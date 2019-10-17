 Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко. ВИДЕО

Об этом Янченко рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Этот законопроект призван построить общество ответственных граждан. Такие граждане, если им стало известно о фактах коррупции, сообщают о них в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а также в правоохранительные органы", - сказала нардеп.

Она отметила, что законопроект защищает граждан, которые сообщают о коррупции.

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"Речь идет и о защите трудовых прав. То есть, фактически, гарантия отсутствия увольнения из-за предоставления данных, разоблачения коррупционных преступлений. Это и психологическая помощь и правовая, это также защита физическая. То есть, если определенному обличителю, его жизни и здоровью близких лиц будет определенная угроза, то он вправе претендовать на физическую защиту. Но главное - это то, что те обличители, которые предоставили ценные данные для разоблачения особо тяжелых коррупционных преступлений, речь идет о преступлениях, которые составляют убытки для государства 10 млн и более, то такие обличители получат денежное вознаграждение сразу после решения суда. Как только суд примет решение, что определенное преступление имело место, имели место определенные убытки для государственного или местного бюджета, обличитель получит вознаграждение в сумме ровно 10%", - рассказала Янченко.

По ее словам, о предоставлении вознаграждения после решения суда стало компромиссным решением, чтобы граждане не ждали, пока имущество будет реализовано государственными органами. Поэтому вознаграждение будут выплачивать из государственного бюджета.

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Янченко также рассказала, что НАПК должно будет проверять предоставленную информацию о коррупции в течение 30 дней для того, "чтобы предоставить человеку статус обличителя и с этим будут связаны дополнительные права и гарантии".

Она также отметила, что законопроект также предусматривает сообщение информации в анонимный способ.

"Понятно, что по анонимному обличителю мы не получим дополнительной персональной информации и так далее, соответственно, возможности связаться с таким обличителем, в том числе, для предоставления денежного вознаграждения, в государственных органов не будет", - отметила нардеп.