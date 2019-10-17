 Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны.
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Автор - Лалала Лалалала 6478e8b9
Это уже не Портнов.
вже нові методички є... посил все на майдан... свинарчук - мученик!!! Пєтя місія!
17.10.19 14:06 СБУ расследует махинации при заключении контрактов по производству снарядов 152/155 мм. Этой сделкой уже заинтересовалось ФБР, - Найем
А началось все с курса доллара.
Нарики отдаляют ломку, ширяясь без остановки.
Можете продовжувати кричати чому пєтя ще не втік... Думаю наслідки будуть ідентичні...
Хоча і правил поведінки, вчити, не маю наснаги...
Ніхто, нікого, нікому, не здає і не здасть...
А не злити означає: що порохоботи самі своїми криками в мас медіа про невинного свинарчука і месію пєтю ************ нову владу до реальних кримінальних справ...
значит на Гладковского ничего серьезного нет..
скорее всего, его зацепили что бы тот поделился инфой на Пороха..
Семь лет за умышленное убийство дают.
Ну шоб на майдан не выходили. а то ведь они начали шото подозревать
НЕТ РЕПРЕССИЯМ. СВОБОДУ ПАТРИОТУ СВИНАРЧУКУ.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально. В частности предложение о сливе Пашинского поступало от жены экс-генерального прокурора Ирины Луценко.
После этого Пашинский начал сотрудничать со следствием по вопросам связанным исключительно с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Розенблатом, Кононенко, Грановским, Ириной Луценко, Мариной Порошенко, семьей Свинарчуков.
Пашинский рассказывает такие подробности, что у следователей волосы дыбом встают.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на собственный источник.
В частности Пашинский уверяет, что многие схемы придумывала лично жена Петра Порошенко Марина Порошенко и если следователи хотят выйти на Петра Порошенко, нужно копать под Марину Порошенко и ее ближайших родственников.
Также Пашинский обвинял членов преступной банды Петра Порошенко в том, что они прикрывались патриотизмом и делали очень страшные дела связанные с армией.
По словам Пашинского, у Луценко можно было купить любое уголовное дело, как на троещинском рынке. Пашинский уверяет, что Луценко продал большую часть дел Майдана связанные экс-регионалами.Примечательно, что показания слитого ранее помощника Луценко Юрия Грымчака очень сходятся с показаниями Пашинского. Они оба называют одни и те же фамилии, которые пришли с Майдана и не поняли, что Майдан это не бизнес, что люди это не пешки и что война это не огромные перспективы.
А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко.