 Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ.

"112-Украина" также сообщил о задержании Гладковского и опубликовал фото.

"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало НАБУ", - говорится в сообщении.





Позже агенство "Интерфакс-Украина" сообщило, что в НАБУ подтвердили задержание: Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры. Само задержание произошло в ресторане Kidev, вместе с ним был его сын Игорь, который фигурировал в журналистском расследовании о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.