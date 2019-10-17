 Россия отправила на оккупированный Донбасс 87-й "гумконвой", состоящий из 36 грузовиков, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", - сообщил Демченко.
По его словам, в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.
Кроме того, загруженность транспортных средств составила около 70%, сообщил пресс-секретарь.
Как известно, начиная с 2014 года, начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".
Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.
В то же время МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".
потому шо "гениальный геополитик" тут все углы пометил...
Вера в Путина
Во время визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к соблюдению договоренностей с Украиной, заявил, что стремление к миру "есть у всех сторон". Обстрелы украинских позиций при этом не прекращались, люди гибли, в Москве члены Совета Федерации пугали украинцев вечной войной, а главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин вообще призвал к демонтажу Украинского государства, невольно выдав подлинные планы Кремля.
Но Зеленский продолжает верить в миролюбие "всех сторон". И в необходимость своей встречи с Владимиром Путиным, целесообразность которой он не может объяснить. Он говорит о нужности этой встречи буквально с первого дня своего избрания на пост президента, он объясняет необходимостью ее добиться выполнение путинских условий - в том числе подписание формулы Штайнмайера украинской делегацией на переговорах в Минске. Во время многочасовой встречи с журналистами Зеленский не скрывал, что хотел бы двусторонней встречи с Путиным, даже и без нормандского формата - но все против.
Это желание увидеться и "порешать вопросы" не имеет под собой никакой рациональной основы - потому что Зеленский не может не замечать, как Путин использует его желание встретиться, как ставит условие за условием, как сознательно провоцирует дестабилизацию в Украине, нарастание протестов, ослабление позиций власти и ее возможный крах. Как продолжает "проявлять миролюбие", обстреливая и убивая.
Это просто вера. Вера в Путина.
Вера в то, что если ему сказать о "плохих боярах" и пообещать больше не обижать, все сразу прекратится. И война, и обстрелы, и убийства. Обычная вера маленького человека в доброго царя. Вера, которой больны миллионы россиян. Вера, которой больны миллионы соотечественников Владимира Зеленского. Вера, которой болен сам Владимир Зеленский - потому что можно избрать маленького человека президентом, но никакая народная поддержка не сделает его большим. Для большого президента нужны большие люди. Люди, которые не верят в царей.
Но в этой вере есть и рациональное зерно. Зеленский не может перестать верить в свою встречу с Путиным, потому что стал президентом с обещаниями прекратить войну. С объяснениями, что лучший способ ее прекращения - "просто перестать стрелять". С уверенностью, что война за свободу и независимость страны, которую он считает своей родиной, происходит не потому, что эту свободу защищают, а потому, что на войне обогащаются.
Если он скажет - самому себе и гражданам - простую правду о том, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что в продолжении войны был виновен вовсе не Порошенко, что "перестать стрелять" можно только с украинской стороны и тогда погибнет еще больше украинцев, - то получится, что он с самого начала лгал. Лгал самому себе. Лгал соотечественникам - всем, кто, может быть, наивно верил и надеялся. Лгал всем, кто еще продолжает верить в Путина.
Человек вряд ли может жить с грузом такой ответственности за собственную ложь - тем более человек, который никогда не был политиком. Тем более маленький человек, который из-за нелепого совпадения обстоятельств и расчетов стал во главе большого истекающего кровью государства.
Поэтому Владимир Зеленский будет продолжать верить. И надеяться на встречу с Путиным.
Виталий Портников