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 Политика Украины
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Все про:ВР (23839) Зеленский (3373) ГБР (635)

 Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского об изменении статуса ГБР

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №2116 об изменении статуса Государственного бюро расследований с центрального органа исполнительной власти в правоохранительный орган.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 263 депутата.

Согласно действующему закону, ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Законопроектом №2116 предлагают изменить статус бюро на государственный правоохранительный орган.

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Законопроект изменяет порядок утверждения структуры ГБР и образования территориальных управлений. Кроме того, предполагается, что предельную численность ГБР будет определять Кабинет Министров Украины по представлению директора бюро. На сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР определена непосредственно Законом Украины "О Государственном бюро расследований" и составляет 1500 человек.

Также законопроект уточняет порядок назначения директора Государственного бюро расследований и его полномочия, нормирует основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.

В то же время Рада не поддержала альтернативный законопроект народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой №2116-1.

Она отметила с трибуны парламента, что президентский законопроект предоставляет "очень большие полномочия" для старого руководства ГБР и предлагает оставить в должности нынешнего руководителя Романа Трубу. Также, по словам Устиновой, президентский законопроект поможет заводить людей в ГБР без конкурса. Нардеп отметила, что вместо этого своим альтернативным законопроектом предложила уволить все руководство бюро и провести прозрачный конкурс.

Источник: https://censor.net.ua/n3154380
 
   
 Топ комментарии
 
Пока в ГБР сидит с ногами Портнов, давайте статусы и названия, какие хотите, но работать оно будет только на Портнова и рыгов.
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Вы когда делом займёсь, юрызды ? Вы дороги ремонтировать собираетесь ?
План реиндустриализации страны есть ? Где его можно увидеть ?
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Омелян даже карту давал: отремонтированы 7000 км.
Но, лахтинский лапоть, ты не забыл часом что Омелян больше не министр ?
Я спрашиваю КоЗеманду: что уже сделано, кроме прогулки на самокате по кабинету ?
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Вы когда делом займёсь, юрызды ? Вы дороги ремонтировать собираетесь ?
План реиндустриализации страны есть ? Где его можно увидеть ?
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Дороги ремонтируются, васек иностранный. Хотя тебе оттуда не видно, конечно, но ты вдруг решил, что не ремонтируются.
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Омелян даже карту давал: отремонтированы 7000 км.
Но, лахтинский лапоть, ты не забыл часом что Омелян больше не министр ?
Я спрашиваю КоЗеманду: что уже сделано, кроме прогулки на самокате по кабинету ?
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яке твое свиняче діло, чмо з-за поребрику, що у нас в Україні відбуваеться?
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хрюкай на своїх австралійських сайтах, "патріот" запоребриковий. а тут якось без твоєї свинячої харі обійдемося
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Пока в ГБР сидит с ногами Портнов, давайте статусы и названия, какие хотите, но работать оно будет только на Портнова и рыгов.
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какой вездесущий Портнов, ну, буквально, везде он!
Правильно говорят - у страха глаза велики, соевым уже везде Портнов мерещится...Под кроватью его у себя еще не обнаружили?
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Ты реже бухай запоями.
Тогда может успеешь узнать о связи Труба-Портнов.
Может даже узнаешь, что Труба возглавляет ГБР.
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вижу, тема запоев тебе близка. Но не суди других по себе.
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гбр кацапско-портновская помойка
которая будет ликвидирована. дело времени.
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так пэдра ж его создавал. Еще гордился сильно... Рада підтримала в першому читанні законопроєкт Зеленського про зміну статусу ДБР - Цензор.НЕТ 2313
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Займаються різною фігнею, а не тим чим потрібно.
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Так шо? Безвиз всё? Жаль, такая хорошая и удобная штука была. Ну бубочке виднее, игарьвалеричу челядь на 5к гривен на заводах нужна
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