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Все про:апелляция (411) Киев (18033) Пашинский (665)

 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пашинского пришли поддержать экс-нардепы Андрей Тетерук и Максим Бурбак, а также действующие - Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Парубий и Сергей Высоцкий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и ветераны АТО.

В начале заседания адвокат подал ходатайство о "прекращении издевательств над подозреваемым" и попросил позволить ему принять участие в заседание рядом с защитниками, а не сидя в клетке.

По словам адвоката Андрея Федура, Пашинский не является осужденным, а лишь подозреваемым, поэтому удерживание его в клетке является пыткой.

Глава конвоя не был против этого. Суд удовлетворил ходатайство, и Пашинского выпустили из клетки.

Адвокаты заявили ходатайство о готовности ряда нардепов и бывших госдеятелей взять Пашинского на поруки.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154386
 
 
 Топ комментарии
 
Нелегитимный режим, распустивший Верховную Раду вопреки Конституции, занялся политическими преследованиями.
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И не говори святого свинарчука арестовали...
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Петіна прихильники з тутешнього форуму - розпочинайте свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичне переслідування патріотів"..
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Нелегитимный режим, распустивший Верховную Раду вопреки Конституции, занялся политическими преследованиями.
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Сальвадор Альенде тоже любил смеяться.
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Я не пугаю. Я лишь указываю на вероятности.
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Не нравится режим - платишь миллиард долларов, собираешь миллион митинговальщиков в Киеве по 1000 баксов каждому и захватываешь власть. Потом отбиваешь 5-10 миллиардов долларов и сваливаешь. Но в одиночку у Пети без поддержки США и ЕС не прокатит - поэтому не рискует
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Чепуха. Никаких майданов не будет, не фантазируйте.
И тем более, не надейтесь: Порох никуда не свалит. Он давно мог это сделать, если бы хотел.
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Свинарчук тоже так думав... До сьогоднішнього дня...
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Чрезвычайно дурацкая провокация со стороны режима, теряющего под собой почву.
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режим це в параші за поребриком...
коли одне х..ло уже двадцять років при владі.
А у нас відповідальність чиновників.
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У вас Президент, не владеющий державной мовой.
Его вообще зарегистрировали вопреки закону о выборах.
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У нас... Все вірно... А шо ви у нас робите?
І вам нічого не мішає, не знаючи мову, засерати наш форум...
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"режима", да?
то есть ты сравнил с Асадом, Кимом и Пуйлом?

сидел бы се вна своей Тасмании и пердел на берегу, кормя собак динго
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Переход на личности - признак отсутствия аргументов.

Если армия не признаёт Главковерха, и проводит парад отдельно от него - у власти именно режим.
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правильно, ёще завизжать нуна шоб ввели против нас санкции, раз тут "режим".
а че переход на личности то? потому что ты либо специально хрень несешь из вредности, или что-то с тобой не так.
ну вот зачем сравнивать даже с "Бацькой"? режим, ага
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И не говори святого свинарчука арестовали...
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Воістину Воскрєсє!
путін бох... Алелуя алелуя алелуя...
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Это скорее криминал под политическим соусом.
Пришла осень а ещё никто не сидит.Вот и прессуют утырка отмороженного. Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 5940

Посадив его при Порохе,зелёная плесень не прошла бы.
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После 31 декабря отменится неприкосновенность для депутатов Рады. Самые интересные уголовные дела.
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в корень зришь. люди вокруг нас обычно чувствуют лицемерие. а когда дела сами говорят, то это есть фактор. нельзя рассчитывать на поддержку если дел толковых нет, а есть бестолковые.
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петина мантра о политическом преследовании не спасет мерзавцев. Всех на нары!
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Петіна прихильники з тутешнього форуму - розпочинайте свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичне переслідування патріотів"..
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І що характерно та показово - за однаковими тезами й аргументами з кацапськими тролями.
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Так фактично 99% порохотролів і є кацапи, корисних ідіотів які підтримують свиней з місцевих можна перерахувати на пальцях.
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Добре, можливо цей Хімікус вів себе агресивно і заслуговує на кару по закону. Але людина, яка дістає пістолета і просто одразу стріляє в людину - це небезпечна людина.
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на одного и другого мне плевать, но что сделал бы ты если бутылкой по голове получил?
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Я б об'їхав ту нещасну машину, а не провокував конфлікт, бо інколи треба виключати альфа-самця і включати голову.
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Зачепила Хімікуса жінка Пашинського з вікна автівки, яка була за кермом. Хімікус гарантовано послав її по "адресу". Ну так і заїхали б десь у чагарник та зробили б те, що їй радив Хімікус!
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Переконаний, що Пашинський не бикував би з стволом, був би в нас закон про вільний обіг вогнепальної зброї, як в Америці.
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на руках у населения много оружия не зарегистрированного можно и так нарваться
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Которое лежит разве, что под матрасом.
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Поставить их вместе, и сразу будет видно что версию про бутылку придумал подозреваемый .
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Чья голова, какой асфальт на проселочной дороге .
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А что бы делал ты, если бы к тебе выскочила какая-то тварь с воплями и начала махать стволом под носом? Встал бы на колени?
Офигенно - угрожать убийством, а потом плакать: меня ударили. Да неужели?
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не понятно кто первый начал, замечание сделала его жена по всей видимости.
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дуже жаль. що в Зеленського немає авіаційного заводу аборакетного заводу. а тільки квартал та Ліга Сміху і в Україну за гроші поставляються придурки та зебіли в 3-4 рази більшій кількості ніж це можна терпіти.
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Навіщо терпіти? Не терпи. Сходи хочаб по малєнькому. Якщо і не допоможе, то і по ВЕЛИКОМУ сходи Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 5845
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После слов - слили, можно дальше не читать. НО пусть шоколадники боятся .
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Звісно вірити з слів не можна, але які цікаві подробиці!!! Таке навмисно не вигадаєш. Можливо якийсь слідчий вирішив трохи матеріалу з досудового слідства скинути в мережу, щоб складно було потім всі ці покази приховати.
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Ну я же написал,что в первой фразе- решили слить. В обмен на что захотели слить не указано .
Сведения по поставкам можно найти в открытом доступе, фирмы указаны владельцы. Подождем ..
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якщо чесно,маячня,на правду не схоже
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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. Источник: https://censor.net.ua/v3154386\\\\\\\\\\\

А, так это не плешивая обезьяна выскочила со стволом, под аккомпанемент мата своей самки, потрусить айцами, вопя что "спицнас, лижать фсем", размахивая оружием?
А потом оглушительно обосралась, впопыхах высрав в блоге что на него напали, унизили, обозвали жену свиньей, а его чертом, ударили бутылкой невзирая на его мольбы опомниться, смеялись когда полумертвый Пашинский лежал и выстрелил в воздух, прося вызвать "скорую" и покаяться, а потом получили пулю в ногу и закричали что это Пашинский сам напал.

Потом Пашинский обосрался, так как на штанах жертвы нападения было видно что никто не стрелял лежа и высрал: Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 5912, (ой) , а я перепутал, ля-ля-ля, не лежал, а стоял, но все равно Химикус - очень злой, а я - очень добрый.
Кто не верит - желаю шоб на него тоже напал такой богатырь и оскорбил бутылкой. Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 4723
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не за пашинського, а проти портновсько-богдановського =бєспрєдєла=.
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Дождемся вечера или лучше завтрашнего дня сейчас бесполезно копья ломать или вечером Пашинский будет пить шампанское дома или поедет опять на сизо честно от этой власти ждать посадок и привлечений к отвечтвенности я что то не ожидаю опять цирк и карусели это да
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Поэтому рейтинг преза и дальше будет падать.
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суліма йван, ви на вершині, вам звітує генпрокуратура з усіма =тайнами слідства=
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А чому ви дивуєтесь? Адвокат Пашинського заявляв, що його підслідного хочуть вбити у камері? Пашинський різав собі вени? Ось Сергій і вирішив злити відразу все про всіх, що знав, щоб захистити своє життя. Можливо він навіть слідчих попросив, щоб вони це злили в мережу. Тепер вбивати Пашинського - тільки підтвердити, що щось у цьому є. Тому з Пашинським будуть домовлятись.
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Лучшие представители народа пришли выручать Серёгу. Вот что такое настоящая дружба.
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Порохоскот визжит, это очень хорошо, давно пора наводить порядок.
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Будет сидеть дальше на лице написано. И похоже начал даватт показания.
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