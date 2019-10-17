 Для борьбы с контрабандой чулок привлекли целых 5 оперативно-военных групп, а наркотрафик и незаконная миграция подождут, - экс-глава таможни Макаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
В качестве доказательства он опубликовал приказ главы ГПСУ Сергея Дейнеко о создании 5 оперативно-военных групп для их последующего применения в ряде пограничных пунктов пропуска.
"А другие 6993 километра государственной границы кто будет контролировать? Или вся национальная безопасность, борьба с незаконной миграцией, наркотрафиком и т.д. должна сосредоточиться вокруг контейнеров с женскими чулками?" - прокомментировал Макаренко документ.
- Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих, бандитов.
- Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике - у Фокса на пере.(с)
Дресс-код, так дресс-код!