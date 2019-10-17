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 Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. ФОТО

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при выехать за территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ.

"112-Украина" также сообщил о задержании Гладковского и опубликовал фото.

"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало НАБУ", - говорится в сообщении.

Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны 01
Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны 02

Позже агенство "Интерфакс-Украина" сообщило, что в НАБУ подтвердили задержание: Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры. Само задержание произошло в ресторане Kidev, вместе с ним был его сын Игорь, который фигурировал в журналистском расследовании о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154376
 
   
 Топ комментарии
 
Щас порохобіты закатят истерику!
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Как так??? Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2553 Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2553Ценный реформатор времен ПараШи,явно репрессии Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 3628
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Грымчак Пашинский Дубневич теперь Свинарчук

Шмаркля забирает лучших 😭
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команда журналистских расследований

Если это все, что на него есть, то НАБУ и ГБР пора собирать деньги на международные суды. Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны - Цензор.НЕТ 3693
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Конечно всё и больше ничего.
Спи спокойно. Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны - Цензор.НЕТ 3932
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А сынка арестовали? тоже мразота та еще, стоит только на его дворец глянуть.
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Наверное, стрелял в ногу вместе с Пашинским...
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та поменяет фамилиё на девичье - свынарчук, и скажет, шо он не причём. то фсё поклёп ))
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Не забудь дать кусочек.Я имею ввиду кусочек сала от свынарчука.Только чур с прорезью.Рвать как говорится надо аккуратно,но метко.
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а где это кум юцик....ещё учит английский,вместе с гонтаревой.?

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Пленки Онищенко где, и тишина на выборах и до сейчас.
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Уп-с, вот это поворот. Надо срочно закрепить за его домом дежурство пожарников, а то не дай бог сгорит, начнет вопить о политическом преследовании.
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Лолиботы , вы ж тут все волали , шо Свиначуки теперь в команде Зе ... Шо , знов збрехали ? Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 929
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Да он к шмаре своей летел в Испанию , тут ему бояться нечего , никто их трогать не будет.
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Я чекаю , коли в нього майно отжимать почнуть . Це для мене буде велике свято .
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отравился конфеткой Рошен и испытываешь личную неприязнь ?
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Так он просто отобедать хотел, а ему побег шьют.
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Іспанія.
поки що затримати не мають права.
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и за свынарчука взялись. до ********* полшага.
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ты за клоуна больше переживай
ему просто не дадут убежать из страны
забьют палками простые граждане
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эти самые простые граждане ********* пока забить палками имеют желание, а как будет с зе - время покажет.
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То есть его поймали за спекуляцию, как в совке, я правильно понял?
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А що заважає? У блаЗЄнського ж повна монополія на владу. C'mon!
От блаЗЄнота Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 656
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Нічого не заважає. Гладковського теж не в перший день президенства Зеленського затримали. Я впевнений, що зараз збираються докази проти Порошенка, щоб напевно, щоб не було так, що затримали, а потім вибачились і відпустили. З часом всіх ваших лідерів пересаджають.
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Так а где соя с криками о репрессиях? Никого на ветке.))
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вони готують партизанські загони ))))))))))
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походу будут такие дела по которым садили луценко и тимошенко.
на что-то серьезное наверно доказательств нет.
где, кто и когда крал миллиарды, про которые рассказывают диванные эксперты, хз.
будут садить не по коррупции, а по превышению полномочий, ну или за хулиганку, как пашинского.
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приймуть новий закон про спецнарсуд с присяжними засідателями ...та вперід..з повною конфіскацією..
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питання підсудних до суддів (типу чомуви) не вважаються процесуально допустимими.. Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни - Цензор.НЕТ 3413
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а шо ж Поця п'ять років чекав, часу не вистачило?
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Оформіть ваші питання належним чином, і пошліть в офіс президента Зеленського.
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все таки дочекаємось судових рішень щодо постмайданних дегенератів Порошенко...
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Одна справа,яку може замовчати Пашинський щодо Порошенко.

МОКРА СПРАВА,
"Житомирські ласощі".Викрадення і вбивство адвоката тоді конкурента злочинним угрупуванням.
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"Гладновский эффективный менеджер" 73%(с)
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Главное дело в стране сегодня - Приват.
От этого зависит судьба страны. Вся страна затаив дыхание наблюдает.
И вот я думал, ломал голову - что же Зелень придумает чтобы отвлечь внимание? Нужно вбросить какую-то жвачку для биомассы.
Жопа инстаграмщицы на фоне моста в Днепре не катит, мелко. Обругать очередного "розбийныка" - тоже как-то мелковато.
А тут вон оно что - мифический "свинарчук" задержан, сейчас все кинутся активно эот обсуждать и суд может спокойно продолжать с Приватом
А то что этого персонажа отпустят т.к. дело чисто политическое и состава преступления нет - готов поспорить с олюбым зебилом на бутылку Хеннесси.
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поки що Суддя ГоспСуду справу відклала... тому можна зайнятись Свинарчуком і дубневичем...)
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Следователи раскололи Пашинского и тот начал давать бесценные показания на Порошенко и других членов организованного преступного сообщества.
Пашинскому предоставили все доказательства того, что члены группировки его слили специально. В частности предложение о сливе Пашинского поступало от жены экс-генерального прокурора Ирины Луценко.
После этого Пашинский начал сотрудничать со следствием по вопросам связанным исключительно с Петром Порошенко, Юрием Луценко, Розенблатом, Кононенко, Грановским, Ириной Луценко, Мариной Порошенко, семьей Свинарчуков.
Пашинский рассказывает такие подробности, что у следователей волосы дыбом встают.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на собственный источник.
В частности Пашинский уверяет, что многие схемы придумывала лично жена Петра Порошенко Марина Порошенко и если следователи хотят выйти на Петра Порошенко, нужно копать под Марину Порошенко и ее ближайших родственников.
Также Пашинский обвинял членов преступной банды Петра Порошенко в том, что они прикрывались патриотизмом и делали очень страшные дела связанные с армией.
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В армию поставлялось только то, на чем можно было заработать. БТры поставлялись потому, что их реконструировали на заводе Богдан (ред. принадлежит Свинарчуку и Порошенко). Катера поставлялись потому, что они делались на заводе Порошенко Кузница на Рыбальском. Поставкой еды они занимались исключительно потому, что еду в армию поставляли фирмы с орбиты Рошен. Форму на сотен тысяч солдат шил завод связанный с родственниками Марины Порошенко. Они зарабатывали на всем и речь идет о миллиардах долларов. Все продавалось в армию гораздо дороже себестоимости. Дешевле было закупать в США чем на заводах Порошенко. Олигарх продавал армии все в 3-4 раза дороже себестоимости.

По словам Пашинского, у Луценко можно было купить любое уголовное дело, как на троещинском рынке. Пашинский уверяет, что Луценко продал большую часть дел Майдана связанные экс-регионалами.Примечательно, что показания слитого ранее помощника Луценко Юрия Грымчака очень сходятся с показаниями Пашинского. Они оба называют одни и те же фамилии, которые пришли с Майдана и не поняли, что Майдан это не бизнес, что люди это не пешки и что война это не огромные перспективы.
А именно так и думали полностью отмороженные члены банды во главе с Порошенко.
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Які успіхи у ЗЕ? Невже тарифи знизив на опалення? Ціни на харчі вже вище ніж в Польші.
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