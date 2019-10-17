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Все про:ГПУ (9390) Портнов (457) Чорновол Татьяна (507) ГБР (635) Александр Божко (1)

 ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол

Прокурор ГПУ Александр Божко подал заявление в Генпрокуратуру относительно угроз ему от экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова за отказ закрыть уголовное производство против. Дело позже передали в Государственное бюро расследований, где оно не получило развития.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Прямого".

17 сентября в блоге на Цензор.НЕТ Андрей Дзиндзя опубликовал скриншоты якобы переписки между Портновым и Божко, в которых бывший замглавы администрации Януковича угрожал прокурору "вы..ать в рот" и "превратить в кусок говна".

Недовольство Портнова вызвало то, что прокурор долгое время отказывался закрывать уголовное производство против него. В итоге дело было закрыто прокурором только в начале сентября.

"Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активны. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов", - говорилось в сообщении.

ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 01

ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 02
ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 03

ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 04

ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 05

ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 06

ГБР похоронило дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол 07

Прокурор ГПУ Александр Божко прокомментировал это следующим образом: "Учитывая опасения за безопасность своей семьи, скажу так, что номер телефона, с которого действительно поступили угрозы мне и что есть в средствах массовой информации, поступившие с номера телефона, который, согласно СМИ, например сайт "Миротворец", персональная страница Портнова Андрея Владимировича, согласно информации на этих сайтах в частности, - это пользовался этим телефоном Портнов. Возможно, и в настоящее время пользуется".

Божко написал заявление в ГПУ о том, что ему угрожают. Дело передали в Государственное бюро расследований. И ГБР якобы начало расследовать угрозы Портнова в адрес прокурора Божко.

Однако, как считает народный депутат восьмого созыва Татьяна Чорновол, дело ГБР "похоронило". Она объясняет свое предположение тем, что для того, чтобы начать досудебное расследование, у Портнова минимум должны изъять телефон, с которого он, вероятно, посылал угрозы. По процедуре, на это сначала нужно разрешение суда. Если бы такое существовало, решение оставалось бы в Едином реестре судебных решений, но оно отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

"Это означает, что следствие просто не делает те шаги, которые просто должны были бы сделать. Зато появилось дело против самого Александра Божко. Портнов решил отомстить и засадить непослушного прокурора в тюрьму", - заявила Чорновол.

Она отметила, что Божко – это тот прокурор, который расследовал дела Портнова предыдущие пять лет. Он был прокурором в трех делах.

Досудебное расследование против самого Божко - в активной фазе. Его уже допрашивали. На допросе присутствовал сам Портнов и его одиозный адвокат Таранов.

"Я думаю, что нужно исходить именно из содержания самих угроз. Поскольку, если посмотреть угрозы от 3 апреля, то там было сказано, что мне нужно собираться потихоньку в тюрьму", – сказал Божко.

Также отмечается, что прокурор Божко расследовал дело премьер-министра Украины времен Януковича - Николая Азарова. Дело готово к передаче в суд. Суть дела – по версии следствия, Азаров получил взятку в размере 17 млн евро от Андрея Клюева за назначение первым вице-премьер-министром Украины.

В рамках этого дела прокурор Божко в августе текущего года арестовал недвижимость и счета Азарова. После этого Божко отстранили от дела.

Чорновол допускает, что дело против Портнова Божко и отстранения последнего от досудебного расследования по Азарову – составляющие одной цепи, где единым знаменателем является нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который ранее работал в правительстве Азарова и является другом Андрея Портнова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов

Источник: https://censor.net.ua/n3154355
 
 
 Топ комментарии
 
у тебя образование три класса воскресной школы?!.. или тебя люстрировали уже во втором классе?!..
конкурс на должность главы ДБР.. не?!.. не слышал такое?!
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ТАНЯ! Довбай їх- сил тобі! А сміловості вистачає!
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«любовніцу»?
А до Портнова і його текстів, у тебе питань нема?
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ТАНЯ! Довбай їх- сил тобі! А сміловості вистачає!
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просто Труба это любовница Портнова.. как же против "милого" уголовку возбуждать?!
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А шо ж это Святой сывочолый гэтьман так опростоволосился и назначил "любовницу Портнова" главой ГБР?
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у тебя образование три класса воскресной школы?!.. или тебя люстрировали уже во втором классе?!..
конкурс на должность главы ДБР.. не?!.. не слышал такое?!
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А утверждал на эту должность Трубу кто: Зеленский, Коломойский, Портнов, Путин или все же Порошенко?
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значит, все таки люстрировали во втором классе..
подпись Президента носит церемониальный характер.. Главное слово было за комиссей "по выбору главы ДБР"..
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Значит подпись Порошенко ничего не значила и он был просто марионеткой в чужих руках? Так, старшеклассник?
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привожу пример: во времена Кучмы, вся власть по назначению судей, прокуроров была неформально в руках Кучмы и главы его Администрации.. а во времена Порошенко, вся власть перешла в комиссию по выбору главы ДБР, а Президенту осталось только подписать выбранную комиссией кандидатуру, что и было сделано..
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Т.е. он своего мнения не имел (наложить "вето"), был марионеткой?
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Харе этот бред писать - закон о комиссиях был выписан Порошенко так, чтобы власть имела возможность проводить через них нужного ей человека практически со 100% результатом.

В общем случае это происходит так: треть членов комиссий назначается властями (по закону), комиссия выбирает не единственного победителя, а 2-3, из которых властями же выбирается один.
Сложно ли имея треть голосов нарантировано провести в топ-3 нужного человека?
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Та, зебилу абы перднуть жрет всякое гавно потому что
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Так вот они какие, юридические термины.. ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4591
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Пусть депутаты перепроверят и если подтвердится ХОРОНЯТ РУКОВОДСТВО ГБР ну и портянку заодно что б не ходить дважды
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Якщо б таке хтось написав таке тут на Цензор.нет, то Адміністратор деактивував би аккаунт на рівні провайдера ІР.
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ЗеДебилы, это новая харя вашей выбранной вами власти.
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А вони нічого проти нього не мають, а то і писали, що він їх "ситуативний партнер", а то і картинки з ним постять, де він Порошенку загрожує.

Ось подивіться деякі пости і лайки
ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол - Цензор.НЕТ 747

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Нда...) портянка даже кофе не попил -в бега, пора опять в бега... И это упоротое пыталось, под уйлюлюканье зерыгобилов, Пороха посадить))))))
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Дура, это ГБР, которое сейчас за твоего портнова мазу тянет - создано твоим работодателем Порошенко П.А.
Так что стрелки не переводи.
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Мое ГБР уже обосрано кумовьями и приспособленцами зекретина -так что методичка вам, зерыгам, не поможет)
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Э нет, дура соевая - в ГБР никого из кумовьев Зеленского нет - там работают все те, кого назначили при твоем Порошке. Так что перевод стрелок опять неудачный. ГБР "похоронило" дело по угрозам Портнова прокурору ГПУ Божко, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4537
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зебил! Всегда слушай предупреждения порохобота, если твои мама с папой над твоим мозгом не трудились.
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На прямом суперканале ещё много интересного. Для кого? Для имбецилов , естественно. Дядя переписку себя с собой выкладывает в качестве доказательства...идиоты ,основной контингент прямого, верят..
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Да, а еще зебилы мнят себя экспертами во всем, прям мания величия какая то. Вот и ты вскукарекнул с палаты, передавай привет наполеону
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Зебилы вы Портнова,Мертвечука,почти никогда не упоминаете он вас устраивает ?или только Порошенко?,даже если делается самим Портновым надуманные подачи на допрос
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Щас зебилы набегут делать портняшке искусственное дыхание изо рта в ширинку
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Портнов такая что заслуживает судебного преследования и срока лет 200. И пока не сядет на всю катушку без уменьшения срока не успокоится. Намутил воду во времена Януковича, смылся, а теперь хочет восстановления и дальше снова мутить воду и тащить Янека обратно к власти
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Щось цей прокурор надто надіється на Державу , як і той принциповий харківський суддя сім'ї якого , як говорять , за вказівкою партнова відрізали голови . Така в мережі ходить інфа . Місце йому на палі на Майдані . Іншого цей нелюд данєцкій не заслуговує .
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Портнов - негогдяй,
Но он делает правильное дело: пишет заявы о совершении преступлений "воровским кодлом "божков".
А будет нарушать Закон - и его в тюрьму.
От чего же Главмародёр страны не посадил Портнова, имея кума прокурора?
П.С. И ещё. Таня Членовол, после того как посадили Пашинского, осталась с сексом один на один. Отсюда расту ноги ее активности. Она просто приревновала Божка до Портнова, грозящего поиметь прокурора в однополом сексуальном контакте. Именно поэтому Таня решила вклиниться в перепалку. Ревность, знаете ли, господа...
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Товарісч, ти не в курсе. Портнов срався показуватись в Україну, коли президентом був Порошенко.
Товарісчь Портнов ховався в Моцквє, під захистом *****.
Таким чином, як його було посадити?
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Как можно было так создать этот ГБР, чтобы заселить его сплошной грязью из-под ногтей мерзавца портнова? А, запетики? Это ведь дело рук вашего кумира!
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Тов.Гитлер не ошибался,когда глаголил,что "СЛАВЯНЕ" -не до раса.
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Портнову, схоже, прогули на цвинтарі пишуть
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