 Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского об изменении статуса ГБР

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 263 депутата.

Согласно действующему закону, ГБР является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Законопроектом №2116 предлагают изменить статус бюро на государственный правоохранительный орган.

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Законопроект изменяет порядок утверждения структуры ГБР и образования территориальных управлений. Кроме того, предполагается, что предельную численность ГБР будет определять Кабинет Министров Украины по представлению директора бюро. На сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР определена непосредственно Законом Украины "О Государственном бюро расследований" и составляет 1500 человек.

Также законопроект уточняет порядок назначения директора Государственного бюро расследований и его полномочия, нормирует основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.

В то же время Рада не поддержала альтернативный законопроект народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой №2116-1.

Она отметила с трибуны парламента, что президентский законопроект предоставляет "очень большие полномочия" для старого руководства ГБР и предлагает оставить в должности нынешнего руководителя Романа Трубу. Также, по словам Устиновой, президентский законопроект поможет заводить людей в ГБР без конкурса. Нардеп отметила, что вместо этого своим альтернативным законопроектом предложила уволить все руководство бюро и провести прозрачный конкурс.