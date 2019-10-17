 Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ.
"112-Украина" также сообщил о задержании Гладковского и опубликовал фото.
"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало НАБУ", - говорится в сообщении.
Позже агенство "Интерфакс-Украина" сообщило, что в НАБУ подтвердили задержание: Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Как сообщает Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры. Само задержание произошло в ресторане Kidev, вместе с ним был его сын Игорь, который фигурировал в журналистском расследовании о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам.
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Если это все, что на него есть, то НАБУ и ГБР пора собирать деньги на международные суды.
Спи спокойно.
поки що затримати не мають права.
ему просто не дадут убежать из страны
забьют палками простые граждане
колись
А ПОКИ ЩО...
ЗАРАЗ..
От блаЗЄнота
на что-то серьезное наверно доказательств нет.
где, кто и когда крал миллиарды, про которые рассказывают диванные эксперты, хз.
будут садить не по коррупции, а по превышению полномочий, ну или за хулиганку, как пашинского.
МОКРА СПРАВА,
"Житомирські ласощі".Викрадення і вбивство адвоката тоді конкурента злочинним угрупуванням.
От этого зависит судьба страны. Вся страна затаив дыхание наблюдает.
И вот я думал, ломал голову - что же Зелень придумает чтобы отвлечь внимание? Нужно вбросить какую-то жвачку для биомассы.
Жопа инстаграмщицы на фоне моста в Днепре не катит, мелко. Обругать очередного "розбийныка" - тоже как-то мелковато.
А тут вон оно что - мифический "свинарчук" задержан, сейчас все кинутся активно эот обсуждать и суд может спокойно продолжать с Приватом
А то что этого персонажа отпустят т.к. дело чисто политическое и состава преступления нет - готов поспорить с олюбым зебилом на бутылку Хеннесси.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально. В частности предложение о сливе Пашинского поступало от жены экс-генерального прокурора Ирины Луценко.
После этого Пашинский начал сотрудничать со следствием по вопросам связанным исключительно с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Розенблатом, Кононенко, Грановским, Ириной Луценко, Мариной Порошенко, семьей Свинарчуков.
Пашинский рассказывает такие подробности, что у следователей волосы дыбом встают.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на собственный источник.
В частности Пашинский уверяет, что многие схемы придумывала лично жена Петра Порошенко Марина Порошенко и если следователи хотят выйти на Петра Порошенко, нужно копать под Марину Порошенко и ее ближайших родственников.
Также Пашинский обвинял членов преступной банды Петра Порошенко в том, что они прикрывались патриотизмом и делали очень страшные дела связанные с армией.
По словам Пашинского, у Луценко можно было купить любое уголовное дело, как на троещинском рынке. Пашинский уверяет, что Луценко продал большую часть дел Майдана связанные экс-регионалами.Примечательно, что показания слитого ранее помощника Луценко Юрия Грымчака очень сходятся с показаниями Пашинского. Они оба называют одни и те же фамилии, которые пришли с Майдана и не поняли, что Майдан это не бизнес, что люди это не пешки и что война это не огромные перспективы.
А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко.