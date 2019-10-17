 Вознаграждение получат обличители, сообщившие о фактах преступлений, нанесших убытки государству в 10 млн и более, - Янченко. ВИДЕО

Об этом Янченко рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
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"Этот законопроект призван построить общество ответственных граждан. Такие граждане, если им стало известно о фактах коррупции, сообщают о них в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, а также в правоохранительные органы", - сказала нардеп.
Она отметила, что законопроект защищает граждан, которые сообщают о коррупции.
"Речь идет и о защите трудовых прав. То есть, фактически, гарантия отсутствия увольнения из-за предоставления данных, разоблачения коррупционных преступлений. Это и психологическая помощь и правовая, это также защита физическая. То есть, если определенному обличителю, его жизни и здоровью близких лиц будет определенная угроза, то он вправе претендовать на физическую защиту. Но главное - это то, что те обличители, которые предоставили ценные данные для разоблачения особо тяжелых коррупционных преступлений, речь идет о преступлениях, которые составляют убытки для государства 10 млн и более, то такие обличители получат денежное вознаграждение сразу после решения суда. Как только суд примет решение, что определенное преступление имело место, имели место определенные убытки для государственного или местного бюджета, обличитель получит вознаграждение в сумме ровно 10%", - рассказала Янченко.
По ее словам, о предоставлении вознаграждения после решения суда стало компромиссным решением, чтобы граждане не ждали, пока имущество будет реализовано государственными органами. Поэтому вознаграждение будут выплачивать из государственного бюджета.
Янченко также рассказала, что НАПК должно будет проверять предоставленную информацию о коррупции в течение 30 дней для того, "чтобы предоставить человеку статус обличителя и с этим будут связаны дополнительные права и гарантии".
Она также отметила, что законопроект также предусматривает сообщение информации в анонимный способ.
"Понятно, что по анонимному обличителю мы не получим дополнительной персональной информации и так далее, соответственно, возможности связаться с таким обличителем, в том числе, для предоставления денежного вознаграждения, в государственных органов не будет", - отметила нардеп.
В апреле 2004 года американский канал «CBS» показал сюжет о пытках над заключёнными тюрьмы, что вызвало громкий международный скандал. Сообщения о пытках были встречены возмущением в Ираке. Представители Временного управляющего совета Ирака назвали пытки «ненавистной практикой, направленной на унижение человеческого достоинства иракцев».[1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B5_%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B1
Нормальная практика общества - не дать бандитам захватить страну.
порог должен составлять от 50 000 грн..
Он ждет чтоб ты прочитал и кратко ему пересказал, а он уже решит(если соизволит прочитать), кто там что и кому наносит)
"Этот законопроект призван построить общество ответственных граждан"
Да. Вот в нас большинство имеет дело с сумами больше 10млн
ну как всегда,специально для забобиков. Вроде и приняли только хер кто получит.
Вот требуюут от тебя 50 000 за решение какихто проблем в суде. А тут хоба, тебе вобще ничего не положено. Ведь убытки государства равны нулю так как спор между двумя частными фирмами.
Нахера вобще этот закон приняли?
Незаконный вывод денег вкладчиков из ПриватБанка на счета кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" в размере 41 000 000 долларов США. Государство вынуждено было их компенсировать из госбюджета. Т.е. государству нанесён убыток.
Али́-Баба́ (араб. علي بابا) - главный герой арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», 270-й сказки сборника «Тысяча и одна ночь»[1].
В Европе сказка появилась в XVIII веке во французском переводе, но оригинальный текст был опубликован только в 1910 г[2][3]. У Али-Бабы есть более успешный брат Касим и жена Зейнаб. Работая лесорубом, Али-Баба неожиданно узнаёт тайну волшебной пещеры, где разбойники прячут свои сокровища, и сказочно обогащается.
Однако.....
https://www.youtube.com/watch?v=VLSzJ3GeZv4
А вот такой же закон, но на сумму хотя бы с мильйона - другое дело. Тогда под раздачу попадают и прокуроры и местные чинуши с депутатиками. Это уже имеет смысл.
значит журналисты на "подсосе"
источники нацелились - срубить бабло
цензор и др. станут скучными, писатели разбредутся, ресурсы закроются