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Все про:донос (33) коррупция (7531) НАПК (756) Янченко (10)

 Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что вознаграждение за сообщение о коррупции будут получать те граждане, которые сообщили о преступлении, повлекшем убытки государства на сумму 10 млн гривен и больше.

Об этом Янченко рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Этот законопроект призван построить общество ответственных граждан. Такие граждане, если им стало известно о фактах коррупции, сообщают о них в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а также в правоохранительные органы", - сказала нардеп.

Она отметила, что законопроект защищает граждан, которые сообщают о коррупции.

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"Речь идет и о защите трудовых прав. То есть, фактически, гарантия отсутствия увольнения из-за предоставления данных, разоблачения коррупционных преступлений. Это и психологическая помощь и правовая, это также защита физическая. То есть, если определенному обличителю, его жизни и здоровью близких лиц будет определенная угроза, то он вправе претендовать на физическую защиту. Но главное - это то, что те обличители, которые предоставили ценные данные для разоблачения особо тяжелых коррупционных преступлений, речь идет о преступлениях, которые составляют убытки для государства 10 млн и более, то такие обличители получат денежное вознаграждение сразу после решения суда. Как только суд примет решение, что определенное преступление имело место, имели место определенные убытки для государственного или местного бюджета, обличитель получит вознаграждение в сумме ровно 10%", - рассказала Янченко.

По ее словам, о предоставлении вознаграждения после решения суда стало компромиссным решением, чтобы граждане не ждали, пока имущество будет реализовано государственными органами. Поэтому вознаграждение будут выплачивать из государственного бюджета.

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Янченко также рассказала, что НАПК должно будет проверять предоставленную информацию о коррупции в течение 30 дней для того, "чтобы предоставить человеку статус обличителя и с этим будут связаны дополнительные права и гарантии".

Она также отметила, что законопроект также предусматривает сообщение информации в анонимный способ.

"Понятно, что по анонимному обличителю мы не получим дополнительной персональной информации и так далее, соответственно, возможности связаться с таким обличителем, в том числе, для предоставления денежного вознаграждения, в государственных органов не будет", - отметила нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3154353
 
 
 Топ комментарии
 
ПРЕТЕНДУЮ НА ВОЗНАГРОЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 4 100 000 долларов США
Незаконный вывод денег вкладчиков из ПриватБанка на счета кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" в размере 41 000 000 долларов США. Государство вынуждено было их компенсировать из госбюджета. Т.е. государству нанесён убыток.
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Справа Приватбанку. Де мої 10 млн?
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Ви запіздалі, бо я пєршій в очєрєді Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 148
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Они у тебя были, Абу?
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Прошу форумчан спамити цього хама.
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Так я тебя в спам и отправляю, Али-Баба Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 3094
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воно хворе - не буду уточнювати, але це просто медичний діагноз. Так шо не включайте емоцій в спілкуванні з ним
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Cлуги - рептилоиды из серпентария считают, что можно народ обворовывать до 10 млн и ничего страшного,за такие обличение не положено вознаграждение.. Интересные эти слуги...
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Пытки заключённых в тюрьме Абу-Грейб, совершавшиеся американскими солдатами, включали в себя изнасилования, избиения и другие издевательства.
В апреле 2004 года американский канал «CBS» показал сюжет о пытках над заключёнными тюрьмы, что вызвало громкий международный скандал. Сообщения о пытках были встречены возмущением в Ираке. Представители Временного управляющего совета Ирака назвали пытки «ненавистной практикой, направленной на унижение человеческого достоинства иракцев».[1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5_%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B1
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Нормальная практика-общество защишается от ворья. А вот по кацапским понятиям это не по понятиям-эта воровская шайка в Украине поднимет вой
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Коломойский обворовывал Украину 20 лет, а сейчас Украина досталась целиком ему , и первое что он хочет сделать - это борьба с крысятничеством, что бы ни одна бюджетная копейка мимо его кармана не прошли.
Нормальная практика общества - не дать бандитам захватить страну.
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То есть воровать на 9,999 миллионов вполне допустимо. Ожидаемо!
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Бо жадібність фраєра губить. А так - зхмиздив 9 лямів, спи спокійно )))0))0))
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У них фракция большая, больше чем по 10 страна быстро закончится. Экономика, блин!
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самая распространенная взятка - 500 баксов..
порог должен составлять от 50 000 грн..
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Причем тут взятка? Взятка не наносит государству ущерб.
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как раз взятка и наносит ущерб государству.. причин множество.. не хочу писать целую простыню юридического анализа.. Просто забей в гугл "взятка ущерб государству".. и потрать пару часов на чтение..
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Зачем ему читать?
Он ждет чтоб ты прочитал и кратко ему пересказал, а он уже решит(если соизволит прочитать), кто там что и кому наносит)
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Хорошо. Если я купил справку это какой ущерб? Или если я заплатил, за экзамен? Сколько это?
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ты купил справку - значит ты совершил преступление, .. дача и получение взятки это уголовное преступление..
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Ахаха, ну конечно - чиновник просто вспахал взяткодателю огород и получил вознаграждение, а не "пробил" нужную справку без очереди, или не пропустил янтарь, или не отпустил вора, или не закрыл глаза на тухлятину в школьной столовой.
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10лямов чего так мало)))))))))) театр абсурда
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"убытки государства на сумму 10 млн гривен и больше"
"Этот законопроект призван построить общество ответственных граждан"

Да. Вот в нас большинство имеет дело с сумами больше 10млн

ну как всегда,специально для забобиков. Вроде и приняли только хер кто получит.

Вот требуюут от тебя 50 000 за решение какихто проблем в суде. А тут хоба, тебе вобще ничего не положено. Ведь убытки государства равны нулю так как спор между двумя частными фирмами.

Нахера вобще этот закон приняли?
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ПРЕТЕНДУЮ НА ВОЗНАГРОЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 4 100 000 долларов США
Незаконный вывод денег вкладчиков из ПриватБанка на счета кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" в размере 41 000 000 долларов США. Государство вынуждено было их компенсировать из госбюджета. Т.е. государству нанесён убыток.
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Ви запіздалі, бо я пєршій в очєрєді Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 148
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Тебя здесь не стояло! Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 3500
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Али-Баба

Али́-Баба́ (араб. علي بابا‎) - главный герой арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», 270-й сказки сборника «Тысяча и одна ночь»[1].
В Европе сказка появилась в XVIII веке во французском переводе, но оригинальный текст был опубликован только в 1910 г[2][3]. У Али-Бабы есть более успешный брат Касим и жена Зейнаб. Работая лесорубом, Али-Баба неожиданно узнаёт тайну волшебной пещеры, где разбойники прячут свои сокровища, и сказочно обогащается.
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дєтка,тебе московський піп кадилом по голові у*бав?
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Кацап - пшел за перебрик!
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пітушара,а тепер кукурікни це ж саме але нормальною українською мовою Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 9556
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Навряд чи там вистачить сечі - бо у кацапів генетичний шлюб щелепи, і від українських слів (приклад - "паляниця") може відбутися травматичний перелам мови в роті.
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Где же я поздал? Вы претендуете на 10 лямов в гривнях, по общему делу ПриваБанка, и я вообще удивлён вашей скромности, т.к. вы претендуете не на 10% от 160 миллиардов гривен. А я претендую на 10% по конкретному эпизоду ТОВ "Квартал 95". Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 6855
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Бачив, як цей сепар провокував, а потім побіг до Адміна?
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Необходимо составить коллективный запрос Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко - Цензор.НЕТ 7845 !
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ДОСТОЙНОЯ НАГРОДА НОЙДЁТ СВОЕГО ГЕРОЯ!!! Не переживай!
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Все верно, судьба доносчика во время сталинизма , всегда была одинакова.
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Короче, если мне известно, что при строительстве дорог требуют откат в размере 20%, то я должен сначала заказать экспертизу, получить заключение о сумме украденного, а потом решать - стучать или не стучать!?
Однако.....
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Только что как раз посмотрел ролик Дубинского - беснуется от восхищения новым законом:

https://www.youtube.com/watch?v=VLSzJ3GeZv4
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Повлекшем убытки государства на сумму 10 млн гривен и больше. Тут вопрос а как подсчитывать этот ущерб??? Тут понятно, что ущерб жизни и здоровью граждан Украины не учитывается, обворованные граждане не подпадают под закон! Война и отбор частной собственности рейдерство, тоже не ущерб Государству. Так в чём ущерб??? В том что украл и не поделился, или не заплатил налог со взятки? Так как в стране уже только 10% государственное и налоги, то ущерб на это? Ущерб частному лицу, под закон не подпадает- обращайтесь в суд в частном порядке!
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Откаты, взятки, отмывка, мутные схемы, закупка по завышенной цене и т.д.
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Хочешь бороться с коррупцией - учись и иди работать в правоохранительные органы. А то что каждая домохозяйка может управлять государством или бороться с корупцией , это уже где то было. И чем это закончилось , тоже известно.
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Короче использовали Зе команду как половую тряпку в туалете.Воспользовались не профессионализмом , и протолкнули очередной нерабочий закон в стиле Порошенка, для очередных траншей МВФ. Мол мы приняли закон.
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Проблема в том, что о коррупционных схемах на такие деньги знает очень узкий круг людей, которым вознаграждание в 1 мильйон и в х.. не впилось, а вот последствия для них могут быть серьезными. Опустим банальный вывоз в лес (90-тые закончились), а вот человек, на которого настучишь - настучит на тебя за старые грешки. Ведь "левых людей", не замазанных, в таких схемах нет. Так что схема работать не будет.

А вот такой же закон, но на сумму хотя бы с мильйона - другое дело. Тогда под раздачу попадают и прокуроры и местные чинуши с депутатиками. Это уже имеет смысл.
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А если банда через фальсификации выборов захватила целую страну и все средства страны идут на закрепление этой банды в стране на десятилетия, то ослабление этой банды через вывод бюджетных средств из под их контроля , это благо? В цивилизированном мире это называется - экономические санкции.
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Звучит классно, но в наших условиях - еще одна коррупционная дыра. Бабки будут получать только "некоторые". Заявление, решение суда, получение бабла из бюджета, отмена судебного решения следующим судом.....
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Всё, сейчас все коррупционеры попрячутся, фик кого найдёшь.
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если через какое то время пропадут статьи о коррупции и воровстве
значит журналисты на "подсосе"
источники нацелились - срубить бабло
цензор и др. станут скучными, писатели разбредутся, ресурсы закроются
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оу, бєея, боголюбський, пінчук...і навіть сам бубочка з льогкостью підпадають під це
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"Стучать на соседа"-национальная традиция украины.
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