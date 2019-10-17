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 Рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Пашинского пришли поддержать экс-нардепы Андрей Тетерук и Максим Бурбак, а также действующие - Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Парубий и Сергей Высоцкий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и ветераны АТО.

В начале заседания адвокат подал ходатайство о "прекращении издевательств над подозреваемым" и попросил позволить ему принять участие в заседание рядом с защитниками, а не сидя в клетке.

По словам адвоката Андрея Федура, Пашинский не является осужденным, а лишь подозреваемым, поэтому удерживание его в клетке является пыткой.

Глава конвоя не был против этого. Суд удовлетворил ходатайство, и Пашинского выпустили из клетки.

Адвокаты заявили ходатайство о готовности ряда нардепов и бывших госдеятелей взять Пашинского на поруки.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал дело против Пашинского политически заангажированным и отметил, что Печерский районный суд возвращается к грустной практике времён Януковича.

Адвокат Федур отметил, что по территориальной подследственности дело должен быть рассматривать не Печерский, а Шевченковский районный суд Киева, поскольку центральный аппарат Госбюро расследований находится в Шевченковском районе.

Федур также заявил, что следственный судья вовсе не рассматривал доказательства, так как они не были предоставлены ни суду, ни стороне защиты. На что судья отметил, что апелляционный суд не должен рассматривать доказательства, а лишь оценивать правомерность решения суда первой инстанции.

Федур заявил, что защита просит отменить решение об аресте Пашинского без альтернативной меры.

После этого слово взял сам Пашинский, обратившись к генпрокурору Рябошапке.

После перерыва слово взял прокурор. Он говорит, что прокуратура опасается: оказавшись на свободе, Пашинский, используя свои связи, сможет влиять на суд.

На вопрос о том, что было первым: выстрел Пашинского и Химикуса или удар, который Химикус нанес Пашинскому бутылкой по голове, прокурор ответил, что сперва был выстрел.

Судья уточнил: то есть, Химикус нанес удар, уже будучи раненым? Прокурор ответил, что фактически удар и выстрел произошли одновременно. Это вызвало смех в зале.

Судья уточнил, что на месте происшествия найдены две гильзы. Это подтверждает версию Пашинского о том, что сперва он произвел предупреждающий выстрел вверх.

После этого в суде выступили бывшие нардепы, желающие взять Пашинского на поруки. Александр Турчинов напомнил, что Пашинский защищал во время конфликта свою жену. И повторил, что считает дело политическим. Андрей Парубий отметил, что в 2014 году Пашинский не уехал из страны, а выполнял долг по защите родины. Также он подчеркнул, что Пашинский ни разу не уклонился от следствия.

Николай Княжицкий сказал, что Пашинский является в России "врагом номер 1". И напомнил, что сразу после конфликта Пашинский всю новогоднюю ночь организовывал оказание Химикусу медицинской помощи.

Виктория Сюмар отметила, что "один беглец времен Януковича" писал о том, будто бы Пашинский сбежал после объявления ему подозрения, в то время как на самом деле он находился в Украине. Это, по мнению Сюмар, свидетельствует о заказном характере дела.

Также в поддержу Пашинского высказались нардепы 8-го созыва Тетерук, Величкович, Бурбак, Высоцкий, Бондаренко, Медуница, Булатов и ряд других. 

После этого суд объявил технический перерыв.

Заседание возобновилось через полчаса. Судья объявил перерыв до 12:30 пятницы, 18 октября.
Это время необходимо прокуратуре для того, чтобы уточнить адрес центрального офиса ГБР. Таким образом сторона обвинения сможет аргументировать подследственность дела Печерскому, а не Шевченковскому районному суду.

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3154386
 
 
 Топ комментарии
 
Нелегитимный режим, распустивший Верховную Раду вопреки Конституции, занялся политическими преследованиями.
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Петіна прихильники з тутешнього форуму - розпочинайте свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичне переслідування патріотів"..
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И не говори святого свинарчука арестовали...
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Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной...
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Чупакабру выпустили из клетки. Теперь эта гнида может утверждать, что имеет право на то чтобы его уважали.
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Фабрика троллей работает не покладая рук!
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А Чорновил чего не пришла? Или так и осталась на рельсах лежать?
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Этот пашинский как будто со страниц книги Чезаре Ломброзо "Преступный человек" только что сошел Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 7417
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Посмотрите на последнее фото (рукопожатие Пашинского и Федура).
Сразу видно, кто хозяин (даже не смотрит в сторону рукопожатия) и кто раб (Федур) подобострастно склонивший голову перед человеком, который на него даже смотреть не хочет.
И окружение поддержки Пашинского. Так и хочется сказать, скажи кто Пашинский и я скажу кто его друзья.
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Последнее фото зачетное, как говорится тут комментарии излишни
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Рабська праця, як вчив Маркс є неефективна, так і тут. Дурень-федур озвучує схему захисту дурня пашинського про образу честі дружини, яку той мав захищати бойовою зброєю від сільських жлобів. Якщо в Україні є закон, то сяде. Це, як індикатор.
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Шо такое? А хде Танька Чернорот? Или я что-то пропустил?
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"Ничего, Танечка, найдешь себе другого - честного!" (х/ф Берегись автомобиля) Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському - Цензор.НЕТ 3304
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как где? на дурке решила отсидеться, пока вокруг штормит.
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Как все таки могуча пропаганда! Убедили очень многих, что Пашинский - преступник! И вы, все здесь, поддерживаете это, БЕЗ МАЛЕЙШЕГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! Очнитесь! Перечитайте сами, все ерунду, что здесь написана!
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плешинский онжыдеть? шыкаладный деть?
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Не коверкая слова, можешь внятно что-то сказать?
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объясняю. будет ситеть все свинокодло потужных мыролюбцев и реформистов.
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Ну, я так понял, что все таки не можешь писать не коверкая слова. "Мыролюбцы" это кто такие? Не такая вата, как ты?
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Пашинский с моего города, и баллотировался по моему округу, и все знают какие он схемы мутил, и как отжимал с местным "олигархом" завод "Житомирські Ласощі".
Пашинский обычный рэкетир, который прикрывается вышиванкой, впринципе как и большинство из власти Свына)
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Ну, так вот за эти "ласощи" он и схлестнулся с Портновым. Не поделили. Но, причем тут это к "стрельбе" в гопника?
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Ти дурнику, не чув промову самого пашинського там докази не треба, в тій промові усеє про те, як він ******** до жлобів, вибіг з пістолетом....хочу глянути на суддю, яка його випустить.
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Пашинський, свинарчуг , здається жопка надвигается во всей красе, и нужно чем-то делать народу анестезию. На верху им там виднее, что именно надвигается, дополнительно картину дополняют фактьі что идут большие недоимки в бюджет, в частности , от таможни,и оно обязательно сработает, скорей всего уже срабатьівает, про МВФ можно забьіть, что перепозьічать денег в декабре - маловероятно, также, обратите внимание, как говорят о новіх налогах и сборах -как то весьма нервно. Что делать ? Да , думаю, хотя бьі картохи купить надо про запас
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Согласен. В экономике - надвигается большая Ж, с двумя буквами "ОО". Провалы во внешней политике уже привели к протестам. В итоге - плебсу нужно кинуть "косточку". А именно - "посадки". Со времен растерзания христиан диким зверями на аренах Рима - ничего не изменилось в философии плебса. "Хлеба и зрелищ", ну а если хлеба не хватает, то зрелища следует сделать, как можно более кровавыми.
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Пашинський тягне час, сидіти буде, бо справа очевидна. Але шліфувати граніт в Старих Бабанах не хоче, хоче відсидітися в комфортній камері СІЗО.
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