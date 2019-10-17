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 Наемники РФ усиленно бьют из минометов: за сутки выпустили 88 боеприпасов

Российские наемники на Донбассе увеличили интенсивность применения минометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в частности, 16 октября, после 17:00, НВФ РФ осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Пески, Луганское и Водяное, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм (34 мины) и калибра 82 мм (12 мин).

"В общем, по всей линии разграничения, за минувшие сутки зафиксировано 11 фактов применения противником минометов с общим расходом 88 мин", - говорится в сообщении.

Смотрите также: СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками. ФОТОрепортаж

Наемники РФ усиленно бьют из минометов: за сутки выпустили 88 боеприпасов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154357
 
 
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Только у зеленой плесени 2 дня уже не стреляют...
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шо ви брешете? ЗєлєЧМОніка каже, що 2 дні без обстрілів...
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Дашовыгаварите? А фриц Сайдик утвеждает о прорыве переговоров и об наступлении мира, что даже можно проводить выборы и давать окупантам воду, пенсии и деньги на инфраструктуру.
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Тобто це підготовка до розведення військ?
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А чьо мовчить ЗЕ , не просить XU повліять ?
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Пуйло скаже йому, вона не сторона конфлiкта,договаривайтесь с Пушилиным,они только миротворцы, хотят помирить Днр с Украиной,и шо ты им сделаеш ихтамнет,а стреляют апалченцы вот и всё
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Не врите это на Бамбасе новый год и петарды с салютами Президенту из Литвы ( ой кажется заблудился) то есть из Латвии виднее . Сказал не стреляют значит не стреляют.
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"В общем, по всей линии разграничения, за минувшие сутки зафиксировано 11 фактов применения противником минометов с общим расходом 88 мин".(с)

...расходовалі значить міни...просто і понятно...

...Про «травми воєннослужащіх, прівєдших к нєвозможності самостоятєльного существованія», тоже вже читали...
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отвечать нужно туда откуда прилетает и без разницы что или кто там находится
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