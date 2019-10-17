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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Госпогранслужба (3494) контрабанда (1837) Макаренко Николай (25) таможня (1497)

 Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко заявил, что для борьбы с контрабандой на пунктах пропуска в центральной, южной и западной частях страны брошены значительные силы, в то время как восточное направление остается без внимания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

В качестве доказательства он опубликовал приказ главы ГПСУ Сергея Дейнеко о создании 5 оперативно-военных групп для их последующего применения в ряде пограничных пунктов пропуска.

Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко 01

"А другие 6993 километра государственной границы кто будет контролировать? Или вся национальная безопасность, борьба с незаконной миграцией, наркотрафиком и т.д. должна сосредоточиться вокруг контейнеров с женскими чулками?" - прокомментировал Макаренко документ.

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Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154354
 
 
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Абаждите. Наркотрафик контролируется властью - депутатами, министрами,силовиками, а чулки нет. Это две большие разницы.
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Це ж треба ми з вами в одну хвилину співпали з поглядом))
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- Я вор в законе, и дружков не продавал.
- Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих, бандитов.
- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
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Шо взять у ЗЕбаранов с Зедебіламі - панчохи то не прибуток їх керманичів при владі..
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не понимает чувак..., на чулках еще можно заработать, а на наркотрафике и мигрантах - уже зарабатывают...
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Хм. Яка може бути митниця на кордоні з "брацкімнаротом " ? Путєн як і банкова вважають що ми "адіннарот" . Не буде митниць поміж брацкімінаротамі , доки бєня рулює зєлєм .
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Моника и без чулок?
Дресс-код, так дресс-код! Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4470
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Ребята, что за уйня секретные документы распространяет кто хочет, где СБУ!!!
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Я правильно понял - советы дает человек возглавлявший контрабанду?
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