 Наемники РФ усиленно бьют из минометов: за сутки выпустили 88 боеприпасов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в частности, 16 октября, после 17:00, НВФ РФ осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Луганское и Водяное, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм (34 мины) и калибра 82 мм (12 мин).

"В общем, по всей линии разграничения, за минувшие сутки зафиксировано 11 фактов применения противником минометов с общим расходом 88 мин", - говорится в сообщении.

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