 У Украины есть три месяца на обжалование решения ЕСПЧ, обязавшего выплатить компенсации 5 люстрированным экс-чиновникам, - Лищина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У Государства Украина есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал он, комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

Лищина подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца.

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"Правительство будет принимать решение по данному вопросу (целесообразности подачи жалобы в Большую палату. – Ред.)", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Как сообщалось, ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда.

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.