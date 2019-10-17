 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пашинского пришли поддержать экс-нардепы Андрей Тетерук и Максим Бурбак, а также действующие - Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Парубий и Сергей Высоцкий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и ветераны АТО.

В начале заседания адвокат подал ходатайство о "прекращении издевательств над подозреваемым" и попросил позволить ему принять участие в заседание рядом с защитниками, а не сидя в клетке.

По словам адвоката Андрея Федура, Пашинский не является осужденным, а лишь подозреваемым, поэтому удерживание его в клетке является пыткой.

Глава конвоя не был против этого. Суд удовлетворил ходатайство, и Пашинского выпустили из клетки.

Адвокаты заявили ходатайство о готовности ряда нардепов и бывших госдеятелей взять Пашинского на поруки.































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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.