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 Гладковский задержан сотрудниками НАБУ. ФОТО

Президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при выехать за территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", но был задержан на границе сотрудниками НАБУ.

"112-Украина" также сообщил о задержании Гладковского и опубликовал фото.

"Гладковский только что пытался вылететь из страны, но его не выпустили. Он поехал в ресторан на Бориспольской трассе, где его задержало НАБУ", - говорится в сообщении.

Гладковский задержан сотрудниками НАБУ 01
Гладковский задержан сотрудниками НАБУ 02

Позже агенство "Интерфакс-Украина" сообщило, что в НАБУ подтвердили задержание: Гладковский задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры. Само задержание произошло в ресторане Kidev, вместе с ним был его сын Игорь, который фигурировал в журналистском расследовании о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154376
 
   
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Щас порохобіты закатят истерику!
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Как так??? Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2553 Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2553Ценный реформатор времен ПараШи,явно репрессии Экс-замсекретаря СНБО Гладковский задержан сотрудниками НАБУ при попытке выехать из страны, - СМИ - Цензор.НЕТ 3628
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А сынка арестовали? тоже мразота та еще, стоит только на его дворец глянуть.
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потому что есть ты,

который вместо пети придумает
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Хочется верить, что это только лишь составление доказательной базы против по-настоящему главного фигуранта дела.
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Так те же расследуют , что и не смогли доказать вину с видео, где чел берет деньги, а тут нужно выстраивать доказательства по документам и экспертизам .
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Якщо Свинарчуки сядуть реально,то я повірю в реформи.
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Потрібно більше голів на палях гнид,які безкарно грабували Україну.
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Щось мажори притихли не вбивають українців на дорогах дорогими машинами після випиз...ня кума Порохла з посади...
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