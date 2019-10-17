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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1321) донос (33) НАПК (756)

 "Это закон не об обличителях, а о стукачах", - Власенко

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко считает, что обличителем коррупции не может стать любой, а только человек, который работает в системе, где происходит коррупционное преступление.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал нардеп журналистам в кулуарах парламента.

"По нашему же определению обличитель - это любой желающий. Это любой человек, который идет по улице и видит хороший дом и говорит: "Вот этот дом принадлежит коррупционеру, проверьте его". Или говорит: "Мой сосед корупцийнер", - и не объясняет почему так считает. То есть это закон не об обличителях, а о стукачах в худшем смысле этого слова", - заявил Власенко.

Он также считает, что законопроект предоставляет несвойственные полномочия для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В частности, это участие в уголовных процессах на стороне обличителя, это, по сути, инициация уголовного производства, обеспечения безопасности обличителя, то есть - это все функции, которые не свойственны НАПК, поскольку оно осуществляет только аналитическую работу по анализу деклараций", - рассказал Власенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко. ВИДЕО

Нардеп говорит, что предлагал, чтобы эту работу с обличителями проводило НАБУ.

"Они и так осуществляют следствие. Пусть бы они получали заявления от обличителей, нормальных обличителей, расследовали бы эти дела, обеспечивали охрану. У них для этого есть все", - сказал Власенко.

Он также считает, что вознаграждение для обличителей может стать новым видом бизнеса.

"После решения суда о виновности (возмещают средства обличителю. - Ред.). Но простите, между решением суда и получения денег в бюджет дистанция большого размера. Можно получить миллион раз решение суда о виновности лица в коррупционном преступлении, но никогда не получить ни копейки в бюджет... Мой вывод прост - введен новый вид бизнеса, который будет называться анонимные разоблачители, люди будут писать анонимки, ничем не объясняя...", - сказал нардеп.

Как сообщалось, парламент принял во втором чтении проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3154369
 
 
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- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...
- Карп, ты на руки то его посмотри... Из него водила как из Промокашки скрипач (с)
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Сейчас много коррупционеров будут осуждать этот закон. Я даже догадываюсь почему.
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Звичайно, що це про стукачів, які говорять, що краще "стучати", ніж "перестукиваться" "Это закон не об обличителях, а о стукачах", - Власенко - Цензор.НЕТ 9249
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будут друг на друга стучать кто первый успеет тот и выиграл
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насувається совок, де кожен п'ятий знов буде постукувати на ближніх за толіку малую
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ми з Власенко однаково мислимо...Бо тут розуму палату і не потрібно мати...зрозуміло кожному
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Это инициатива Розумкова , а по его виду все понятно - Павлик Морозов .
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Вообще то понятие стукач это тот кто был в доле, но потом решил всех слить, ибо если он был НЕ в системе откуда он знает про систему?
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