 Законопроект №1210 слишком "сырой", смысла ставить его на голосование нет, - Южанина

Изменения, которые нарабатываются и согласовываются профильными комитетами и рабочими группами Верховной Рады, - игнорируются в зале парламента. Такая же ситуация будет и с законопроектом №1210, который затрагивает интересы трети украинской экономики. Соответствующее заявление сделала депутат Нина Южанина после очередного заседания, передает "5 канал".



"Если учесть предложения, наработанные специалистами и нардепами в группах, согласованные всеми сторонами, в том числе "Слугами народа" и председателем комитета Данилом Гетманцевым, то текст законопроекта обновится на 60%", - заявила нардеп.



Южанина убеждена, что дополнительная и необоснованная фискальная нагрузка на предприятия отрасли спровоцирует обратные процессы - сокращение производства и количества занятых людей. Поэтому ставить на голосование в парламенте такой "сырой" законопроект - логики нет.



"Целесообразно было бы создать доработанный проект закона в комитете. Как можно выносить в зал то, что точно может измениться более чем на половину?" - поделилась соображениями Южанина.



Напомним, законопроект №1210 прошел ряд обсуждений на заседаниях рабочей группы. Председатель профильного комитета обещал достичь компромисса с бизнесом, который из-за повышения рентной платы прогнозирует закрытие трети отечественного производства. В поддержку металлургов выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата и ряд международных экспертных организаций.