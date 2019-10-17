 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пашинского пришли поддержать экс-нардепы Андрей Тетерук и Максим Бурбак, а также действующие - Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Парубий и Сергей Высоцкий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и ветераны АТО.

В начале заседания адвокат подал ходатайство о "прекращении издевательств над подозреваемым" и попросил позволить ему принять участие в заседание рядом с защитниками, а не сидя в клетке.

По словам адвоката Андрея Федура, Пашинский не является осужденным, а лишь подозреваемым, поэтому удерживание его в клетке является пыткой.

Глава конвоя не был против этого. Суд удовлетворил ходатайство, и Пашинского выпустили из клетки.

Адвокаты заявили ходатайство о готовности ряда нардепов и бывших госдеятелей взять Пашинского на поруки.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал дело против Пашинского политически заангажированным и отметил, что Печерский районный суд возвращается к грустной практике времён Януковича.

Адвокат Федур отметил, что по территориальной подследственности дело должен быть рассматривать не Печерский, а Шевченковский районный суд Киева, поскольку центральный аппарат Госбюро расследований находится в Шевченковском районе.

Федур также заявил, что следственный судья вовсе не рассматривал доказательства, так как они не были предоставлены ни суду, ни стороне защиты. На что судья отметил, что апелляционный суд не должен рассматривать доказательства, а лишь оценивать правомерность решения суда первой инстанции.

Федур заявил, что защита просит отменить решение об аресте Пашинского без альтернативной меры.

После этого слово взял сам Пашинский, обратившись к генпрокурору Рябошапке.

После перерыва слово взял прокурор. Он говорит, что прокуратура опасается: оказавшись на свободе, Пашинский, используя свои связи, сможет влиять на суд.

На вопрос о том, что было первым: выстрел Пашинского и Химикуса или удар, который Химикус нанес Пашинскому бутылкой по голове, прокурор ответил, что сперва был выстрел.

Судья уточнил: то есть, Химикус нанес удар, уже будучи раненым? Прокурор ответил, что фактически удар и выстрел произошли одновременно. Это вызвало смех в зале.

Судья уточнил, что на месте происшествия найдены две гильзы. Это подтверждает версию Пашинского о том, что сперва он произвел предупреждающий выстрел вверх.

После этого в суде выступили бывшие нардепы, желающие взять Пашинского на поруки. Александр Турчинов напомнил, что Пашинский защищал во время конфликта свою жену. И повторил, что считает дело политическим. Андрей Парубий отметил, что в 2014 году Пашинский не уехал из страны, а выполнял долг по защите родины. Также он подчеркнул, что Пашинский ни разу не уклонился от следствия.

Николай Княжицкий сказал, что Пашинский является в России "врагом номер 1". И напомнил, что сразу после конфликта Пашинский всю новогоднюю ночь организовывал оказание Химикусу медицинской помощи.

Виктория Сюмар отметила, что "один беглец времен Януковича" писал о том, будто бы Пашинский сбежал после объявления ему подозрения, в то время как на самом деле он находился в Украине. Это, по мнению Сюмар, свидетельствует о заказном характере дела.

Также в поддержу Пашинского высказались нардепы 8-го созыва Тетерук, Величкович, Бурбак, Высоцкий, Бондаренко, Медуница, Булатов и ряд других.

После этого суд объявил технический перерыв.

Заседание возобновилось через полчаса. Судья объявил перерыв до 12:30 пятницы, 18 октября.

Это время необходимо прокуратуре для того, чтобы уточнить адрес центрального офиса ГБР. Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду.































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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.