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 Политика Украины
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 СБУ расследует махинации при заключении контрактов по производству снарядов 152/155 мм. Этой сделкой уже заинтересовалось ФБР, - Найем

СБУ проводить расследование относительно контракта холдинга "Артема" (входит в "Укроборонпром") и Государственным предприятием "Український центр "Безпека" с американской компанией "Gray Fox Logistics" на поставки оборудования для производства снарядов 152/155 мм. Фигурантами дела являются бывший заместитель Министерства экономики Украины и директор Государственного предприятия "Український центр "Безпека"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Невеселая шпионская история, которой уже можно поделиться. В августе 2015 года с территории Российской Федерации в Украину прибыл некий гражданин США, назовем его Чарльз. Американец из России оказался очень любопытным парнем и почему-то активно интересовался планами поставок оружия и боеприпасов в Вооруженные силы Украины. В течение короткого времени он установил плотный контакт с украинскими чиновниками и выяснил, что ВСУ остро нуждается в серийном производстве и поставках снарядов 152/155 мм", - рассказал он.

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"Американец предложил свою помощь, и вскоре между одним из предприятий Концерна "Укрборонпром" - холдингом "Артема" и Государственным предприятием "Український центр "Безпека" был заключен контракт с грифом "секретно" на закупку необходимого оборудования. ГП "Безпека" обеспечивала финансирование и определяла поставщика соответствующей линии, а "Артема" - ее установку и подготовку производства снарядов. Оборудование было решено купить у некой американской компании "Gray Fox Logistics", появление которой в этой схеме до сих пор остается загадкой. Получив половину суммы контракта, компания сначала выставили новые, невыгодные украинской стороне условия поставок, а потом и вовсе перестали выходить на связь", - добавил экс-нардеп.

"В результате контракт не выполнен, оборудование не поставлено, а выполнение гособоронзаказа по производству снарядов оказалось на грани срыва", - констатировал Наейм.

"Утешительная новость в том, что этой сделкой и непосредственно компанией "Gray Fox Logistics" уже заинтересовались сотрудники Службы безопасности Украины и Федеральное бюро расследований США. Согласно официальным данным реестра судебных решений, расследование проводит главное следственное управление Службы безопасности Украины по факту нанесения ущерба обороноспособности и экономической безопасности Украины. Фигурантами дела являются бывший заместитель Министерства экономики Украины и директор Государственного предприятия "Український центр "Безпека", - рассказал он.

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"На данный момент решением Шевченковского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство следователей СБУ о проведении почерковедческой экспертизы вышеуказанного контракта. Тем временем Концерн "Укроборонпром" делает все возможное, чтобы программа подготовки серийного производства нарядов, пусть и с отсрочкой, все же была выполнена. Сейчас между Концерном и новым руководством Министерства экономики проводятся соответствующие консультации. Подчеркну, что вся эта информация уже не является секретной. С соответствующим решением суда и фабулой дела можно ознакомиться тут", - резюмировал Найем.

СБУ расследует махинации при заключении контрактов по производству снарядов 152/155 мм. Этой сделкой уже заинтересовалось ФБР, - Найем 01
СБУ расследует махинации при заключении контрактов по производству снарядов 152/155 мм. Этой сделкой уже заинтересовалось ФБР, - Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154381
 
 
 Топ комментарии
 
отличная новость, задержан гладковский в аэропорту, подгорали яца, хотел смыться, вот тк и подберемся к его патрону свыне алексеевичу и подут кумы на нары
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Це добре, а де нове дихання справ Богатирьової, Бойка та ін? Чи це панство в одному возику з зеленою командою?
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отличная новость, задержан гладковский в аэропорту, подгорали яца, хотел смыться, вот тк и подберемся к его патрону свыне алексеевичу и подут кумы на нары
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Если это не "утка",то за такую новость и пол литра "раздавить" не жаль.Надо подождать вечерних новостей.Печень то не железная.А то вдруг отпустят,как частенько у нас бывает,или шуткой окажется.
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погугли, весь интернет и все каналы уже говорят и пишут о задержании подсвинка гладковского
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Вова.Новость отличная.Если не "утка",то понятно почему твой коммент в спам попал.Порохоботам эта новость,что ******** в одном месте.Гладковский главный свидетель во всех Пэциных оборутках в Укроборонпроме.
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Похоже новость "железная".Придется сегодня печень "садить".
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Не понял.А где коммент про арест Гладковского?Почему в спаме?Или кто то пошутил,или порохоботы балуются?
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погугли- уже весь интернет об той новости говорит
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К х.ю ты подберешся и посмокчеш и зе не забудь.
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смоктать будут свыни с главной свыней в петушинном углу и позывной лолита поменяют на петушок
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Порохоботы вжэ зашкворчалы,що смалэць на сковороди.Ляпота.
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а лучше позывной лолита поменять на главпетух
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Если бы там было доказано хищение хотя бы копейки - уже давно арестовали бы. А значит нет вообще ничего...
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канешна, святые свыни и его задержали, чтобы написать икону- святые свыни
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Це добре, а де нове дихання справ Богатирьової, Бойка та ін? Чи це панство в одному возику з зеленою командою?
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будем надеяться , что все твари получат заслуженное наказание, и главная мразь и мародер свыня алексеевич
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Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко... а притянул Бровченко на посаду за министра экономики, гражданин Литвы Айварас Абромовичус.. нынешний глава "укрОборонПрома"..

Нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус находился на должности министра экономического развития и торговли в период 2 декабря 2014 года - 14 апреля 2016 года. В этот период в МЭРТ и прочие органы государственной власти, отвечающие за проблемы национальной безопасности, по его инициативе были привлечены большое количество иностранных граждан.
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Отмазки не прокатят.Дэ снаряды дефицитные?За Пэциных пять лет шесть арсеналов тю-тю,а гроши что на снаряды из бюджета взяты были из пенсий и зарплат людей простых ,разокрали.Вот это я понимаю "армию поднял".За такое ,да еще и во время войны,убивать мало.
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Очень информативная статья. О каких датах идёт речь?
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Прочел злобно-злорадные высказывания про "барыгу из шакалада" который "все украл" и не сделал снаряды , за то ваш теперяшний ЗЕсцарь не то что снаряды не делеает - он просто всю страну в мокшанский сортир спустить собирается - а вы ЗЕбиллы радуетесь.
Так кто свинья - тот кто любит шоколад или те кто любит воньючие аднанаротные скрепы и клозеты типа "сортир" с дыркой в земле та обмазанными говном стенами с надписями типа "Путин призидент МИРА!"
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