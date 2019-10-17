 "Это закон не об обличителях, а о стукачах", - Власенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал нардеп журналистам в кулуарах парламента.

"По нашему же определению обличитель - это любой желающий. Это любой человек, который идет по улице и видит хороший дом и говорит: "Вот этот дом принадлежит коррупционеру, проверьте его". Или говорит: "Мой сосед корупцийнер", - и не объясняет почему так считает. То есть это закон не об обличителях, а о стукачах в худшем смысле этого слова", - заявил Власенко.

Он также считает, что законопроект предоставляет несвойственные полномочия для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В частности, это участие в уголовных процессах на стороне обличителя, это, по сути, инициация уголовного производства, обеспечения безопасности обличителя, то есть - это все функции, которые не свойственны НАПК, поскольку оно осуществляет только аналитическую работу по анализу деклараций", - рассказал Власенко.

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Нардеп говорит, что предлагал, чтобы эту работу с обличителями проводило НАБУ.

"Они и так осуществляют следствие. Пусть бы они получали заявления от обличителей, нормальных обличителей, расследовали бы эти дела, обеспечивали охрану. У них для этого есть все", - сказал Власенко.

Он также считает, что вознаграждение для обличителей может стать новым видом бизнеса.

"После решения суда о виновности (возмещают средства обличителю. - Ред.). Но простите, между решением суда и получения денег в бюджет дистанция большого размера. Можно получить миллион раз решение суда о виновности лица в коррупционном преступлении, но никогда не получить ни копейки в бюджет... Мой вывод прост - введен новый вид бизнеса, который будет называться анонимные разоблачители, люди будут писать анонимки, ничем не объясняя...", - сказал нардеп.

Как сообщалось, парламент принял во втором чтении проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции.