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 Экономика
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Все про:законопроект (2204) Южанина (98)

 Законопроект №1210 слишком "сырой", смысла ставить его на голосование нет, - Южанина

Если учесть предложения, наработанные специалистами и нардепами в группах, согласованные всеми сторонами, то законопроект обновится на 60%, - заверила нардеп.

Изменения, которые нарабатываются и согласовываются профильными комитетами и рабочими группами Верховной Рады, - игнорируются в зале парламента. Такая же ситуация будет и с законопроектом №1210, который затрагивает интересы трети украинской экономики. Соответствующее заявление сделала депутат Нина Южанина после очередного заседания, передает "5 канал".

"Если учесть предложения, наработанные специалистами и нардепами в группах, согласованные всеми сторонами, в том числе "Слугами народа"  и председателем комитета Данилом Гетманцевым, то текст законопроекта обновится на 60%", - заявила нардеп.

Южанина убеждена, что дополнительная и необоснованная фискальная нагрузка на предприятия отрасли спровоцирует обратные процессы - сокращение производства и количества занятых людей. Поэтому ставить на голосование в парламенте такой "сырой" законопроект - логики нет.

"Целесообразно было бы создать доработанный проект закона в комитете. Как можно выносить в зал то, что точно может измениться более чем на половину?" - поделилась соображениями Южанина.

Напомним, законопроект №1210 прошел ряд обсуждений на заседаниях рабочей группы. Председатель профильного комитета обещал достичь компромисса с бизнесом, который из-за повышения рентной платы прогнозирует закрытие трети отечественного производства. В поддержку металлургов выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата и ряд международных экспертных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3154361
 
 
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Петрушки перешли на службу к татарину
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Они из нее и не выходили. Известно, что ахметка - лучший кореш и уважаемый партнер соевого мародера по разграблению страны
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Они всегда ему служили как и другим олигофренам. Все ето одна банда. Сколько уже было выборов и революция а при власти и на денежных потоках сидят одни и те же олигофрены.
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Эта тварь считает, что украинцы должны ездить на машинах в 2 раза дороже, чем в ЕС.
Смысла у неё нет - сникни нахрен, убогое.
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До этого Оппоблок был против, теперь и БПП
Опять союз меча и орала
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Кто бы сомневался что Воры будут против. Как людям подымать налоги и цены в 10 раз так в одну ночь все законы принимались а как олигофренам чуть подняли ренту на ископаемые которые кстати по Конституции принадлежат народу так слишком сырые законопроекты оказались.
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Зато 300% налог на растаможку автомобилей и в 10 раз поднятие цены на газ и свет для населения для Южаниной и Вальцмана не сырой.
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