А шансов у маленького уже не меньше..чем у сывочёлого.)))... Если не опомнится и не остановится!!!
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«Понеде́льник начина́ется в суббо́ту»
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свынарчук, теперь вот дубневич...сивочолый уже собирается учить английский в Лондон
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а картавый алкаш югик вовремя намылился изучать англицкий
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Понты для окружающих. Как на счет прокурора Харьковской области Фильчакова
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Соевые, не понял - где шутки, где насмешки, где троллинг "зеленой шмаркли". Почему вам уже не смешно? Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 5994
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У соевых кураторов сейчас все мозги выкипят. Думаю, что выход у них сейчас один: вопить о "палетических рипрессиях". Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 9929
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Порохоботи, а коли Пеця збирається від'їжати на курси англійської мови експрес-курс по методу Елони Давидовой??? Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 7463
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не, пэтя будет изучать англицкий в петушинном углу
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Пройшло пів року ЗЕбілізму, прокурор вже на 100% своя людина, Чому досі "Пеця" не сидить!? Може в консерваторії треба щось поміняти?..
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Невже мене почули ? Я ж тут в одиночку топлю за массовые аресты и облавы Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности , - ГПУ - Цензор.НЕТ 7197
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Какой "красивый" послужной список:

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 120 округом (Львівська область). Член депутатської групи "За майбутнє". Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від "Блоку Петра Порошенка" за округом №120 (Львівська область). Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.
З 2012 по 2014 обирався народним депутатом Верховної Ради 7 скликання за округом №120 (Львівська область) як безпартійний самовисуванець. Долучився до фракції "УДАР".
З 2006 по 2012 рік був двічі обраний депутатом Львівської обласної ради. Вперше, у 2006 році був обраний за списком БЮТ, був заступником голови фракції.
Вдруге, у 2010 році, обраний за 24 округом (Городоцький район), від партії "Відродження", був безпартійним. З 2002 по 2006 рік був депутатом Пустомитівської районної ради. Співзасновник БФ "Фонд братів Дубневичів".________________
Очередное доказательство того, что в украинском "истеблишменте" все собираются в группы интересов (партии) по коммерческим соображениям, а не по политическим убеждениях.
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тому що гроші керують світом. нічого дивного. Згадай "передовой атряд КПСС" Рябошапка направив у Раду подання на притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8507
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Читаємо ще раз: "Очередное доказательство того, что в украинском "истеблишменте" ВСЕ собираются в группы интересов (партии) по коммерческим соображениям, а не по политическим убеждениях."
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Алкаш самый умный, свалил английский учить лет.))
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а что скажешь на счет коломойского, портнова, лукаш, бойко, медведчука? Они тебя так не возбуждают?
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Розенблат і Поляков також були в розробці у Ситника. Їх він посадити не може. Справи до суду не дійшли.

І Мартиненку не може нічого закинути, звинуватити саме в суді.
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И это только приняли закон о 10% откате раскрывателям коррупционеров! Рябошапка направив у Раду подання на притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8428
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теперь надо пару судей прикрыть. тех кто уже замарался.
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Хер вам в сраку, зедебіли! Повеселіться трішки, поки є можливість! Хі-хі...
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Да что же творится, так всех патриотов из святой БПП пересажают.
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та да, реваншисты пока резвятся. Портновы, коломойши рулят, пока.
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а Портнова и беню как же? Тебя эти "патриоты" уже не нервируют?
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Когда будет открыто дело против Портнова,Бойко,Мертвечука? врагов Украины уже новая власть не первый месяц,есть прокурор свой, чего вы тяните кота?
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Быстрее шевелите маслами, господин Ген. Прокурор. Народ ждёт справедливости. Где посадки???
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а тем временем зеля делает себе подарки размеров в 25 % сметы )))
продолжайте веселиться, зебенята ))))
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