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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1245) Днепр_город (2847) Филатов (362)

 Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре

Реконструкция аэропорта Днепра – персональное обещание горожанам уже от новых властей страны. Поэтому Верховная Рада должна поддержать выделение миллиарда гривен на обновление аэропорта. Как известно, Бюджетный комитет отдельной строкой внес эту сумму в проект государственной сметы на следующий год.

"Будем надеяться, что правительство и остальные ответственные, которые бесконечно отводят глаза и делают вид, что проблемы не существует, наконец поймут: аэропорт в Днепре – это персональное обещание моим землякам уже новой власти", – отметил Борис Филатов.

Глава города также поблагодарил депутатов-мажоритарщиков от Днепра и выразил надежду, что народным избранникам удастся добиться также положительных результатов голосования в Верховной Раде за выделение средств на обновление аэропорта, пишет VGORODE.UA

Мэр Днепра отметил, что вопрос аэропорта стал непростым для его взаимоотношений с государственными политиками.

Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре 01
Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154374
 
   
 Топ комментарии
 
и как же он это сделает, если аэропорт -частная собственность Бени вместе с инфраструктурой и взлеткой?
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Аеропорт в Дніпрі це добре.. Але довіряти будівництво потрібно не Борі . Боря - нехай з ремонтом Центрального мосту розбереться, з будівництвом метро та розкаже де його заступник Лисенко зараз, чи не занадто довго він перебуває у відрядженні?
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Чел не в теме, просто жырный шрифт хотел поюзать.
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Вот это мэр -он и Кличко, что то никаких требований от трухи, для Одессы, не слышала...
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Отсутсвие нормального аэропорта в Днепре это просто сюреализм какой-то. Город почти миллионник а люди летают из Запорожья Харькова или Кривого Рога. Еще немного и Днепр станет уровня какого-то Задрыщенска.
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Ги-ги!
28 мільярдів Коломойському, твому дрючбану і ще 1 мільярд Дніпру, тобто тобі?
Чи не занадто дорого ви коштуєте Україні?
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Аеропорт в Дніпрі це добре.. Але довіряти будівництво потрібно не Борі . Боря - нехай з ремонтом Центрального мосту розбереться, з будівництвом метро та розкаже де його заступник Лисенко зараз, чи не занадто довго він перебуває у відрядженні?
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Ты, придурок, наполни пассажиропотоком тот аэропорт, что есть. Сделай конкурентными расценки на туристические рейсы, что бы люди для вылета в Египет и Турцию не ехали в Киев, где дешевле, а летели из Днепра. Лярд попилить - это сильно!
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и как же он это сделает, если аэропорт -частная собственность Бени вместе с инфраструктурой и взлеткой?
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Чел не в теме, просто жырный шрифт хотел поюзать.
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Суд еще месяц тому оставил аэропорт под фирмами Коломойского. Поэтому легче новый построить
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Получается, он просит (вернее требует) миллиард из бюджета для аэропорта, который принадлежит Коломойскому? Вот это я понимаю хуцпа! Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 8194
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он просит на новый аэропорт, а не на реконструкцию старого.
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почему? пусть Беня задавится своим аэропортом и рейсами за бешенные деньги в Вену.
взлетку все равно надо было ремонтировать, а так построят новую, терминал Ярославский обещал проинвестировать.
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Вся Украина заплатит, а потом Боря скажет, что это его сугубо личная заслуга. Филатов выразил надежду, что ВР поддержит выделение миллиарда гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 5095
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За Борисполь и Жуляны все Украина уже заплатила
а чтоб куда то полететь нужно переться в Киев
Нафига ?
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