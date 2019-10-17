 ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Прямого".

17 сентября в блоге на Цензор.НЕТ Андрей Дзиндзя опубликовал скриншоты якобы переписки между Портновым и Божко, в которых бывший замглавы администрации Януковича угрожал прокурору "вы..ать в рот" и "превратить в кусок говна".

Недовольство Портнова вызвало то, что прокурор долгое время отказывался закрывать уголовное производство против него. В итоге дело было закрыто прокурором только в начале сентября.

"Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активны. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов", - говорилось в сообщении.











Прокурор ГПУ Александр Божко прокомментировал это следующим образом: "Учитывая опасения за безопасность своей семьи, скажу так, что номер телефона, с которого действительно поступили угрозы мне и что есть в средствах массовой информации, поступившие с номера телефона, который, согласно СМИ, например сайт "Миротворец", персональная страница Портнова Андрея Владимировича, согласно информации на этих сайтах в частности, - это пользовался этим телефоном Портнов. Возможно, и в настоящее время пользуется".

Божко написал заявление в ГПУ о том, что ему угрожают. Дело передали в Государственное бюро расследований. И ГБР якобы начало расследовать угрозы Портнова в адрес прокурора Божко.

Однако, как считает народный депутат восьмого созыва Татьяна Чорновол, дело ГБР "похоронило". Она объясняет свое предположение тем, что для того, чтобы начать досудебное расследование, у Портнова минимум должны изъять телефон, с которого он, вероятно, посылал угрозы. По процедуре, на это сначала нужно разрешение суда. Если бы такое существовало, решение оставалось бы в Едином реестре судебных решений, но оно отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

"Это означает, что следствие просто не делает те шаги, которые просто должны были бы сделать. Зато появилось дело против самого Александра Божко. Портнов решил отомстить и засадить непослушного прокурора в тюрьму", - заявила Чорновол.

Она отметила, что Божко – это тот прокурор, который расследовал дела Портнова предыдущие пять лет. Он был прокурором в трех делах.

Досудебное расследование против самого Божко - в активной фазе. Его уже допрашивали. На допросе присутствовал сам Портнов и его одиозный адвокат Таранов.

"Я думаю, что нужно исходить именно из содержания самих угроз. Поскольку, если посмотреть угрозы от 3 апреля, то там было сказано, что мне нужно собираться потихоньку в тюрьму", – сказал Божко.

Также отмечается, что прокурор Божко расследовал дело премьер-министра Украины времен Януковича - Николая Азарова. Дело готово к передаче в суд. Суть дела – по версии следствия, Азаров получил взятку в размере 17 млн евро от Андрея Клюева за назначение первым вице-премьер-министром Украины.

В рамках этого дела прокурор Божко в августе текущего года арестовал недвижимость и счета Азарова. После этого Божко отстранили от дела.

Чорновол допускает, что дело против Портнова Божко и отстранения последнего от досудебного расследования по Азарову – составляющие одной цепи, где единым знаменателем является нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который ранее работал в правительстве Азарова и является другом Андрея Портнова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов