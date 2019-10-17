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 Политика Украины
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 Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия", - говорится в сообщении.

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Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ 01

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".  Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154384
 
 
 Топ комментарии
 
Политические репрессий..?
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і ТУТ зрада? Та ЩО Ж ЦЕ ТАКЕ (голосом Майкла Щура)
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- Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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Задерживали у нас многих, пошумели, пошумели, а потом отпускали.
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Точно. Так и было. Посмотрим, что новая власть будет делать. Но у Петрухи очко наверное сжалось... Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1313
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Да нет уважаемый.Гладковский-свынарчук не стрелочник,а важный свидетель.Так сказать "золотой ключик" к ларцу кощея Мальдивского.На панамского офшорника усю жизнь працював,много чого знае,и может с этим поделиться.Ну что бы срок ему скостили.Тогда ***** от тюрьмы не сбежать,даже заморские друззяки не помогут,и испанские виллы не спасут.Только Панама,только Панама.Ну может еще Гондурас?
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Звичайно, що репресій не потрібно. Але все повинно бути простіше: вчинив злочин ==>> сів за грати + віддав усе, що мав. Тоді одразу таких хитрожопих поменшає
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Как я понимаю, шариков, тут у тебя упор на все отнять и поделить?
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Это тут к чему? Фраза понравилась? Так она к данной ситуации абсолютно не относится. Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8135
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никак не может смириться пропагандист- реализатор картинок сайтов ДНР и РФ с потерей кормильца.
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Как я понимаю, зеленое говно зациклено на пете? Вообще все побоку, даже если бы овощь вернулся, главное пете отомстить, что оскоббил чувства люмпена, слетав на мальдивы в свой отпуск за свой счет?
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Скорее на оборот, шоколадное гауно зациклено на ЗЕ.
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Проблема в том, что шмаркля сейчас президент, и очень хочет здать нас *****. Так что да, очень зацикленны на том, чтобы не просрать страну ради быдла, которому за кусок масло хочеться лечь под рашку.
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да RT сейчас строго с г+г в унисон работет.
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ТЫ ОТКУДА ВЫЛЕЗЛА, СОЕВАЯ ДРЫСНЯ? ИЗ ЗАДНИЦЫ БОРОВА ПЕТИ ?
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Да, зеленое говно в дрысне должно разбираться.
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Пацаны провоцируют армию. Дурачки деревенские. "Посеявшие ветер - пожнут бурю" (С)
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мимо, методичку "щодо актуальних питань" еще не отправили тебе.
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Щас вся армия встанет на защиту Гладковского ))
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Ты просто по себе судишь. Что если кто то сейчас узеленского - то надо защищать. Пусть доказывают, что что то украл и садят. Просто мы видели уже обвинения от портнова, когда сказать нечего и ищут, ну хоть к чему то придраться.
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17.10.19 14:06 СБУ расследует махинации при заключении контрактов по производству снарядов 152/155 мм. Этой сделкой уже заинтересовалось ФБР, - Найем
Это уже не Портнов.
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який ти кумедний...
вже нові методички є... посил все на майдан... свинарчук - мученик!!! Пєтя місія!
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Щас, армия пойдет мородеров отбивать...
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Пацаны ипали армию последние пять лет. Теперь пришло время ответить за содеянное. Именно из-за таких свинарчуков, пашинских, турчиновых, аваковых, порошенков и т.п. гибли наши парни на передовой.
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Лахтинские тролли идут в спам.
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Я правильно понимаю, что 5 лет до этого армия все имела, была боеспособной - и стала а 5 лет хуже? Или это слишком сложно для зебилов?
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Ты уже стал посмешищем.
А началось все с курса доллара. Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2918
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Дыру в бюджете затыкают облигациями внутреннего займа под 14%.
Нарики отдаляют ломку, ширяясь без остановки.
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Це тобі кенгуру по секрету сказало? Які ж ви барбарискіни потворні.
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ужас! реванш пророссийских анти-свинских сил!
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А я попереджав пєтьо ботів... Не зліть нову владу... Так нє... Коли свинарчуків посадять, свинарчуки мученики...
Можете продовжувати кричати чому пєтя ще не втік... Думаю наслідки будуть ідентичні...
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Пока у нас никого не посадили. Причем подобные тебе при подобных задержаниях раньше кричали, что вот, это все показуха. И главное - что значяит не злить новую владу? давать спокойно этому говну сдавать украину *****?
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Молодий чоловік... Я з вами на бруденшафт не пив...
Хоча і правил поведінки, вчити, не маю наснаги...
Ніхто, нікого, нікому, не здає і не здасть...
А не злити означає: що порохоботи самі своїми криками в мас медіа про невинного свинарчука і месію пєтю ************ нову владу до реальних кримінальних справ...
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Сразу видно зебила. Слепая вера в шмарклю, несморя на постоянную ложь. Подыгрывание рашки. Но у подобного тебе говна это не вызывает вопросов.
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и так , с божьей помощью , доберемся до главсвыни петралексеича и сядут свыни в петушинный угол и поменяют позывной лолита на главпетух
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Скажи, ты настолько тупой, что веришь в кацапский фейк про лолиту? Или настолько говно, что зная, что кацапский фэйк -все равно используешь?
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верю, что бывший президент лолита, все его дела об этом говорят, он враг народа
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так иы еще и совковый ублюдок? Потому что даже термин враг народа - это именно от нквд-шных ублюдков. Что, очень скучаешь по тем временам?
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вот главсвыня и есть враг народа лолита, но скоро кликуху поменяют на главпетух
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и скоро ублюдочная лолита сядет на нары и с его диабетом там и сдохнет
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Товарищи, что ж это делается, фронтовику руки крутят! (с)
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Кто знает о махинациях гладковского может навариться на законе про обличителей коррупции. Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9005
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нууу, тут и петрлексеич заложить может и капейку наварить
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Не, основным выгодополучателем от злоупотребления гладковским есть петя. Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2063
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не тяжкая статья.. чепуха!
значит на Гладковского ничего серьезного нет..
скорее всего, его зацепили что бы тот поделился инфой на Пороха..
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От трёх до шести по этой статье.
Семь лет за умышленное убийство дают.
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зебилы беспощадно оргазмируют.
Ну шоб на майдан не выходили. а то ведь они начали шото подозревать
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Гладковский задержан /Гладковский против Коломойского что килька против акулы.Но Рябошапка не на цыганском факультете образованье получил а в университете Соломона. Коломойский на очереди.
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К сожалению по этой статье он 100% выйдет под залог.
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Черговий акт шоу для зебілів. Во ідіоти... Цікаво, що вони ще придумають, коли платіжки за опалення прийдуть? А, зебіли, чим то вам компенсують?
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Все на майдан.
НЕТ РЕПРЕССИЯМ. СВОБОДУ ПАТРИОТУ СВИНАРЧУКУ.
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Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более.-Налетай, шевелись, разбирай живопись, пропагандист ДНР и РФ.
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Клятий Порох. Здав свого поддєльника. Що ти робиш??? Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7971
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Лолиботы , все на Майдан ! Слава Свынарчукам Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2237
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Восстанавливать старую советскую боевую технику во время войны за счет запчастей , полученных контрабандой со стороны оккупантов - это сверх наглость по отношению к Кремлю. Такую наглость Москва не может простить. Такими методами, Украина и ядерное может получить.
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Сколько проедут танки на этих запчастях, полученных от ФСБ??? Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1222 Только упоротый порохобот может думать что ФСБ об этом не знало.
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У порохоботов цугцванг, и на майдан не попрешь за свинью натуральную позориться, и деньги сильно нужны.
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После оправдывания пашинского ты думаешь их сильно волнует за что позориться?)
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Следователи раскололи Пашинского и тот начал давать бесценные показания на Порошенко и других членов организованного преступного сообщества.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально. В частности предложение о сливе Пашинского поступало от жены экс-генерального прокурора Ирины Луценко.
После этого Пашинский начал сотрудничать со следствием по вопросам связанным исключительно с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Розенблатом, Кононенко, Грановским, Ириной Луценко, Мариной Порошенко, семьей Свинарчуков.
Пашинский рассказывает такие подробности, что у следователей волосы дыбом встают.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на собственный источник.
В частности Пашинский уверяет, что многие схемы придумывала лично жена Петра Порошенко Марина Порошенко и если следователи хотят выйти на Петра Порошенко, нужно копать под Марину Порошенко и ее ближайших родственников.
Также Пашинский обвинял членов преступной банды Петра Порошенко в том, что они прикрывались патриотизмом и делали очень страшные дела связанные с армией.
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В армию поставлялось только то, на чем можно было заработать. БТры поставлялись потому, что их реконструировали на заводе Богдан (ред. принадлежит Свинарчуку и Порошенко). Катера поставлялись потому, что они делались на заводе Порошенко Кузница на Рыбальском. Поставкой еды они занимались исключительно потому, что еду в армию поставляли фирмы с орбиты Рошен. Форму на сотен тысяч солдат шил завод связанный с родственниками Марины Порошенко. Они зарабатывали на всем и речь идет о миллиардах долларов. Все продавалось в армию гораздо дороже себестоимости. Дешевле было закупать в США чем на заводах Порошенко. Олигарх продавал армии все в 3-4 раза дороже себестоимости.

По словам Пашинского, у Луценко можно было купить любое уголовное дело, как на троещинском рынке. Пашинский уверяет, что Луценко продал большую часть дел Майдана связанные экс-регионалами.Примечательно, что показания слитого ранее помощника Луценко Юрия Грымчака очень сходятся с показаниями Пашинского. Они оба называют одни и те же фамилии, которые пришли с Майдана и не поняли, что Майдан это не бизнес, что люди это не пешки и что война это не огромные перспективы.
А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко.
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