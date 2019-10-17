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 Политика Украины
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 У Украины есть три месяца на обжалование решения ЕСПЧ, обязавшего выплатить компенсации 5 люстрированным экс-чиновникам, - Лищина

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам пяти бывших украинских чиновников относительно закона о люстрации еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У Государства Украина есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал он, комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

Лищина подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца.

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"Правительство будет принимать решение по данному вопросу (целесообразности подачи жалобы в Большую палату. – Ред.)", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Как сообщалось, ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. 

Напомним, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу. В соответствии с законом, меры по люстрации применяются к высшим чиновникам, занимавшим должности во время режима Викторая Януковича. Согласно закону вводится запрет на занятие государственных должностей в течение 10 лет лицами, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком более 1 года занимали высокопоставленные должности. Аналогичный запрет действует в отношении лиц, занимавших вышеперечисленные должности меньше 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не уволенных по собственному желанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3154383
 
 
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Кто там хотел все реформировать ничего не меняч?
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Добавят еще выплаты за три месяца и выплатят.
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Теперь пойдет вал исков.... Необходимо в новом бюджете выделить строку - выплаты жертвам "люстрации"....
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Быть чиновником, не преступление. Если эти пятеро выиграют, то им должны выплатить зарплату со дня люстрации, и компенсацию. Но главное, это будет прецедент, и десятки тысяч исков, а может и восстановление в должности.
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Не может восстановление в должности, а будет именно восстановление, не для того они иск подавали, чтобы получить только компенсацию
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