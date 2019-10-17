 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Пашинского пришли поддержать экс-нардепы Андрей Тетерук и Максим Бурбак, а также действующие - Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Парубий и Сергей Высоцкий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и ветераны АТО.
В начале заседания адвокат подал ходатайство о "прекращении издевательств над подозреваемым" и попросил позволить ему принять участие в заседание рядом с защитниками, а не сидя в клетке.
По словам адвоката Андрея Федура, Пашинский не является осужденным, а лишь подозреваемым, поэтому удерживание его в клетке является пыткой.
Глава конвоя не был против этого. Суд удовлетворил ходатайство, и Пашинского выпустили из клетки.
Адвокаты заявили ходатайство о готовности ряда нардепов и бывших госдеятелей взять Пашинского на поруки.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.
И тем более, не надейтесь: Порох никуда не свалит. Он давно мог это сделать, если бы хотел.
коли одне х..ло уже двадцять років при владі.
А у нас відповідальність чиновників.
Его вообще зарегистрировали вопреки закону о выборах.
І вам нічого не мішає, не знаючи мову, засерати наш форум...
то есть ты сравнил с Асадом, Кимом и Пуйлом?
сидел бы се вна своей Тасмании и пердел на берегу, кормя собак динго
Если армия не признаёт Главковерха, и проводит парад отдельно от него - у власти именно режим.
а че переход на личности то? потому что ты либо специально хрень несешь из вредности, или что-то с тобой не так.
ну вот зачем сравнивать даже с "Бацькой"? режим, ага
путін бох... Алелуя алелуя алелуя...
Пришла осень а ещё никто не сидит.Вот и прессуют утырка отмороженного.
Посадив его при Порохе,зелёная плесень не прошла бы.
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Переконаний, що Пашинський не бикував би з стволом, був би в нас закон про вільний обіг вогнепальної зброї, як в Америці.
Офигенно - угрожать убийством, а потом плакать: меня ударили. Да неужели?
Сведения по поставкам можно найти в открытом доступе, фирмы указаны владельцы. Подождем ..
А, так это не плешивая обезьяна выскочила со стволом, под аккомпанемент мата своей самки, потрусить айцами, вопя что "спицнас, лижать фсем", размахивая оружием?
А потом оглушительно обосралась, впопыхах высрав в блоге что на него напали, унизили, обозвали жену свиньей, а его чертом, ударили бутылкой невзирая на его мольбы опомниться, смеялись когда полумертвый Пашинский лежал и выстрелил в воздух, прося вызвать "скорую" и покаяться, а потом получили пулю в ногу и закричали что это Пашинский сам напал.
Потом Пашинский обосрался, так как на штанах жертвы нападения было видно что никто не стрелял лежа и высрал: , (ой) , а я перепутал, ля-ля-ля, не лежал, а стоял, но все равно Химикус - очень злой, а я - очень добрый.
Кто не верит - желаю шоб на него тоже напал такой богатырь и оскорбил бутылкой.