 Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В качестве доказательства он опубликовал приказ главы ГПСУ Сергея Дейнеко о создании 5 оперативно-военных групп для их последующего применения в ряде пограничных пунктов пропуска.

"А другие 6993 километра государственной границы кто будет контролировать? Или вся национальная безопасность, борьба с незаконной миграцией, наркотрафиком и т.д. должна сосредоточиться вокруг контейнеров с женскими чулками?" - прокомментировал Макаренко документ.

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