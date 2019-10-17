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Все про:СБУ (13924) ГБР (635) Баканов Иван (66)

 Баканов передал в ГБР материалы внутренней проверки сотрудников СБУ: "Все должны осознать неотвратимость наказания и равенство перед законом"

Служба безопасности Украины передала Госбюро расследований результаты внутренней проверки относительно возможного давления сотрудников спецслужбы на бизнес и незаконного уничтожения вещдоков.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ со ссылкой на заявление главы ведомства Ивана Баканова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом", - отметил Баканов.

Так, установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований.

В Национальное агентство предотвращения коррупции переданы материалы против двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству.

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В СБУ также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР.

Всего в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 человек приняты меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных, находятся под следствием.

Источник: https://censor.net.ua/n3154378
 
   
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ЧИСТЫЕ РУКИ ТАК ЧИСТЫЕ РУКИ.А то последние десятилетия они сильно испачкались.,да и иуд там развелось судя по Крыму и Донбассу
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Пример для подражания:

Какая вопиющая нетолерантность!
ШОК: В Англии не уважают людей с нетрадиционной транспортной ориентацией.
Пассажиры пригородного метро Лондона отметелили экоактивистов, залезших на крышу поезда и пытавшихся заблокировать движение поездов в час пик.
ссылка на ютуб
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Баканов, тв не оТуел, передавать данные на сотрудников спецслужбы в правоохранительные органы. Ну давай еще всю категоию 1, 2 (негласный аппарат) передай.
Идиот тупорылый.
Разбирайся с "К" и ВКЗЕ. БАРАН!!!
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