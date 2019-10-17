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 Политика Украины
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 Закон об обличителях создан для того, чтобы защитить людей, которые работают в системе и боятся сообщать о коррупции, - Устинова

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова рассказала, что законопроект об обличителях защищает людей, которые хотят сообщить о коррупции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

"Человек, который сообщает, который затем становится обличителем и получает статус, это лицо, а не просто аноним. Для того, чтобы получить статус обличителя - должно быть решение и НАПК, и суда. Поэтому мы не можем говорить, что все будут спамить и эти люди имеют какую-то выгоду", - рассказала Устинова.

"Весь закон об обличителях говорит, чтобы защитить людей, которые сейчас работают в системе, чтобы они не боялись приходить сообщать о коррупции, преступлениях, которые совершаются внутри. Закон будет защищать лишь тех людей, которые это сделали. Мы не говорим о том, что сейчас все бабушки, или анонимы, как вы говорите, которые звонят на горячую линию и что-то говорят, будут защищены этим законом", - добавила нардеп.

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Она рассказала, что НАПК должно разработать целую систему, как работать с анонимами. Устинова также отметила, что НАПК не является правоохранительным органом и не может расследовать производства по коррупции. Агентство будет передавать информацию в правоохранительный орган по подследственности. По словам нардепа, дело может расследовать НАБУ, ГБР или СБУ.

"НАПК должно получить информацию, проанализировать ее, посмотреть, есть ли вообще основание считать, что этот человек может быть реально обличителем. НАПК потом будет фактически заниматься тем, что будет вести этого человека, но само уголовное дело будут расследовать правоохранительные органы", - отметила Устинова.

Как сообщалось, парламент принял во втором чтении проект закона №1010 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" про обличителей коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3154364
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
порог в 10 млн - это бред!.. этот закон - это тупая имитация!!!
порог должен начинаться от 50 000 грн
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Подвесят за яйца этого человека, впервой что ли?
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- Велюров Аркадий Варламыч есть?
- Ну, как не быть.
- А вы что, его сын?
- Нет, моя радость, я его отчим.
- Ага, отчим, щас, так я тебе и поверила.
- Ну, у каждого, знаете ли, свой крест!(с)
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без справедливых судов и программы защиты свидетелей это пустышка и смертельно опасное занятие.
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Ага. 10% какраз хватит на оформление завещания и покупку места на кладбище. Закон об обличителях создан для того, чтобы защитить людей, которые работают в системе и боятся сообщать о коррупции, - Устинова - Цензор.НЕТ 5996 Соцпакет, так сказать. Но не защита.
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Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова рассказала, что законопроект об обличителях защищает людей, которые хотят сообщить о коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3154364
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Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова рассказала, что законопроект об обличителях доносчиках защищает людей, которые хотят сообщить о коррупции.
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Порог должен начинаться хотя бы от миллиона, а лучше 500 тыс гривен - это самый поток взяток и прочих махинаций. На 10 лямных махинациях все продумано и законтачено на своих людях - там стукачей нет, ибо свои же настучат в ответ и "сядут усе".
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Сейчас нам надо задуматься над очень непростыми мировоззренческими вопросами, как:

- где баланс между правом на приватность и публичными интересами, оправдывающими доносительство?
- может ли государство в лице фискальной службы использовать украденные данные об уклонистах?
- может ли государство оплачивать услуги информаторов и/или провоцировать их на сотрудничество?
- могут ли украденные данные быть доказательством в суде?
- что делать, если разглашенная информация не свидетельствует о нарушении закона, как это полагал осведомитель?
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продуктивність боротьби з корупцією буде схожа з бортьбою з мінуванями - тільки в мільйони разів частішими заявами від "бабусь з ринкіив "
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Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более ... Головне тепер АБИВАТЕЛЮ завалити заявами по мєлочам , а на десятимільйонників рук не вистачить...
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Мы не говорим о том, что сейчас все бабушки, или анонимы, как вы говорите, которые звонят на горячую линию и что-то говорят, будут защищены этим законом" Источник:
Все бабушки и анонимы, будут иметь право только на 10%, а если здесь не отвалится денег, то заказчик на анонима- заплатит по ставке!
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Да, да, да... ну шо, зебильо, теперь кто кого первее сдаст? ви зробили це разом
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епоха стукачества оголошується відкритою! зелені уперед
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