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 Россия отправила на оккупированный Донбасс 87-й "гумконвой", состоящий из 36 грузовиков, - Госпогранслужба

Через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 6:50 до 7:55 в четверг, 17 октября, на территорию Украины проследовал из России так называемый гумконвой. Две колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа смогла осмотреть только визуально, без выполнения контрольных функций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого гуманитарного конвоя. По счету это уже восемьдесят седьмой. Поскольку перемещение так называемого гумконвоя происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Всего с 6:50 до 7:55 17 октября через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовали две колонны так называемого гумконвоя в составе 36 грузовых автомобилей", - сообщил Демченко.

По его словам, в грузовиках якобы перевозили детские продуктовые наборы. Однако учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.

Кроме того, загруженность транспортных средств составила около 70%, сообщил пресс-секретарь.

Как известно, начиная с 2014 года, начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

В то же время МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Источник: https://censor.net.ua/n3154377
 
 
 Топ комментарии
 
Шел 6-й год войны а *украинские* журналисты до сих пор вторжение вражеских войск называют гумконвоем. А на Западе так и читают и не могут понять чем Украина не довольна если рашка кормит Украину каждый день гуманитаркой.
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Еще даунбасятам взрывной "тушенки" подогнали. Ждем новых фейерверков, желательно в самом Донецке или Луганске.
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к разведению готовятся - разводят ЗЕ-дурачков по-полной
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и не надейся, агент кацапский. Посмотрим кто кого
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отлезь, гн*ида (с) скотинка зелеботовская. за ваші витівки ідіотські українцям доведеться кров'ю платити
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т.е. кацапы 87 раз своими говноконвоями нарушили государственную границу Украины.
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Шел 6-й год войны а *украинские* журналисты до сих пор вторжение вражеских войск называют гумконвоем. А на Западе так и читают и не могут понять чем Украина не довольна если рашка кормит Украину каждый день гуманитаркой.
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На Западе вообще нет новостей про Украину, а гумкомвоям тем более нет места в новостях. У вас много новостей из соседних стран показывают?
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неправда, последние пару месяцев в US тока за монику и трещат,
потому шо "гениальный геополитик" тут все углы пометил...
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Ну это из-за тёрок Трампа, а про войну то совсем нет новостей. Я вообще-то живу в Германии, просто на три дня пришлось переехать в Штаты. Так вот, тут новостей связанных с Украиной нет. Последние были про обмен пленными и всё опять тишина.
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согласен, война не освещается совсем и похоже тоже из-за терок трампа, но уже с ******.
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Для гаагского трибунала и для ООН даже первый *гумконвой* означал бы доказанное вторжение росийских войск в Украину. У нас же настолько то ли терпилы то ли предатели во власти что вообще не обращают внимания на колоны входящей вражеской техники в Украину. Зато на бабок с сигаретами целые облавы с вертолетами и броневиками проводят.
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В.Портников

Вера в Путина
Во время визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к соблюдению договоренностей с Украиной, заявил, что стремление к миру "есть у всех сторон". Обстрелы украинских позиций при этом не прекращались, люди гибли, в Москве члены Совета Федерации пугали украинцев вечной войной, а главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин вообще призвал к демонтажу Украинского государства, невольно выдав подлинные планы Кремля.

Но Зеленский продолжает верить в миролюбие "всех сторон". И в необходимость своей встречи с Владимиром Путиным, целесообразность которой он не может объяснить. Он говорит о нужности этой встречи буквально с первого дня своего избрания на пост президента, он объясняет необходимостью ее добиться выполнение путинских условий - в том числе подписание формулы Штайнмайера украинской делегацией на переговорах в Минске. Во время многочасовой встречи с журналистами Зеленский не скрывал, что хотел бы двусторонней встречи с Путиным, даже и без нормандского формата - но все против.

Это желание увидеться и "порешать вопросы" не имеет под собой никакой рациональной основы - потому что Зеленский не может не замечать, как Путин использует его желание встретиться, как ставит условие за условием, как сознательно провоцирует дестабилизацию в Украине, нарастание протестов, ослабление позиций власти и ее возможный крах. Как продолжает "проявлять миролюбие", обстреливая и убивая.

Это просто вера. Вера в Путина.
Вера в то, что если ему сказать о "плохих боярах" и пообещать больше не обижать, все сразу прекратится. И война, и обстрелы, и убийства. Обычная вера маленького человека в доброго царя. Вера, которой больны миллионы россиян. Вера, которой больны миллионы соотечественников Владимира Зеленского. Вера, которой болен сам Владимир Зеленский - потому что можно избрать маленького человека президентом, но никакая народная поддержка не сделает его большим. Для большого президента нужны большие люди. Люди, которые не верят в царей.

Но в этой вере есть и рациональное зерно. Зеленский не может перестать верить в свою встречу с Путиным, потому что стал президентом с обещаниями прекратить войну. С объяснениями, что лучший способ ее прекращения - "просто перестать стрелять". С уверенностью, что война за свободу и независимость страны, которую он считает своей родиной, происходит не потому, что эту свободу защищают, а потому, что на войне обогащаются.

Если он скажет - самому себе и гражданам - простую правду о том, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что в продолжении войны был виновен вовсе не Порошенко, что "перестать стрелять" можно только с украинской стороны и тогда погибнет еще больше украинцев, - то получится, что он с самого начала лгал. Лгал самому себе. Лгал соотечественникам - всем, кто, может быть, наивно верил и надеялся. Лгал всем, кто еще продолжает верить в Путина.

Человек вряд ли может жить с грузом такой ответственности за собственную ложь - тем более человек, который никогда не был политиком. Тем более маленький человек, который из-за нелепого совпадения обстоятельств и расчетов стал во главе большого истекающего кровью государства.

Поэтому Владимир Зеленский будет продолжать верить. И надеяться на встречу с Путиным.

Виталий Портников
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Это да.Нужно прямо говорить про незаконное вторжение 87 российского конвоя на нашу территорию,а не стыдливо брать в скобки слово "гумконвой"
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87 Г.конвоев уже и ни разу не привело по нему "неизвестно" откуда снаряд, ракета. 70% загруз км говорит только об одном, груз тяжёлый и не продукты.
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Та расхирячити цей гавноконвой з арти, та й не думати що там за зброя схована...
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